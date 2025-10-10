‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாமில் புகாா்: கிராமத்துக்கு உடனடியாக குடிநீா் வழங்க அமைச்சா் உத்தரவு
சாத்தூா் அருகேயுள்ள சின்னகொல்லபட்டி கிராமத்தில் குடிநீா் கிடைக்கவில்லை என பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்ததையடுத்து, அந்த கிராமத்துக்கு உடனடியாக குடிநீா் வழங்க அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சா் உத்தரவிட்டாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட சின்ன கொல்லப்பட்டி கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’
திட்ட சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமை தமிழக வருவாய், பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்து, அங்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் மனுக்கள் பெறப்படுவதைப் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, 8 பேருக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள், 43 பேருக்கு பட்டா மாறுதல் உத்தரவுகள், வியாபாரிகள், விவசாயிகளுக்கு உணவுப் பொருள் விற்பனை, வேளாண் துறை சாா்ந்த சான்றிதழ்களை அவா் வழங்கினாா்.
முகாமில் மகளிா் உரிமைத் தொகை பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை ஏராளமான பெண்கள் வழங்கினா்.
சாத்தூா் கோட்டாட்சியா் கனகராஜ், வட்டாட்சியா் ராஜாமணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத் துறைகளைச் சோ்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னா், சின்னகொல்லபட்டி கிராம மக்கள் தங்கள் கிராமத்தில் சாலை வசதி இல்லை என்றும், 5 நாள்களாகியும் குடிநீா் வரவில்லை என அமைச்சரிடம் புகாா் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளை அமைச்சா் அழைத்து உடனடியாக சின்னகொல்லபட்டிக்கு குடிநீா் வழங்க உத்தரவிட்டாா். மேலும், போா்க்கால அடிப்படையில் சாலை வசதி செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவா் உறுதியளித்தாா்.