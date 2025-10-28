விருதுநகர்

சாத்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்ஹாரம்

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூரில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
சாத்தூரில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கடந்த 5 நாள்களாக கந்த சஷ்டி விழா நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாள்தோறும் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. 6-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை மாலை சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நிடைபெற்றது.

தொடா்ந்து, முக்கிய வீதிகளில் சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் சாத்தூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

