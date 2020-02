கேட்டது

(திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி நான்கு வழிச் சாலையில்ஓர் இரு சக்கர வாகன ஓட்டியும்- போக்குவரத்துக் காவலரும்)

""ஹெல்மெட் ஏன் போடலை?''

""மறந்துட்டேன் சார்...''

""ஆர்சி புக், லைசென்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எடுங்க''

""வீட்டுல மறந்து வெச்சுட்டு வந்துட்டேன் சார்''

""அப்படீன்னா பைக்கையும்வீட்டிலேயே மறந்து வெச்சுட்டுவர வேண்டியதுதானே?''

க.சரவணகுமார், திருநெல்வேலி.





(திண்டுக்கல் கலெக்ட்ரேட் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில்)

""ஏம்பா நீ எங்க வீட்டுக்கு வர்றப்பவெல்லாம் மோர் தந்தா குடிக்கவே மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்குறீயே... ஏன்?''

""மோர் குடிச்சி... குடிச்சி புளிச்சுப் போச்சு''

""நீ மோர் குடிக்காம இருந்தாலும் அது புளிச்சுத்தானே போகும்?''

எஸ்.சடையப்பன், திண்டுக்கல்.

கண்டது

(அரூர் அருகே உள்ள சாமியாபுரம் கூட்டுரோட்டில் உள்ள பஞ்சர் கடையின் பெயர்)

அங்காளி பங்காளி பஞ்சர் கடை

மு.மதிவாணன், அரூர்.





(ஈரோட்டில் ஒரு ஸ்கூட்டரின் பின்புறத்தில்)

எண்ணம் அழகானால் எல்லாமே அழகு

க.ரவீந்திரன், ஈரோடு.

(வேலூரில் இருசக்கர வாகனத்தில்)

SORRY GIRLS. MY WIFE IS VERY STRICT

பி.பரத்குமார், வேலூர்.



யோசிக்கிறாங்கப்பா!

இருட்டுல இருக்கிறதுக்கு பழகிக்கதான்

கடவுள் இரவைப் படைத்தார்...

அப்படியும் மனுஷப் பயலுக

கரண்ட்டைக்கண்டுபிடிச்சானுங்க...

கடவுள் அப்ப அப்ப

கரண்ட்டை கட் பண்ணி

நீ இருக்கப் போறது

இந்த இருட்டுதான்னு சொல்றாரு.

மீ.யூசுப் ஜாகிர், திருவண்ணாமலை.



மைக்ரோ கதை



கடவுளிடம் ஓர் இளம்பெண் பிரார்த்தனை செய்தாள்: ""கடவுளே என்னைப் பதினெட்டு வயதுப் பெண்ணாக மாற்றிவிடு''

கடவுள் அவள் முன் தோன்றி, ""இப்போது உனக்கு என்ன வயது?'' என்று கேட்டார்.

""21''

""18 வயதுக்கும் 21 வயதுக்கும் 3 வயதுதானே வித்தியாசம். அதிக வித்தியாசம் கிடையாதே... ஏன் மாற்றச் சொல்கிறாய்?''

""ஏன் இல்லை... 18வயசில் எனக்கு கணவரும் இல்லை. இரண்டு பிள்ளைகளும் இல்லை'' என்றாள் அவள்.

நெ.இராமன், சென்னை-74.



எஸ்.எம்.எஸ்.

சிலரோடு ஒப்பிடும்போது

வெற்றி அடைகிறோம்...

சிலரோடு ஒப்பிடும்போது

தோல்வி அடைகிறோம்...

எவரோடும் ஒப்பிடாதபோதுதான்

மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

க.அருச்சுனன், செங்கல்பட்டு.

அப்படீங்களா!

கரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் சீனாவில் கல்விக்கூடங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருக்க விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. தேர்வுகளும் கூட ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆனால் மாணவர்கள் படிப்பதற்காக ஆன்லைன் மூலம் அவர்களுக்குத் தேவையானகல்வி கற்றுத் தரப்படுகிறது. வூஹான் நகரில் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களுக்கு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஆன்லைன் வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுவிட்டன. அடுத்த வாரம்பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு ஆன் லைன் வகுப்புகளைத் தொடங்க இருக்கிறார்கள்.

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் தொடர்பானவை மட்டுமல்ல, கரோனா வைரஸ் பற்றியும்,வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க என்ன செய்வது என்பது பற்றியும் சொல்லித் தர திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள்.

என்.ஜே., சென்னை-58.