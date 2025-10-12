விருதுநகர்
ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலா் சாலை விபத்தில் உயிரிழப்பு
சாத்தூா் அருகே சாலை விபத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய மேற்பாா்வையாளா் உயிரிழந்தாா்.
சாத்தூா் அருகே சாலை விபத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய மேற்பாா்வையாளா் உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகேயுள்ள மீனம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ஸ்டீபன்ராஜ் (55). இவா் சாத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக மேற்பாா்வையாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு பணி முடிந்து மீனம்பட்டிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சாத்தூா்-சிவகாசி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது, மேட்டமலை அருகே நாய் குறுக்கே பாய்ந்ததால் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்தாா்.
அருகிலிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பின்னா், தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட நிலையில், சனிக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து சாத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நடத்தி வருகின்றனா்.