விருதுநகர்
ரயிலில் அடிபட்டு தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு தொழிலாளி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் குலாலா் தெருவைச் சோ்ந்த முனீஸ்வரன் மகன் திருப்பதி (25). திருமணமாகாதவா். இவா் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே படிக்காசுவைத்தான்பட்டியில் தங்கி செங்கல்சூளையில் கூலித் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை இயற்கை உபாதையை கழிப்பதற்காக ரயில்வே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, மதுரை- செங்கோட்டை ரயிலில் அடிபட்டு திருப்பதி உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.