கண்டது

(வேலூரில் உள்ள ஓர் உணவகத்தின் பெயர்)

பரவசம்

அரவிந்தம், வேலூர்.

(சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு முடித்திருத்தகத்தின் பெயர்)

வந்தா வெட்டுவோம்

சுப.மணிகண்டன், சினேகவல்லிபுரம், திருவாடானை.

(சென்னை வடபழனி பேருந்து நிலையச் சுவரில் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகம்)

உழைப்பு வியர்வை சிந்தவிடும்.

ஆனால், கண்ணீர் சிந்த விடாது.

எஸ்.தீபா, சென்னை-93.

(திருச்சி - திருவெறும்பூரில் ஓர் இளைஞனின் டி ஷர்ட்டில்)

GIRL FRIENDS ARE LIKE MEDICINES...

THEY COME WITH EXPIRY DATES

சி.ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூர்.

கேட்டது



(கொள்ளிடம் குத்தவக்கரைத் தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில்

மனைவியும் -கணவனும்)

""ஏங்க... நான் வெளியே போறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமாங்க?''

""எதுவும் வேணாம். நீ வெளியே போறதே போதும்''

அ.ராதா, ஆனைக்காரன்சத்திரம்.

(திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள விட்டுக்கட்டி பள்ளியில் இருந்து வீட்டுக்குச் செல்லும் இரு சிறுவர்கள்)

""டேய் என் பேனாவைக் கொடுத்திடுடா... எங்க அப்பாகிட்ட சொல்லிடுவேன்''

""சொன்னா சொல்லு... எனக்குப் பயமில்லை... உன் பேனாவைத் தர முடியாது''

""அப்ப... எங்க அம்மாகிட்ட சொல்றேன்...''

""டேய் சொல்லிடாதே... இந்தா உன் பேனா''

மு.பெரியசாமி, விட்டுக்கட்டி.



மைக்ரோ கதை

கற்றறிந்த ஞானி அவர். பார்க்கிறவர்களை எல்லாம் கேள்விகள் கேட்டு மடக்குவது அவர் இயல்பு.

ஓர் ஊருக்குச் சென்றார். அங்கே இருந்த ஒரு சிறுவனை அழைத்து, ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி அவனிடம், ""இந்த ஒளி எங்கிருந்து வந்தது தெரியுமா?'' என்று கேட்டார்.

சிறுவன் மெழுகுவர்த்தி அருகே சென்றான். சட்டென்று ஊதி அணைத்தான்.

""இந்த மெழுகுவர்த்தியில் இருந்த ஒளி எங்கே சென்றது? அதை முதலில் சொல்லுங்கள். நான் அப்புறம் ஒளி எங்கிருந்து வந்தது?'' என்று சொல்கிறேன் என்றான்.

மா.உலகநாதன், திருநீலக்குடி.



எஸ்.எம்.எஸ்.

ஒருத்தனை எல்லாரும் நல்லவன்னு

சொல்லணும்னா...

ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு.

அவனுக்கு "நல்லவன்'னு பேர் வைச்சிருக்கணும்.

பழனிச்சாமி சின்னய்யா, சென்னை-59.



யோசிக்கிறாங்கப்பா!



தனிமை கொஞ்சம் வித்தியாசமானது...

நாமே தனிமையாக இருந்தால் அது இனிக்கும்.

பிறர் நம்மைத் தனிமையில் விட்டால்...

அது கசக்கும்.

என்.கோமதி, பெருமாள்புரம்.



அப்படீங்களா!

நமது உடலில் கால்சியம், பொட்டாசியம், சோடியம் போன்ற சத்துகள் இருக்கின்றன. அவற்றைப் போலவே இன்னொரு தேவையான சத்து, மக்னீசியம்.

மக்னீசியம் போதுமான அளவு உடலில் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் வைட்டமின்-டி போதுமான அளவில் உடலில் சேரும். இப்போது நாற்பது வயதைக் கடந்துவிட்டவர்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும் எலும்பு மெலிதல் நோய் (ஞநபஉஞடஞதஞநஐந) போதுமான அளவு மக்னீசியம் சத்து உடலில் இருந்தால் தாக்கவே தாக்காது.

வாழைப்பழம், பீன்ஸ், முந்திரிப் பருப்பு, பாதாம் பருப்பு, மீன் எண்ணெய், பச்சை காய்கறிகள், பால், காளான், சோயா பீன்ஸ், இனிப்பு சோளம் ஆகியவற்றில் இந்த மக்னீசியம் சத்து உள்ளது. ""ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு 350 மி.கி. அளவே இந்த சத்துள்ள உணவுப் பொருளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிகமானால், மாரடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது'' என்கிறார்கள், பென்சில்வேனியாவில் உள்ள லேக் எரி காலேஜ் ஆஃப் ஆஸ்டியோபேதிக் மெடிசினைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

என்.ஜே., சென்னை-69.