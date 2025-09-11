விருதுநகர்
தீயில் எரிந்த பைக்
சிவகாசி அருகே வீட்டின் முன் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த இரு சக்கர வாகனம் தீ விபத்தில் எரிந்து நாசமானது.
சிவகாசி அருகேயுள்ள விஸ்வநத்தம் கணேசன் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காளிராஜன் (40). இவா், இரு சக்கர வாகனங்களைப் பழுது நீக்கும் பணி செய்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், இவரது வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இவரது இரு சக்கர வாகனத்தில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை திடீரென தீப்பற்றியது. இதையடுத்து, காளிராஜன் தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தாா். இந்த விபத்தில் அருகிலிருந்த மற்றோா் இரு சக்கர வாகனத்திலும் தீப்பற்றியது. இது குறித்த புகாரின்பேரில், சிவகாசி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.