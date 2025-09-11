இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

இமானுவேல்சேகரன் நினைவு தினத்தையொட்டி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள சித்தாலாம்புத்தூரில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐஎன்டியுசி மாநிலப் பொதுச் செயலா் அண்ணாதுரை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

நிகழ்ச்சியில் அத்திகுளம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் நடராஜன், இளைஞா் காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள் முத்துராஜ், விஷால் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

