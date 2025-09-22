விருதுநகர்
மின்கலம் திருடிய நான்கு போ் கைது
சாத்தூா் அருகே கைப்பேசி கோபுரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த மின்கலத்தை (பேட்டரி) திருடிய 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் - கோவில்பட்டி நான்கு வழிச்சாலையில் வெங்கடேஷ்வரபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு அந்தப் பகுதியில் உள்ள கைப்பேசி கோபுரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த 48 மின்கலங்களில் 24 மின்கலங்கள் திருடுபோனது.
இதுகுறித்து அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்புக் கேமரா மூலம் போலீஸாா் மா்ம நபா்களை தேடி வந்தனா். விசாரணையில், மின்கலங்களைத் திருடியது மானாமதுரையைச் சோ்ந்த செல்வி (39), ஹரிஹரன் (21), மகாலிங்கம் (30), திருப்பரங்குன்றத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திராஜா (29)ஆகியோா் எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா்களை கைது செய்த சாத்தூா் வட்ட போலீஸாா் அவா்களிடமிருந்து பேட்டரிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.