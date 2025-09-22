விருதுநகர்
வெல்டிங் பட்டறையில் தீ விபத்து: தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சிவகாசியில் வெல்டிங் பட்டறையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
சிவகாசி சமத்துவபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (45). இவா், அதே பகுதியிலுள்ள வெல்டிங் பட்டறையில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை வழக்கம்போல வேலை செய்தபோது, எதிா்பாரதவிதமாக வெல்டிங்கில் உள்ள தீ கணேசன் மீது பரவி பலத்த காயமடைந்தாா்.
இதையடுத்து, அவா் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.