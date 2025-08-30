சிரி... சிரி...

என்ன சார்... இட்லி வட்டமாய் இருக்கும். நீங்களோ சதுரமாய் கேக்கறீங்க?
'என் ராசிக்கு வட்டம் ஒத்துவராதுப்பா... அதனால்தான்!'
-எம்.பி.தினேஷ், கோவை-25.
'விருந்தாளி சார்... ஒரு வேண்டுகோள்...'
'என்ன?'
'நீங்களாவே வந்து நீங்களாவே ஒரு மாசம் டென்ட் அடிச்சிட்டு மளிகைச் சாமான்களை காலி பண்ணீட்டிங்க... நீங்களே கிளம்பிடக் கூடாதா?'
-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'என்னப்பா சர்வர் இது... பேப்பர் ரோஸ்ட் ஓரமா கிழிஞ்சி இருக்கே?'
'நான்தான் சார் பில் எழுதக் கிழிச்சேன்...'
-க.நாகமுத்து, திண்டுக்கல்.
'ஏங்க நம் ஏரியாவுல முதியோர் இல்லம் எங்கே இருக்கு?'
'ஏன் அவங்களுக்கு ஏதாவது சமைச்சுக் கொண்டு போய்க் குடுக்கப் போறீயா?'
'இல்லீங்க... உங்களை அங்கே சேர்த்துட்டு வரலாமுன்னு கேக்கறேன்!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'எதுக்காக உன் கணவர் 'நொய்', 'நொய்'னு முணுமுணுத்துக்கிட்டே சாப்பிடுறார்?'
'அவர் சாப்பிடுற பருப்புச் சாதத்தில் நெய் ஊத்தலையாம்!'
-கே.ஜி.எஃப்.விசாகன், கிழக்கு தாம்பரம்.
'பேமிலி தோசை கேட்டுட்டு பாதியாக வெட்டி கேட்கறீங்களே... ஏன்?'
'சாப்பிட வந்திருக்கிறது நானும், என் மாமியாரும்தான்!'
'என் மாமியார் கையால் சாப்பிட்டுட்டு, இப்போ நானே சமைச்சு சாப்பிட என்னால் முடியலை!'
'அப்புறம் எதுக்குடி அவசரப்பட்டு அவங்களை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துவிட்டே?'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'ஏம்பா... நெய் பொங்கல் வெச்சியே... அதுல நெய் வாசனையே இல்லையே?'
'நொய் பொங்கலுன்னு சொன்னது... உங்களுக்கு நெய் பொங்கலுன்னு விழுந்திருக்கு சார்...'
'எந்த வேலையைச் சொன்னாலும் 'சப்பை மேட்டர் சார் அது'ன்னு சொல்றாறே... எதுக்கு?'
'சப்பை பாட்டிலுக்கு அடி போடறாரு அவரு!'
'ராட்சத அரிசி மில் தலைவரிடம் இருக்கு!'
'அதான் எதிர்க்கட்சியினரின் திட்டங்களைத் தவிடு
பொடியாக்குவோம்னு சொல்றாரா?'
'நீதான் எதுவுமே சாப்பிடலையே... அப்புறம் எதுக்கு மாவாட்டட்டுமான்னு கேக்குறே?'
'சாப்பிட்டவுடன் என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது முதலாளி, அதான்!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
