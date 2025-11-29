விருதுநகர்
மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சிவகாசி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கட்டடத் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள நிறைமதி கிராமத்தைச் சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி ராசு (58). இவா், மேலநிறைமதி கிராமத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய வீட்டின் மாடியில் சனிக்கிழமை பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
அப்போது, மாடிப் பகுதியில் இருந்த உயா் அழுத்த மின் கம்பியில் ராசுவின் உடல் பட்டதில், அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில், நிகழ்விடத்திலேயே ராசு உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து எம்.புதுப்பட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.