விருதுநகர்
கஞ்சா விற்றதாக மூதாட்டி கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கஞ்சா விற்றதாக மூதாட்டியை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் போதைப் பொருள் விற்பனையைத் தடுக்க காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராமநாதன் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது மங்காபுரம் பள்ளி விளையாட்டு மைதானம் அருகே நின்றிருந்த மூதாட்டியை சோதனையிட்ட போது விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்ததும், இவா் அய்யம்பட்டி தெருவைச் சோ்ந்த இந்திரா (60) என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த போலீஸாா் அவரிடமிருந்து 40 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.