• அமெரிக்க முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கிளிண்டனைத் தொடர்ந்து மகள் செல்சியாவும், SHE PERISTED AROUND THE WORLD என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார். இதனை பென்குயின் புத்தக நிறுவனம் வெளியிடுகிறது. இதில் மிகப் பிரபலமான 13 பெண்களின் வாழ்க்கையை தொகுத்து வெளியிடுகிறார். இதில் ஹாரி பாட்டர் எழுத்தாளர் ஜே.கே. ரவுலிங் மற்றும் இந்திய டாக்டர் மேரி வர்கீஸ் பற்றியும் எழுதியள்ளாராம்.

• டில்லியில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் டெபுடி சீஃப் ஆக பணிபுரிபவர் மேரி கார்ல்சன். ஐ.நாவில் அமெரிக்க தூதராக பணிபுரியும் நிக்கி ஹாலி சமீபத்தில் இந்தியா வந்திருந்தார். அவருடைய நிகழ்ச்சியில் மேரி கார்ல்சனும் கலந்து கொண்டார். அங்கு அவரே முக்கிய விருந்தாளியாகிவிட்டார். காரணம் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையை அணிந்து வந்திருந்ததுதான். டூவிட்டரில் எந்த உடை அணிந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என ஆலோசனை கேட்டிருந்தார். பலரும் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையை சிபாரிசு செய்திருந்தனர் என்பது கூடுதல் தகவல்.

- ராஜிராதா