கண்டது



(கோவையில் ஒரு மருத்துவமனையின் பெயர்)

பஞ்சாமிர்த மருத்துவமனை

வி.ரேவதி, தஞ்சை.

(ஸ்ரீரங்கம் நடுநிலைப்பள்ளி ஒன்றில்)

COME TO LEARN

GO TO SERVE

எஸ்.முரளி, ஸ்ரீரங்கம்.

(திருவொற்றியூர் மயான சுவரில்)

உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களைக் காரணமின்றி எழுப்பக் கூடாது.

மு.செல்வகுமார், சென்னை-19.

(சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் ஓர் உணவகத்தின் பெயர்)

"குக்'கிராமம்

இளந்திரையன், சென்னை-116.



எஸ்.எம்.எஸ்.

கடனாக இருந்தாலும்

அன்பாக இருந்தாலும்

திருப்பிச் செலுத்தினால்தான் மதிப்பு.

எம்.ஆர்.முத்துக்குமார், தாணிக்கோட்டகம்.

கேட்டது

(தர்மபுரி மருத்துவமனையில் நர்ஸூம், நோயாளியைப் பார்க்க வந்தவரும்)

""சிஸ்டர் இந்த மூணு மாடி கட்டடத்துல இப்படி ஏறி இறங்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே... உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகிறது?''

""என்ன பண்றது? ஓடுற காலத்தில ஓடினாதானே, உட்காருகிற காலத்தில உட்கார முடியும்''

இரா.வசந்தராசன், கல்லாவி.

(மயிலாடுதுறை - திருவாரூர் சாலையில் வாகன ஓட்டியும், போக்குவரத்து காவலரும்)

"" ஹெல்மெட் எங்க சார்?''

""தலை ரொம்ப வேர்த்துக் கொட்டுச்சு. ரொம்ப டென்ஷனாயிடுச்சு. அதனால இப்பதான் கழட்டி பின்னால வச்சேன் சார்...''

""அப்படியா... என் உள்ளங்கை கூட உங்களுக்கு

ஃபைன் போடணும்னு அரிக்குது... என்ன செய்யலாம்?''

""இப்பதான் என் கையிலே ஹெல்மெட் இருக்கே. விட்டுடுங்க சார்''

சாய் அமர்த்யா, மயிலாடுதுறை.



மைக்ரோ கதை



மாதவன் சிதம்பரத்தில் இருக்கும் தனது தங்கை வீட்டுக்குச் சென்றான். ஊரைச் சுற்றிப் பார்க்க வீட்டிலிருந்த பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு கிளம்பினான். போன் வரவே பைக்கை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டுப் பேசினான். அப்போது அங்கே வந்த ஒரு சிறுவன், ""அங்கிள்... நீங்க லெஃப்ட்லதானே போறீங்க?'' என்று கேட்டான். அதற்கு மாதவன், ""ரைட்லே போறேன்'' என்றான்.

""நானும் அந்தப் பக்கம்தான் போகணும்'' என்று சொன்ன சிறுவன், அனுமதிக்குக் காத்திராமல் பின்பக்கம் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான்.

""ரைட்ல போகிறவன் எதுக்கு லெஃப்ட்ல போறீங்களான்னு கேட்டாய்?'' என்று கேட்டான் மாதவன்.

""அங்கிள் நீங்க எப்படியோ... நெறையப் பேரு... லிஃப்ட் தரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போற பாதையை மாற்றிச் சொல்வாங்க? அதுக்குத்தான் அப்படிக் கேட்டேன்'' என்றான்.

அ.ப.ஜெயபால், கொள்ளிடம்.



யோசிக்கிறாங்கப்பா!

தூரங்கள் எல்லாம் கையடக்கப்பேசியில் அடங்கிவிட்டன.

நெருக்கம்தான் கைக்கெட்டா தூரம் சென்றுவிட்டது.

பத்மாசாரதி, தஞ்சை.

அப்படீங்களா!

என்னதான் வாஷிங் மெஷின் வந்தாலும், துணி துவைப்பதை நினைத்தாலே பலருக்கு எரிச்சல் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. அதிலும் வெளியூர்ப் பயணத்தின்போது திட்டமிட்டதை விட கூடுதல் நாள்களாகிவிட்டால், துணி துவைக்கும் பிரச்னை... பெரும் பிரச்னையாகிவிடுகிறது.

ஒரு தண்ணீர் பிடிக்கும் வாளி, கொஞ்சம் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் இருந்தால் போதும், வாஷிங் மெஷின் இல்லாமலேயே, துணிகளை நீங்கள் துவைத்துவிட முடியும். துணிகளை கசக்கவோ, அடித்தோ துவைக்கத் தேவையில்லை. தானாகவே சுத்தமாகிவிடும். கூடுதலாகத் தேவை டால்ஃபி (ஈர்ப்ச்ண்) எனப்படும் ஒரு கருவி.

ஒரு குளியல் சோப் அல்லது செல்போன் அளவில் உள்ள இந்தக் கருவி அல்ட்ராசோனிக் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக் கூடியது. துணிகளை வாளியில் உள்ள தண்ணீரில் போட்டு, டிடர்ஜென்ட் பவுடரை அதில் கரைத்து இந்த டால்ஃபி கருவியை அதனுள் போட்டால் போதும்.

இந்தக் கருவியிலிருந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அல்ட்ராசோனிக் அலைகள் வெளிவரும். அது தண்ணீரில் ஏகப்பட்ட குமிழிகளை ஏற்படுத்தும். அந்தக் குமிழிகள் துணியில் உள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றி 30-40 நிமிடங்களுக்குள்ளாக மிக மிகச் சுத்தம் செய்துவிடும்.

வழக்கமாக நாம் பயன்படுத்தும் வாஷிங் மெஷினை விட 80 மடங்கு குறைந்த மின்னாற்றலிருந்தால் போதும், இந்த டால்ஃபி இயங்க.

இதன் விலை ரொம்பவும் அதிகமில்லை... ரூ.13,500 தான்.

என்.ஜே., சென்னை-58.