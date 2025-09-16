ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அரிவாளுடன் சுற்றித்திரிந்த 3 இளைஞா்களை போலீசாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் திருமுக்குளம் அருகே நடந்து வந்த 3 இளைஞா்களை சோதனை செய்தபோது அவா்கள் அரிவாள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், சிவகாசி அருகே எம்.புதுப்பட்டியைச் சோ்ந்த செல்வம் மகன் மாரீஸ்வரன் (25), ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த சூரிய நாராயணன் மகன் வெங்கடேஷ் கண்ணன் (26), மாதங்கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த முனியாண்டி மகன் முத்து அய்யனாா் (25) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், 3 பேரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
இதில், மாரீஸ்வரனின் தம்பி தா்மராஜ் முன்விரோதம் காரணமாக கடந்த ஆக. 10-ஆம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளாா். இதற்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் மாரீஸ்வரன் தனது நண்பா்களுடன் ஆயுதங்களுடன் சுற்றித் திரிந்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.