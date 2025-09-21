விருதுநகர்
கஞ்சா விற்பனை: 5 பெண்கள் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த 5 பெண்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் காவல் நிலைய பகுதியில் போதைப் பொருள் தடுப்பு போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அய்யம்பட்டி தெருவைச் சோ்ந்த முத்தம்மாள் (90), சாந்தி (43), அழகுசுந்தரி(39) ஆகிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, வன்னியம்பட்டி காவல் நிலையப் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட வைத்தியலிங்காபுரத்தைச் சோ்ந்த மாயக்கண்ணன் (34), வேலம்மாள், கருப்பாயி ஆகிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.