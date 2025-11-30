ராஜபாளையத்தில் கோயில் குடமுழுக்கு விழா
ராஜபாளையத்தில் அங்காள ஈஸ்வரி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் மாதாங்கோவில் தெருவில் அமைந்துள்ள அங்காள ஈஸ்வரி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு, கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை முதல் யாக சாலை பூஜைகள் தொடங்கின.
இதைத் தொடா்ந்து, காலை, மாலை யாக வேள்வி, சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பின்னா், குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு, காலையில் சிவாசாரியாா் அங்காள ஈஸ்வரி அம்மன் கோபுரக் கலசத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றினா். பரிவாரத் தெய்வங்களுக்கும் கும்பநீா் ஊற்றி சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.
இதையடுத்து, சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தாா். தொடா்ந்து, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இந்த விழாவில், ராஜபாளையம், தேனி, கம்பம், போடி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். விழா ஏற்பாடுகளை குடமுழுக்கு விழாக் கமிட்டியினா் செய்தனா்.