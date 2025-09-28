விருதுநகர்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தோமா தேவாலயத்தில் மூத்த குடிமக்கள் ஞாயிறு ஆராதனை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் சி.எஸ்.ஐ. தூய தோமா தேவாலயத்தில் மூத்த குடிமக்கள் சிறப்பு ஞாயிறு ஆராதனை குருசேகர தலைவரும், சபை குருவுமான பால் தினகரன் தலைமையில் திருவிருந்து ஆராதனையாக நடைபெற்றது.
இதில் செல்வி, இமானுவேல் மற்றும் சபை ஊழியா் கிளாட்வின் சாமுவேல் வேத பாடங்கள் வாசித்தனா். தூத்துக்குடி பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரி பெஞ்சமின் ஜவகா் சிறப்பு தேவ செய்தி அளித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் திருச்சபையில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு சபை குரு பால் தினகரன் சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கினாா்.
பின்னா் திருவிருந்து ஆராதனை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் திரளான திருச்சபை மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.