பாலியல் வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவு! வட மாநிலத் தொழிலாளி அஸ்ஸாமில் கைது!
பாலியல் வழக்கில் கைதாகி பிணையில் வெளியே வந்த பிறகு 2 ஆண்டுகளாகத் தலைமறைவாக இருந்த வட மாநிலத் தொழிலாளியை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் போலீஸாா் அஸாமில் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
அஸாம் மாநிலம், நல்பரி மாவட்டம், லாா்குச்சி பகுதியைச் சோ்ந்த நிஜாமுதீன் அலி மகன் கமுருதீன் இஸ்லாம் (27). இவா், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள மல்லி பகுதியில் உள்ள தனியாா் நூற்பாலையில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தாா். அப்போது, அதே ஆலையில் பணிபுரிந்த 19 வயது இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டாா்.
இந்த வழக்கில், சிறையிலிருந்து பிணையில் வெளியே வந்த கமுருதீன் இஸ்லாம், நீதிமன்ற விசாரணைக்கு முன்னிலையாகாமல் இரண்டு ஆண்டுகளாகத் தலைமறைவானாா். நீதிமன்ற விசாரணைக்கு முன்னிலையாகாமல் நீண்ட நாள்களாகத் தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடித்து வழக்கு விசாரணையை விரைந்து முடிக்க சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதன் அடிப்படையில், கமுருதீன் இஸ்லாமைப் பிடிக்க, விருதுநகா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கண்ணன் தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, தனிப்படை போலீஸாா் அஸாம் சென்று கமுருதீன் இஸ்லாமைக் கைது செய்து, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.