கழிவுநீா் கால்வாயை தூா்வாரக் கோரிக்கை

விருதுநகர்
ராஜபாளையத்தில் கழிவுநீா் கால்வாயை தூா்வார பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் தெற்கு வைத்தியநாதபுரம் தெருவில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றன.
இந்தப் பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் கழிவுநீா் கால்வாயில் அடைப்பு ஏறபட்டு, கழிவுநீா் குடியிருப்புகளில் புகுந்தது. இதனால், தொற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, நகராட்சி நிா்வாகம் உடனடியாக கழிவுநீா் கால்வாயை தூா்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.