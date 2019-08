சொன்னால் நம்பமாட்டீர்கள் ! 22 சின்ன அண்ணாமலை

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் சம்மனைப் பார்த்துவிட்டு, " ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். இப்பொழுதே ராஜா சர் முத்தையா செட்டியார் அவர்களைப் பார்த்து இது விஷயமாகப் பேசி கோர்ட்டுக்குப் போகாமல் முடிவு செய்யலாம்'' என்று சொன்னார். சிறிதும் தாமதியாமல் கல்கி என்னைக் கூட்டிக் கொண்டு அடையாறில் உள்ள ராஜா சர்ரிடம் என்னைப் பற்றி மிகவும் பாராட்டிச் சொல்லி "முன்னுக்கு வந்திருக்கும் ஓர் இளைஞனுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். அதனால் இந்தக் கடனை நீங்கள் தள்ளுபடி செய்து கொடுக்க வேண்டும்'' என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

அதற்கு ராஜா சர் அளித்த பதில் "கடனை வட்டியும் முதலுமாகத் திருப்பிக் கொடுப்பதுதானே முன்னேற்றத்திற்கான வழி. ஆகவே சீக்கிரமாகவே திருப்பிக் கொடுக்கச் சொல்லுங்கள். சிறிது காலம் வேண்டுமானால் நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன்,'' என்று சொல்லிவிட்டார்.

கல்கி அவர்கள் மிகக் கோபமாக எழுந்து வந்து விட்டார்கள். உடனே என்னிடம், "இன்று இரவு ரயிலில் நாம் இருவரும் கோயம்புத்தூர் செல்கிறோம். இது விஷயமாக திரு. ஆர்.கே. சண்முகம் செட்டியார் அவர்களைச் சந்தித்து ஆவன செய்வோம்'' என்று சொன்னார்.

அதன்படி மறுநாள் காலை கோவைக்கு சென்று திரு. ஆர்.கே. சண்முகம் செட்டியார் அவர்களைச் சந்தித்தோம்.

திரு. ஆர்.கே.எஸ். அவர்கள் என்னிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்கள். ஆண்டுதோறும் கோடைக் காலத்தில் ஊட்டிக்கு என்னைக் கூட்டிச் சென்று சுமார் ஒரு மாத காலம் தன் இல்லத்தில் பல பிரமுகர்களுடன் என்னையும் இருக்கச் செய்வார். தினமும் இலக்கிய சர்ச்சைகள், கேளிக்கை, விளையாட்டுகள், பல பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இவைகள் நடைபெறும். இதில் என்னுடைய பங்கு கணிசமான அளவு இருக்கும். எனது நகைச்சுவையை அனைவரும் ரசித்துச் சிரிப்பார்கள். இப்படி ஒரு மாதம் சிரிப்பும் கொம்மாளியுமாகக் கழியும். ஆகவே ஆர்.கே.எஸ். அவர்களுக்கு என்னிடம் ஈடுபாடு உண்டு.

என் விஷயமாகக் கல்கி அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னதைக் கேட்டதும், "சரி நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி நாம் அனைவரும் இன்றே சென்னைக்குப் புறப்படுவோம்'' என்றார் ஆர்.கே.எஸ்.

அதன்படி மறுநாள் காலை சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தோம். சென்னைக்கு வந்ததும் திரு. ஆர்.கே.எஸ். கல்கியைப் பார்த்து, " நீங்கள் வீட்டுக்குப் போகலாம்'' என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு என்னைத் தன்னுடன் கூட்டிக் கொண்டு சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு சென்றதும் உடனடியாக டெலிபோனில் ராஜா சர் முத்தையா செட்டியார் அவர்களைத் தன் வீட்டிற்கு வரும்படி சொன்னார்.

ராஜா சர் அவர்களும் சிறிது நேரத்தில் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். இருவரும் தனிமையில் பேசினார்கள். சிறிது நேரத்தில் ராஜா சர் முத்தையா செட்டியார் அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்று விட்டார்.

அதன் பின்னர் திரு. ஆர்.கே.எஸ். என்னைக் கூப்பிட்டு ரூ.18,000 பாக்கி இருப்பதாக முத்தையா சொல்லுகிறார். உங்களால் ரூ.6,000 தான் கொடுக்க முடியும் என்று நான் சொல்லி விட்டேன். அவர் "சரி' என்று சொல்லி ஒப்புக் கொண்டு விட்டார். 11 மணிக்கு பணம் கொண்டு வந்து கொடுப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டேன். அதனால் சரியாக 11 மணிக்கு, பணத்தைக் கொண்டு போய் கொடுத்து விடுங்கள்'' என்று கூறினார்.

நான் சரி என்று... கொஞ்சம்... இழுத்தபடி சொன்னேன். எனது முகபாவத்தையும் என் பதிலில் உள்ள வழ வழ கொழ கொழ தன்மையையும் பார்த்த ஆர்.கே.எஸ். அவர்கள், " உன் கையில் பணம் இல்லையா?'' என்று கேட்டார்.

"தற்சமயம் கைவசம் பணம் இல்லை'' என்றேன்.

"அடடே... அப்படியா சமாசாரம்... சரி நான் 11 மணிக்கு நீ பணம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாய் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அதனால் சொன்ன வார்த்தைப் படி நடந்துகொள்ள வேண்டும். செக் எழுதித் தருகிறேன். அதை மாற்றிப் பணத்தைக் கொடுத்து ரசீது பெற்றுக் கொள்'' என்று சொல்லி செக் எழுதிக் கொடுத்தார்.

எனக்கு என்ன சொல்வது என்று தோன்றவில்லை. திரு. ஆர்.கே.எஸ். அவர்கள் சொல்லியபடி செக்கை மாற்றி பணத்தைக் கொண்டு போய் கட்டி ரசீதைப் பெற்று கொண்டு நேராக கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம் சென்றேன்.

அவரிடம் சென்று நடந்த விஷயங்களைச் சொன்னதும், "சேச்சே அவாள்டே போய் பணம் வாங்கி விட்டீர்களே! அவர்களெல்லாம் நமக்கு எதிர்கட்சிகாரர்கள் அல்லவா? நாளை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சொல்லிக் காட்டுவார்கள். அதனால் அந்தப் பணத்தை உடனே திருப்பிக் கொடுத்து விட வேண்டும்'' என்று சொன்னார்.

சொன்னால் நம்பமாட்டீர்கள், வீட்டினுள் சென்று ரூ.6,000 கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுத்து, உடனே இதைக் கொண்டு போய் ஆர்.கே.எஸ். அவர்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொன்னார். அவர் சொல்லியபடி பணத்தை திரு. ஆர்.கே.எஸ். அவர்களிடம் அன்று மாலையே திருப்பிக் கொடுத்து விட்டேன். அதன் பின்னர் சிறுகச் சிறுக அந்தப் பணத்தை கல்கி அவர்களிடம் திருப்பிக் கொடுத்தேன்.

பூட்டை உடையுங்கள்

1942 போராட்டத்தில் நான் சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்ததும் சென்னை தியாகராய நகரில் தமிழ்ப்பண்ணை என்ற புத்தக வெளியீட்டகம் துவக்கினேன். அப்போது பல தலைவர்களும் தொண்டர்களும் விடுதலையாகாமல் சிறையிலிருந்தார்கள்.

அவர்களை எல்லாம் விடுதலை செய்து தேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் முட்டுக்கட்டையைத் தகர்க்க வேண்டும் என்ற கருத்துடன், "பூட்டை உடையுங்கள்' என்று ஒரு நூல் வெளியிட்டேன். இந்தத் தலைப்பைப் பார்த்த ஆங்கிலேயர்கள் சிறைப்பூட்டை உடைக்கும்படி தூண்டுகிறேன் என்று கூறி என்னைக் கைது செய்தது. இத்துடன் "வங்காளப் பஞ்சம்', "ஜப்பான் வருவானா?' என்ற புத்தகங்களையும் வெளியிட்டதற்காகவும் கைது செய்யப்பட்டேன்.

வழக்கு எழும்பூர் பிரதம மாகாண மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடைபெற்றது. மாஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு தெலுங்கர். பெயர் கோடீஸ்வரராவ். சுத்தமாகத் தமிழ் தெரியாது.

"பூட்டை உடையுங்கள்' என்பதை அவருக்கு Break open the lock என்று மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்துவிட்டார்கள். இதை வைத்துக் கொண்டு அவர், "எதுக்கு மேன் ஜெயில் பூட்டை உடைக்கும்படி சொன்னே?'' என்று கேட்டார்.

நான் அவரிடம் பணிவுடன் "பூட்டை உடையுங்கள் என்பதற்கு நான் கொள்ளும் அர்த்தம் Desolve the dead lock என்பதாகும்'' என்றேன்.

அவர் அதை ஒப்புக்கொள்ளாமல், "பூட்டை' என்றால் lock, உடை என்றால் Break என்று அர்த்தம் செய்து சொன்னார். சர்க்கார் வக்கீலும் என்னைக் கைது செய்த இன்ஸ்பெக்டரும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளுக்குத் தலையாட்டினார்கள்.

உடனே நான், "Kicked the bucket என்றால் இறந்துபோனான் என்று அர்த்தமே தவிர, பக்கெட்டை உதைத்தான் என்றா சொல்வது?'' என்றேன். கோர்ட் சிரித்தது. மாஜிஸ்ட்ரேட்டும் சிரித்துவிட்டு," வேறு ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா?'' என்று கேட்டார்.

உடனே நான், "நீங்கள் தெலுங்கர். உங்களுக்குச் சரியாகத் தமிழ் தெரியவில்லை. என்னைக் கைது செய்த இன்ஸ்பெக்டரோ கன்னடக்காரர். அவருக்கும் தமிழ் தெரியாது. கேஸ் நடத்த வந்த சர்க்கார் வக்கீலோ மலையாளி. நான் வெளியிட்டிருக்கும் புத்தகமோ தமிழ்ப் புத்தகம். ஆகவே தமிழ் தெரிந்தவர்கள் இந்த வழக்கை நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்'' என்றேன்.

மாஜிட்ரேட்டுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது. "வாட் டமில்- டமில்'' என்று கூறி ஆறுமாதம் சிறைத்தண்டனை என்று தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டார். என்னைக் கைது செய்த இன்ஸ்பெக்டரோ என்னிடம் வந்து

"காரியத்தைக் கெடுத்துவிட்டீர்களே. மாஜிஸ்ட்ரேட் மூன்றுமாதம்தான் தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தது. ஆனால் நீங்கள் தமிழ் கிமிழ் என்று பேசி ஆறுமாதம் வாங்கிக் கொண்டீர்கள்'' என்று அனுதாபப்பட்டார்.

நான் சென்னை சிறைக்குப் போனதும் அங்கிருந்த பேராசிரியர் என்.ஜி.ரங்காவிடம் மாஜிஸ்ட்ரேட் விஷயம் சொன்னேன். அவர் கூறியது: தாய்நாட்டுப் பற்றுக்காக மூன்று மாதம். தாய்மொழிப் பற்றுக்காக மூன்றுமாதம். ஆக ஆறுமாதம் சரிதான்'' என்றார்.

நான் ஒரு முஸ்லிம்

சொன்னால் நம்பமாட்டீர்கள்! பம்பாயில் வகுப்புக் கலவரம் நடைபெற்ற சமயம். ஒருநாள் இரவு சினிமா பார்த்துவிட்டு நான் தங்கியிருந்த வீட்டுக்குத் திரும்ப அநேகம் டாக்சிக்காரர்களை கூப்பிட்டேன். மாதுங்கா போக வேண்டுமென்றவுடன் "அங்கே போக வேண்டுமானால் ரொம்ப நேரமாகும். வழியில் கலகப்பிரதேசம் இருக்கிறது. "கர்ஃப்யு' ஆர்டர் வேறு இருக்கிறது. மணியோ ஒன்பது ஆகிவிட்டது. ஆகையால் வர இயலாது. அப்படி வந்தாலும் யார் என்னைத் திருப்பிக் கொண்டுவந்து விடுவார்கள்? துணையில்லாமல் நான் தனியாக எப்படித் திரும்ப முடியும்?'' என்று ஒவ்வொரு டாக்சி டிரைவரும் சொல்லி விட்டார். நேரமாக ஆக எனக்கோ நெஞ்சு "பக்பக்' என்று அடித்துக்கொண்டது. "சரி இன்று தீர்ந்தோம்'' என்று முடிவு செய்து, ஞாபகத்திற்கு வந்த சுவாமிகளை எல்லாம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தேன்.

அப்பொழுது ஒரு டாக்சி வந்தது. அந்த டிரைவரிடம் போய் அரைகுறை இந்துஸ்தானியில், "மாதுங்கா போகவேண்டும்'' என்று சொன்னேன். அவனும் பழைய கதையைத் திருப்பிச் சொன்னான். பிறகு நான் அவனிடம் கெஞ்சுதலாக, "நானும் ஒரு இந்து, நீயும் ஒரு இந்து. உதவி செய்ய வேண்டாமா?'' என்றேன். உடனே டாக்ஸி டிரைவர், "ஆமாம், இந்துவுக்கு உதவி செய்யத்தான் வேண்டும். சரி ஏறு காரில்'' என்று ஏற்றிக் கொண்டு போய் மாதுங்காவில் நான் தங்கியிருந்த வீட்டின் முன் பத்திரமாக இறக்கி விட்டு விட்டு, "சாப், நான் இந்துவல்ல, ஒரு முஸ்லிம். உண்மையான முஸ்லிம் யாருக்கும் தீங்கு செய்யக் கூடாதென்பது குரான் வாக்கு'' என்று கூறிவிட்டுக் கம்பீரமாகச் சென்றான்.

நான் கல்லாய்ச் சமைந்து நின்றேன்.

(தொடரும்)