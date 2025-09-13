விருதுநகர்

காா் மோதியதில் தூய்மைப் பணியாளா் உயிரிழப்பு

சிவகாசியில் காா் மோதியதில் தூய்மைப் பணியாளா் உயரிழந்தாா்.

சிவகாசி நேஷனல் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன் (40). இவா் சிவகாசி மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை பாா்த்து வந்தாா். இந்த நிலையில், இவா் தனது நண்பா் காளிமுத்துவுடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் சிவகாசி-திருத்தங்கல் சாலையில் சனிக்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, காா் ஒன்று இவா்களது இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இந்த விபத்தில், முருகேசன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பலத்த காயமடைந்த காளிமுத்து, சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து சிவகாசி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

