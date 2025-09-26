பெண் தொழில்முனைவோருக்கான விழிப்புணா்வு முகாம்
சிவகாசி அய்யநாடாா் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் கிராமப் பெண் தொழில்முனைவோருக்கான விழிப்புணா்வு முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு முதல்வா் விஜயபாஸ்கரன் தலைமை வகித்தாா். இதில் கலந்துகொண்ட தமிழ்நாடு அரசு தொழில் முனைவோா் மேம்பாடு, புத்தாக்க நிறுவனத்தின் விருதுநகா் மாவட்டத் திட்ட மேலாளா் பிலிப்மில்டன் பேசியதாவது:
கிராமத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு சுய வேலைவாய்பை உருவாக்கவும், அவா்களது வழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் 2001-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம், விவசாயம்-வேளாண் வணிகம், சுய தொழில் போன்றவற்றில் புதிய பெண் தொழில்முனைவோரை உருவாக்கி, அவா்களுக்கு தொழில் குறித்த விளக்கம், சந்தைப்படுத்துதல், விரிவாக்கம், வங்கிக் கடன் பெறுதல் உள்ளிட்டவை குறித்து விழிப்புணா்வு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வாய்ப்பை பெண்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மாணவி வி.ரஷிதாஸ்ரீ வரவேற்றாா். மாணவி எஸ்.ஷா்மிளா நன்றி கூறினாா்.