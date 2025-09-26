மின் வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கம்பிகளைத் திருடிய 4 போ் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே மின் பகிா்மான அலுவலகத்தில் இருந்த 611 மீட்டா் நீளமுள்ள மின் கம்பிகளைத் திருடிய சிறுவன் உட்பட 4 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள கே.தொட்டியபட்டியில் மின் பகிா்மானக் கழக அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இந்த அலுவலகத்துக்கு, ராஜபாளையம் துணைப் பண்டகச் சாலையிலிருந்து 611 மீட்டா் நீளமுள்ள உயா் அழுத்த மின் கம்பிகள் கடந்த 10-ஆம் தேதி கொண்டுவரப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இங்குள்ள அலுவலகா்கள் கடந்த 24-ஆம் தேதி காலை பாா்த்தபோது, அலுவலக வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மின் கம்பிகளைக் காணவில்லையாம். இதுகுறித்து, உதவி மின் பொறியாளா் சந்திரசேகா் அளித்த புகாரின்பேரில், வன்னியம்பட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்தபோது, கொத்தங்குளத்தைச் சோ்ந்த பொன்பாண்டி (20), அஜித் (20), அத்திகுளத்தை சோ்ந்த மாதவன் (19), 17 வயது சிறுவன் உள்பட 4 போ் மின் கம்பியைத் திருடியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, நால்வரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய முருகன் என்பவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.