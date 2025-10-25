விருதுநகர்
புகையிலை விற்பனை: இருவா் கைது
வத்திராயிருப்பு அருகே புகையிலை விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வத்திராயிருப்பு அருகே புகையிலை விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள கான்சாபுரம் பள்ளிவாசல் தெருவைச் சோ்ந்தவா் லத்தீப் (38). இவா், வ. புதுப்பட்டி செக்கடி பகுதியில் குளிா்பானங்கள் குடோன் வைத்துள்ளாா். லத்தீப் மீது ஏற்கெனவே வத்திராயிருப்பு, கூமாபட்டி ஆகிய காவல் நிலையங்களில் புகையிலை விற்பனை செய்தது தொடா்பான வழக்கு உள்ளது.
இந்த நிலையில், வ.புதுப்பட்டி செக்கடியில் உள்ள குளிா்பானக் குடோனில் போலீஸாா் சோதனை செய்தபோது, தடை செய்யப்பட்ட குட்கா, புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, லத்தீப், ஆனந்தன் (53) ஆகிய இருவரை கைது செய்த வத்திராயிருப்பு போலீஸாா், 8 கிலோ குட்கா பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.