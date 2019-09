வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? - 19: தலைவன் என்று ஒரு பாத்திரம்

உலகம் நடந்து கொண்டிருந்த திசைக்கு நேர் எதிராக சிங்கப்பூர் எடுத்த முடிவுகள் சரியா? தவறா? எந்த ஒரு முடிவும் சரியா தவறா என்பதைத் தீர்மானிப்பது அதன் விளைவுகளே.

ஒரு நாட்டில் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை எப்படிக் கண்டு கொள்வது? வீடு வீடாகப் போய் அவர்கள் என்னென்ன பொருட்கள் வைத்திருக்கிறார்கள், எதில் பயணிக்கிறார்கள், குழந்தைகள் எத்தனை, அவர்கள் எங்கு படிக்கிறார்கள், ஒவ்வொருவரின் பொதுவான ஆரோக்கியம் எப்படி, சேமிப்பு எப்படி என்று பார்க்கலாம். ஆனால் அது அத்தனை எளிதான காரியம் அல்ல. அதனால் அதற்கு பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஓர் அளவுகோல் வைத்திருக்கிறார்கள். அதை GDP Per capita என்று சொல்வார்கள். அதாவது ஒரு நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் உற்பத்தி மொத்தத்தையும், (அதாவது எல்லா வகையான உற்பத்திகளையும், வேளாண்மை, அயலக முதலீட்டில் நடக்கும் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி, -ஆனால் அவற்றின் தொழிலகங்கள் அந்த நாட்டின் எல்லைக்குள் அமைந்திருக்க வேண்டும்} உள்பட எல்லாவற்றையும்) எடுத்துக் கொண்டு அவற்றின் மதிப்பை அந்த நாட்டின் மக்கள் தொகையால் வகுத்தால் கிடைப்பது GDP Per capita . ஒரு நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியின் மதிப்பு கூடக் கூட GDP Per capita கூடும். அதே போல மக்கள் தொகை கூடக் கூட அது குறையும்

சிங்கப்பூர் குடியரசாக மலர்ந்த போது அதன் GDP Per capita 320 அமெரிக்க டாலர்கள். இப்போது, 50 ஆண்டுகளில் 60 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள்!

இன்னும் சுலபமாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர் இராம. கண்ணபிரான் சொல்லியிருப்பதைத்தான் நினைவு கூர வேண்டும். ""நான் சிங்கப்பூருக்கு வந்த புதிதில் (1953) அதிகாரபூர்வ பேங்க் ரேட் இந்திய ரூபாய் நூறுக்கு சிங்கப்பூர் வெள்ளி அறுபத்து நான்காக இருந்தது. இந்திரா காந்தி வந்த பிறகு (70களின் நடுப்பகுதி) எக்சேஞ் விகிதத்தைக் குறைத்தார். நூறு ரூபாய்க்குச் சிங்கப்பூர் வெள்ளி நாற்பது சொச்சமாக இருந்தது'' என்கிறார் கண்ண

பிரான் (நினைவலைகள் -பக்கம் 53) இன்று நூறு ரூபாய் கொடுத்தால் இரண்டு வெள்ளிக்குக் குறைவாகத்தான் கிடைக்கும்.

நாம் வீழ்ந்து விட்டோமா? அல்ல... அல்ல, நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் நம்மைவிட வேகமாக அவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள்.

அந்த வளர்ச்சிக்கு விசையாக இருந்தவர் ஒருவர். லீ குவான் யூ. லீ நல்லவரா? கெட்டவரா? என்ற கேள்விக்கு விடையளிப்பது கடினம். "நாயகன்' பட வசனத்தைப் போலத் "தெரியவில்லையே' என்றுதான் சொல்லத் தோன்றும். உலகில் நூறு சதவீத நல்லவர்களும் இல்லை. நூறு சதவீத கெட்டவர்களும் இல்லை.

ஆனால் கண்ணுக்குத் தெரிவது சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சி. அதை சாத்தியமாக்கியது "கருணையுள்ள சர்வாதிகாரி' (Benevolent Dictator) லீ குவான் யூ.

""கருணையுள்ளவர் சர்வாதிகாரியாக இருக்க முடியாது, சர்வாதிகாரியாக இருப்பவரிடம் கருணை இராது'' என என் நண்பர்கள் சிலர் என்னிடம் வாதிட்டதுண்டு. " இனிப்புக் கேட்டு அடம் பிடிக்கும் குழந்தைக்கு திடமாக அதை மறுக்கும் அம்மாக்களை எப்படி அழைப்பாய்?' என மனதுக்குள் பதிலளித்துக் கொண்டு நான் மௌனமாய் புன்னகைப்பேன்.

ஒரு நாட்டின் முதல் பிரதமர் என்பது ஒரு முள் கிரீடம். அதிலும் சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் என்பது சர்வ நிச்சயமாக சவால் நிறைந்த பொறுப்பு.

சவால் நிறைந்த என்பது மிகையான சொல் இல்லை என்பதைச் சற்று அது குடியரசாக மலர்ந்த போது அதைச் சூழ்ந்திருந்த நிலைமையை நினைத்துப் பார்த்தால் புரியும். அப்போது நாட்டில் வேலை இல்லாத் திண்டாட்டம் தலைவிரித்தாடியது. (1967இல் வேலையில்லாதவர்கள் விகிதம் 10% 2014 இல் 2%) உலகில் மக்கள் மிக நெருக்கமாக வாழும் நகரங்களில் ஒன்றாக சிங்கப்பூர் இருந்தது. பெரும்பாலானோர் குடிசைப் பகுதிகளில் வாழ்ந்தார்கள். பொருளாதாரம் மேம்பட வேண்டுமானால் அந்நிய முதலீட்டிற்குக் கதவைத் திறக்க வேண்டும். ஆனால் அதில் அவர்களின் வேட்டைக்காடாக நாடு ஆகிவிடும் ஆபத்து இருந்தது. அண்டை நாடுகளுடன் நேசபூர்வமான உறவு இருந்தது எனச் சொல்வதற்கில்லை. அந்தச் சூழல் அந்நிய நாடுகளுக்கு வசதியாக அமைந்து விடலாம். நாட்டைப் பாதுகாக்க ராணுவம் இல்லை. பல மொழிகள், பல கலாசாரங்கள், பல மதங்கள் கொண்ட பல்லின மக்கள் வாழும் தேசமாக இருந்தது. அந்த மொழிகள், கலாசாரத்திற்கு இடையில் வரலாற்றுரீதியான தொடர்புகள் அதிகம் இல்லை (தமிழும் மலையாளமும் மொழி அமைப்பாலும் கலாசாரத்திலும் நெருங்கியவையாக இருப்பதைப் போல சீனத்திற்கும் தமிழுக்கும் வரலாற்றுரீதியாக நெருக்கமான உறவு இருந்ததில்லை)

இதிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுக்க, தொலை நோக்குப் பார்வை, புத்திசாலித்தனம், உழைக்கும் வலு வேண்டும் அதற்கும் மேலாக நெஞ்சுரம் வேண்டும். லீயிடம் அது ஏராளமாக இருந்தது.

2009. அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர், கிஸிஞ்சரை சந்திக்க அமெரிக்கா சென்றிருந்தார் லீ. (அப்போது அவருக்கு வயது 86) அவருடன் அவரது மகளும் மருத்துவருமான வெய் லிங்க்கும் சென்றிருந்தார். அவர் தனது தந்தையின் நடையில் ஏதோ வித்தியாசமாக இருப்பதைக் கவனித்தார். நரம்பியல் வல்லுநரான அவர் உடனே சில எளிய பரிசோதனைகள் செய்தார். தன் தந்தையின் கால் நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது (Peripheral Neuropathy) தெரிந்தது. அவரிடம் "அதிகம் நடக்க வேண்டாம், நெடு நேரம் நிற்பதைத் தவிருங்கள்' என்று சொன்னார். நாடு திரும்பிய பின்னர் ஒரு விழாவில் கலந்து கொள்ள லீ சென்றார். அவரிடம் அவரது கால்கள் பற்றிக் கேட்டார்கள். ""இதெல்லாம் என் மனதை, மன உறுதியைக் கொஞ்சம் கூடப் பாதிக்கவில்லை. சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு நாட்டிற்காக உழைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனக்கு இன்னும் இரண்டு கால்கள் இருக்கின்றன. பின் எதற்குக் கவலை?'' என்றார்.

வெறும் வீம்பு அல்ல இது. இதில் கொஞ்சம் சுயமரியாதையும் கலந்திருக்கிறது. அந்த சுயமரியாதை உணர்வு அவரது இளமைப் பருவத்து அனுபவங்களில் உருவானது. சிங்கப்பூரை ஜப்பான் ஆக்கிரமித்திருந்த போது, ஒரு ஜப்பானிய படை வீரர் இவரையும் வேறு சில இளைஞர்களையும் கன்னத்தில் அறைந்து மண்டியிடச் சொன்னார். "அன்று தீர்மானித்தோம். ஆங்கிலேயேனோ, ஜப்பானியனோ, எவனுக்கும் நம்மை உதைக்கும் உரிமை இல்லை. நம்மை நாமே ஆளுவோம்'.

மலேயாவோடு சிங்கப்பூரை இணைப்பதில் ஆர்வம் காட்டி உழைத்தவர். அதிலிருந்து பிரியும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட தருணம், ஒவ்வொரு முறை திரும்பிப் பார்க்கும் போது எனக்கு வலி அளிக்கும் தருணம் என்று எழுதுகிறார். ஆனால் அதற்காக மலேயாவுடன் சமரசம் செய்து கொண்டு மலேசியக் குடியரசின் அங்கமாக நீடிக்க அவர் முற்படவில்லை

யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்பத் தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் துணிவும் இருந்தது. அரசியலுக்கு வந்த தொடக்க காலத்தில் அவர் மாணவர் மற்றும் தொழிலாளர் யூனியன்களுக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞராக இருந்தார். "சோஷலிஸ்ட் கிளப்' என்ற இடதுசாரி அமைப்பின் உறுப்பினர்களுக்காகவும் அவர்களது கருத்துரிமைக்காகவும் வாதிடுபவராக இருந்தார். இவற்றின் காரணமாக அவர் "இடதுசாரி' என்ற பிம்பம் இருந்தது. ஆனால் அதிகாரத்திற்கு வந்த பின் அவர் கம்யூனிஸ்ட்களை ஒடுக்குவதில் முனைப்பாகச் செயல்பட்டார்.

அரசியலுக்கு வரும் முன் அவருக்குச் சீன மொழியில் அதிகம் பரிச்சயம் இல்லை. தலைமுறை தலைமுறையாக வீட்டில் ஆங்கிலம் பேசி வளர்ந்த குடும்பம். அவர் தனது 32 வது வயதில் சீனம் கற்றுக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்.

தன்னுடைய கெட்டிகாரத்தனம், உழைப்பு, அரசியல் சாதுர்யம், எதிரிகளிடம் காட்டிய இரும்புக் கரம் இவற்றையெல்லாம் தன்னை அதிகாரத்தில் நிலை நிறுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் லீ பயன்படுத்தினாரா? அவர் அதிகார மோகம் கொண்ட சர்வாதிகாரியா?

சிங்கப்பூர் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவரான லோ தியா கியாங் 2015-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 26 அன்று சிங்கப்பூர் நாடாளுமன்றத்தில் பேசும் போது, ""லீயோடு எனக்கு ஏற்பட்ட சந்திப்புக்களை வைத்துச் சொல்கிறேன். அவர் மற்றவர்களைக் காது கொடுத்துக் கேட்காத சர்வாதிகாரி என்று நான் நினைக்கவில்லை. அவர் ஆழமாக யோசித்து வைத்திருக்கும் கொள்கைகளுக்கு எதிரான வலுவான வாதங்களையும் காரணங்களையும் எடுத்து வைத்தால் அதை அவர் கேட்பார். அதே நேரம், வெட்டிப் பேச்சுக்களை அவர் வெறுத்தார். ஏனெனில் அவர் காலம் பொன் போன்றது என்றும், செய்ய நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன என்றும் கருதினார்'' என்றார்.

தொடர்ந்து ஏழு தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த, உலகில் மிக நீண்ட காலம் பிரதமராகப் பதவி வகித்தவர் என்ற சிறப்பைப் பெற்ற நிலையில் 1990-ஆம் ஆண்டு தனது 67-ஆம் வயதில் பிரதமர் பதவியை கோ சோக் தாங்கிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு பதவி இறங்கினார். கோ-வின் அமைச்சரவையில் நிர்வாகப் பொறுப்பில்லாத மூத்த அமைச்சராகத் தொடர்ந்தார். இரண்டாண்டுகள் கழித்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவியையும் துறந்தார்.

முப்பத்தியோரு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பிரதமராகப் பதவி வகித்த அவர், "சிங்கப்பூரின் தேசத் தந்தை' என்று கொண்டாடப்படும் அவர் தனது பதவிக்காலத்தில் தனக்கு சிலை ஏதும் வைத்துக் கொண்டதில்லை. ஏன் இன்றளவும் அவருக்கு சிலை ஏதும் கிடையாது. அவருக்கு மட்டுமல்ல, சிங்கப்பூரைக் கட்டி எழுப்பியவர்கள் எனக் கருதப்படும் எவருக்கும் கிடையாது. சிலை மட்டுமல்ல, தெருக்களுக்குக் கூட அவரது பெயரோ, அவரது சகாக்களது பெயரோ கூடக் கிடையாது. உலகில் தனி நபரை முன்னிறுத்தி ஆளப்படும் நாடுகளில், அது ஜனநாயகமோ சர்வாதிகரமோ தலைவர்களுக்குச் சிலைகள் நிறுவப்படுவது உண்டு. சீனாவில் தியானன்மன் சதுக்கத்தில் மா வோவின் பிரம்மாண்ட படம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோவியத் யூனியனில் ஆயிரக்கணக்கில் லெனின், ஸ்டாலின் சிலைகள். இந்தியாவில் காந்தி, நேரு, அம்பேத்கர், சிலை இல்லாத பெரிய நகரங்கள் இல்லை. மிகப் பிரம்மாண்டமாக சர்தார் படேலுக்குச் சிலை எழுப்ப முனைந்திருக்கிறார் மோதி. தமிழ் நாட்டில் சொல்லவே வேண்டாம்.

சிலை மட்டுமல்ல, தன் மறைவுக்குப் பிறகு தான் வாழ்ந்த வீட்டை இடித்துத் தரை மட்டமாக்கிவிட வேண்டும் என்று 2011-இல் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்தார். பின் தனது நூலிலும் எழுதினார். 2013-இல் உயில் எழுதிய போதும் குறிப்பிட்டார். அதைக் குறித்து இப்போது அங்கு பெரும் சர்ச்சை நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இதற்குப் பின்னுள்ள காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான். நாட்டை வழி நடத்த தலைவனுக்கு அதிகாரம் வேண்டும். ஆனால் தனிமனித வழிபாடு கூடாது. அவன் வரலாற்றின் ஒரு பாத்திரம் அவ்வளவுதான்.

(அடுத்த இதழில் நிறைவு பெறும்)