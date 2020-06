""இந்த ஆபீஸ்ல சம்திங் இல்லாமல் எந்த வேலையும் நடக்காது போலிருக்கே?''

""எப்படிக் கண்டுபிடிச்சீங்க?''

""அதான் ஆபீஸ் ஹால்ல பெரிசா "something is better than anything'னு எழுதி வச்சிருக்காங்களே'

வி. ரேவதி, தஞ்சை - 7