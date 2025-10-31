வேட்டைக்கு சென்ற தொழிலாளி கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
சாத்தூா் அருகே முயல் வேட்டைக்கு சென்ற தொழிலாளியை தனியாா் தோட்டத்துக் கிணற்றில் சடலமாக போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை மீட்டனா்.
மின் வேலியில் சிக்கி தூக்கி வீசப்பட்டதில் அவா் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்திய நிலையில், தோட்ட உரிமையாளா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
விருதுநகா் அருகேயுள்ள குல்லூா்சந்தையைச் சோ்ந்தவா் சுரேஷ் (45). கூலித் தொழிலாளியான இவா், கடந்த புதன்கிழமை இரவு நேரத்தில் முயல் வேட்டைக்கு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவா் வீடு திரும்பவில்லை.
இதுதொடா்பாக சுரேஷின் மனைவி ஆண்டிச்சி சூலக்கரை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இந்த நிலையில், வெம்பக்கோட்டை அருகேயுள்ள வல்லம்பட்டி கிராமத்தில் நரசிம்மன் என்பவருக்குச் சொந்தமான தோட்டத்துக் கிணற்றில் சுரேஷ் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தீயணைப்புத் துறையினரின் உதவியுடன் சுரேஷின் உடலை ஏழாயிரம் பண்ணை போலீஸாா் மீட்டு, கூறாய்வுக்காக சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இந்த நிலையில், இந்த கிணற்றுக்கு அருகேயுள்ள தோட்டத்தில் அமைத்திருந்த
மின் வேலியில் சிக்கியதால் தூக்கிவீசப்பட்டு சுரேஷ் கிணற்றில் விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில், தோட்ட உரிமையாளா் நரசிம்மனிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
இதையடுத்து, வீட்டுக்குச் சென்ற நரசிம்மன் அங்கு தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதுதொடா்பாக ஏழாயிரம்பண்ணை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து இரு சம்பவங்கள் குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனா்.