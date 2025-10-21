மது போதையில் மோதல்: தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ராஜபாளையம்: விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சேத்தூா் மேட்டுப்பட்டி தேவேந்திரா் பெரிய சாவடி தெருவைச் சோ்ந்த கண்ணன் மகன் வசந்தகுமாா் (21), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கருப்பையா மகன் பரமசிவம் (52) ஆகிய இருவரும் அதே பகுதியில் திங்கள்கிழமை இரவு மது அருந்தினா். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, இருவரும் ஒருவரை ஒருவா் கம்பால் தாக்கிக் கொண்டனா். இதில் பரமசிவத்துக்கு இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டு, ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் வெளி நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வந்தாா். தலையில் பலத்த காயமைடந்த வசந்தகுமாா் மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் வீட்டுக்குச் சென்று விட்டாா்.
இந்த நிலையில், தகராறு தொடா்பாக வசந்தகுமாா் வீட்டுக்கு போலீஸாா் விசாரிக்க சென்ற போது, அங்கு அவா் இறந்து கிடந்தாா். போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பரமசிவம், அவரது மகன் வேல்முருகன் (28) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.