விருதுநகர்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது

சிவகாசி அருகே சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

சிவகாசி அருகேயுள்ள எரிச்சநத்தைச் சோ்ந்தவா் சீனிவாசன் (60). இவா், அந்தப் பகுதிக்கு வந்த 8 வயது சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்தாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சிவகாசி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் சீனிவாசன் மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்தனா்.

