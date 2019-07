குறுந்தகவல்கள்

• சோனால் சிங், பிரபல ஏல நிறுவனமான கிருஸ்டியில் இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநர். இந்த வகையில் அடிக்கடி உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருபவர். இதனால் ஏராளமான விமானங்களில் பயணிப்பவர். ஒரு விமானத்தில் ஒரு தடவை பயணித்தால் அடுத்த தடவை அதனைத் தவிர்ப்பார். இந்த வகையில் ஜெட் ஏர்வே விமானங்களில் பெரும்பாலானவற்றில் ஏற்கெனவே பயணம் செய்து விட்டாராம். இதனால் தற்போது ஜெட் விமானங்களில் பயணிப்பது இல்லை. செல்லும் விமானங்களின் இறக்கை எண், பயண நாள் ஆகியவற்றை மறக்காமல் குறித்து வைத்துள்ளாராம் இவர்.

• செஸ்மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், போட்டிகளுக்கு முன், கடைசி நிமிட பயிற்சி செய்ய மாட்டார். மாறாக ஒரு குட்டித் தூக்கம் போடுவார். அடுத்து நோடியாக போட்டியில் ஆட ஆரம்பித்துவிடுவார்...

தூக்கம் மூளையைச் சாந்தப்படுத்தி, போட்டியில் அதிக கவனம் செலுத்த வைக்கும் என்கிறார் ஆனந்த். வெற்றிக்கான காரணம் புரிகிறதா?

• பெப்சி நிறுவனத்தின் முதன்மை அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற இந்திராநூயி, கடைசியாக தனது ஊழியர்களுக்கு விடுத்த செய்தி இதுதான்...

"நேரம் பற்றி கடினமாய் சிந்தியுங்கள். இந்த பூமியில் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் நேரம் மிக மிகக் குறைவு'' எனக் கூறியதுடன் அதற்கு தன் வாழ்க்கையின் ஏக்கத்தை இப்படி வெளிப்படுத்தினார்:

"எனக்கு வேலையில் வியக்கத்தக்க வாழ்வு கிடைத்தது. அதே சமயம் நேர்மையாக நான் ஒன்றையும் நினைத்துப் பார்க்கிறேன். அது என் குடும்பத்திற்கும், குழந்தைகளுக்கும், மேலும் நிறைய நேரத்தைச் செலவிட்டிருக்கலாம் என ஏங்கிய நேரங்களும் உண்டு''

இதில் தாய்... மற்றும் மனைவியின் ஏக்கத்தை அற்புதமாய் வெளியிட்டுள்ளார்.

• இந்தி நடிகர்கள் சுயசரிதம் எழுதுவது சகஜம். இந்த வகையில் அனுபம்கெர், தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை LESSONS LIFE TAUGHT ME UNKNOWINGLY என்ற பெயரில் எழுதி வருகிறார். வரும் ஆகஸ்டு -15-ஆம் தேதி வெளியாகிறது இந் நூல்.

அனுபம் கெருக்கு எழுத்து புதிதல்ல. ஏற்கெனவே இவர் எழுதிய The best thing about you is you என்ற புத்தகம் மிகச் சிறந்த விற்பனை என நிரூபித்துள்ளது. இதன் 22-ஆவது பதிப்பும் விரைவில் வெளிவர உள்ளது.

தொகுப்பு: ராஜிராதா, பெங்களூரு.