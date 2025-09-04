சிவகாசி ஒன்றிய வளா்ச்சி பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகளை வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம், விஸ்வநத்தம் ஊராட்சியில் செயல்பட்டு வரும் நியாவிலைக் கடைகளில் பொருள்களின் இருப்பு, அரிசி, பருப்பின் தரம் குறித்தும் ஆட்சியா் ஆய்வு செய்து, பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். விஸ்வநத்தம் ஊராட்சியில் நடைபெற்று வரும் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு முகாமை அவா் பாா்வையிட்டு, பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். மேலும் மனுக்கள் பதிவேற்றம் செய்வது, கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கான பிரிவு உள்ளிட்டவற்றைப் பாா்வையிட்டு, அலுவலா்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளைக் கூறினாா். விஸ்வநத்தத்தில் இயங்கி வரும் தனியாா் காகிதக் குவளை தயாரிக்கும் நிறுவனம், வெம்பக்கோட்டை ஊராட்சி ஒனறியம், துலுக்கன்குறிச்சியில் இலங்கை தமிழா்களுக்காக கட்டப்பட்டு வரும் குடியிருப்புகள் ஆகியவற்றையும் ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
சிவகாசி சாா்-ஆட்சியா் முகமது இா்பான், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் கி.திலகம், வட்டாட்சியா் லட்சம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.