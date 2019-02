கண்டது

(ராஜபாளையத்தில் உள்ள ஒரு முடித்திருத்தகத்தில்)

இங்கு முகம் பாலீஷ் செய்யப்படும்.

கெ.ரெஞ்சி, சோலைசேரி.

(வேலூர் - விருத்தாசலம் சாலையில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)

இந்திரவனம்

கி.பாஷ்யம், சலுப்பை.

(ராசிபுரம் கோல்டன் நற்பணி மன்றப் பலகையில்)

உங்கள் மனைவியுடன் சண்டை வந்தால்...

உடனே செருப்பைத் தேடுங்கள்(?)

கிடைத்ததும்...

மாட்டிக் கொண்டு வெளியே ஓடிவிடுங்கள்.

இதுதான் நீங்கள் மனைவியிடம்

மாட்டிக் கொள்ளாமல் தப்பிக்க சிறந்த வழி!

(இது சிரிப்பதற்காக மட்டுமல்ல)

ஆர்.சங்கீதா இரமணன், ராசிபுரம்.

(கோபிச்செட்டிபாளையம் கிளை நூலக வாசலில் நின்ற ஓர் இருசக்கர வாகனத்தில்)

EDUCATION IS THE CAPSULE

FOR BETTER BRAIN AND HEART

க.சங்கர், கோபிச்செட்டிபாளையம்.

கேட்டது

(மன்னார்குடியில் ஒரு சிற்றுண்டிக் கடையின் முன்பு)

""ஏன் இந்த மாவைப் புரட்டோ புரட்டுன்னு புரட்டி இந்த அடி அடிக்கிறான்?''

""புரோட்டா கடையில் மாவைப் புரட்டி புரட்டி அடிக்காமல் என்ன செய்வாங்க? இப்படி அடிக்குறதாலதான் அதுக்குப் புரோட்டான்னே பேர் வந்துச்சு... தெரியுமா?''

""மச்சான்... உன் அறிவே அறிவு''

க.பன்னீர்செல்வம், மாப்படுகை.

(நெல்லை - ஸ்ரீவைகுண்டம் நகரப் பேருந்தில் இருவர்)

""நமக்குன்னு வர வேண்டிய பணம் அது எங்க இருந்தாலும், யார் பாக்கெட்டில் இருந்தாலும், நிக்காமல் நம்மைத் தேடி வந்துடும். நாம் அதுக்காக மெனக்கெடத் தேவையில்லை''

""கண்டக்டர் சில்லறை பாக்கி தரணுமே, வாங்கிட்டியா?''

""நல்லவேளை ஞாபகப்படுத்துனே... கண்டக்டர் சார்... நமக்கு சில்லறை பாக்கி ஏழு ரூபா இன்னும் வரலை''

கோ.வினோத், கிருஷ்ணாபுரம்.

(திரையரங்கு ஒன்றில் நண்பர்கள் இருவர்)

""என்ன மச்சி... படம் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாங்க... ஆனால் இவ்வளவு கூட்டம் வந்திருக்கு''

""அது ஒண்ணும் இல்லை மச்சி. இந்த படத்துக்கும் ஒருத்தன் முன்பதிவு பண்ணிருக்கான். அவன் யார்ன்னு பார்க்கத்தான் இவ்வளவு கூட்டம்''

சீ.பிரவின், தர்மபுரி.

மைக்ரோ கதை

ஒருவன் தன்னுடைய மனைவியை விவாகரத்து செய்தான். அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை இதற்காகக் கடிந்து கொண்டார்கள்.

""உன் மனைவி மிக நல்லவள். இனிமையாகப் பேசக் கூடியவள். நீ அவளை விவாகரத்துச் செய்தது முட்டாள்தனம்''

அமைதியாக இருந்த அவன் தன்னுடைய காலில் மாட்டியிருந்த செருப்பைக் காட்டிச் சொன்னான்:

""இந்தச் செருப்பு எவ்வளவு புதுசா அழகா இருக்கு. ஆனால் இது எப்படி, எங்கே கடிக்கும்முன்னு இதைப் போட்டுப் பார்த்தவனுக்குத்தான் தெரியும்''

நெ.இராமன், சென்னை-74.

எஸ்.எம்.எஸ்.

பணம் இல்லாத வரை வாழ விடாது.

இருக்கும்போது தூங்கவிடாது.

ச.ஜான் ரவி, கோவில்பட்டி.

உதிர்ந்த முத்து

அறிமுகமில்லாதவரின் திறமை பாராட்ட வைக்கிறது.

அறிமுகமுள்ளவரின் திறமை பொறாமைப்பட வைக்கிறது.

ஜோ.ஜெயக்குமார், நாட்டரசன்கோட்டை.

அப்படீங்களா!

இயந்திர மனிதர்கள் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் மனிதர்களுக்குரிய எந்த சுக, துக்கங்களையும் இயந்திர மனிதர்கள் அனுபவிக்கிறார்களா?

ஜப்பானில் ஃபுராயிஸ் என்ற ஆண் இயந்திர மனிதனுக்கும், ரோபாரின் என்ற பெண் இயந்திர மனுஷிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது.

மய்வா டெங்கி என்ற நிறுவனம் உருவாக்கிய தம்பதிகள்தான் இருவரும். மணமகன் சிவப்பு உருவத்திலும், மணமகள் வெள்ளை நிற ஆடையுடனும் வந்திருந்தனர்.

திருமணத்துக்கு வந்திருந்தவர்களில் இயந்திர மனிதர்களும் அடங்குவர். முன்னதாகவே திருமண அழைப்பிதழ் எல்லாருக்கும் அனுப்பப்பட்டுவிட்டது.

திருமண நாளன்று ஜப்பான் முறைப்படி மணமக்கள் கேக் வெட்டி, நடனமும் ஆடினர். முத்தமும் கொடுத்துக் கொண்டனர்.

ஓர் எலக்டரானிக் கருவிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் மசாமிச்சி சகோதர்கள்தாம் இந்த ரோபோ தம்பதிகளை உருவாக்கி, திருமணமும் செய்து வைத்துள்ளனர்.

என்.ஜே., சென்னை-69.