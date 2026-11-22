கேளீர் தமிழ் வரலாறு-15: "தீங்கற்ற சென்னைத் தினசரி!" பாரதிதாசன் பாராட்டிய 'சுதேசமித்திரன்'
பாரதிதாசன் பாராட்டிய 'சுதேசமித்திரன்.
அப்போது புதுச்சேரியில் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார் பாரதியார். அவருடைய ஒருநாளின் காலைப்பொழுது எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கும்? பாரதியாரோடு நெருங்கிப் பழகிய பாரதிதாசன் அவர் கண்ட காட்சிகளைக் கவிதையில் விவரித்திருக்கின்றார்.
காலை வினைகளை முடித்துக்கொண்டு மாடிக்குப் போவாராம் பாரதியார். கடிதங்கள் வந்திருக்குமாம். சந்திக்க அன்பர்கள் வந்திருப்பார்களாம்.
சென்னைத் தினசரியான 'சுதேசமித்திரன்' வந்திருக்குமாம். அதிலுள்ள செய்திகளைப் படிப்பாராம். தான் எழுதி அனுப்பிய கவிதை, கட்டுரை சரியாய் வெளிவந்துள்ளனவா என வரிமேல் விரல்வைத்துப் பத்திரிகையை வாசிப்பாராம்.
பாடல்களைப் பாடுவாராம். வந்திருப்பவர்களுடன் உரையாடும்போது இசைப் பாடல்கள்; கவிதைகள்; கிண்டல்கள்; ஓயாமல் சிரிப்பைக் கிளப்புகிற துண்டு துணுக்குரைகள்; வீரச் சுடர்க்கதைகள் வெளிப்படுமாம்; வெடித்துக் கிளம்புமாம். இப்படி நேரம் ஓடும்.
அவற்றையெல்லாம் அனுபவித்து 'நாங்கள் பெற்ற பாக்கியத்தை'ச் சொல்லில் உணர்த்த முடியுமா எனக் கேட்ட பாரதிதாசன், 'தாம்பூலம் தின்பார் தமிழ்ஒன்று சிந்திடுவார்' என்றும், 'எம்மைப் புதுக்கி அழிகின்ற நெஞ்சத்தை அன்பில் நனைத்திடுவார்' என்றும் பாரதியுடனான நேரடி அனுபவங்களை எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்.
வெவ்வேறு இரண்டு நாள்களில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளைத் 'தேன்கவிகள் தேவை' என்ற அந்தக் கவிதையில் பாரதிதாசன் விவரிக்கின்றார். அன்றைக்கு வந்திருந்த ஒரு கடிதத்தைப் படித்த பாரதியாரின் முகம் வாடுகின்றது. 'சுதேசமித்திரன்' ஆசிரியர் போட்ட கடிதம் அது. பக்கத்தில் கூடியிருந்தவர்களிடம் 'சுதேசமித்திரன் ஆசிரியர் தினம்தோறும் கட்டுரை மட்டும் என்னை எழுதச் சொல்கின்றார். பாட்டின் பயனறியவில்லையே அவர்' என வருத்தத்தோடு சொல்கிறார். 'பாட்டின் பயனறிய மாட்டாரோ நம் தமிழர்?' என அருகிலிருந்தவர்களிடம் கேட்கிறார்.
இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த சில நாள்களுக்குப் பின்னர்ப் பாரதியாருக்கு ஒரு கடிதம் வருகிறது. ஆங்கில இலக்கிய அறிஞரான ஜேம்ஸ் எச். கசின்ஸ் எழுதிய கடிதம். 'நீங்கள் எழுதி அளிக்கும் கவிதைகளை நான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து உலகத்தின் பார்வைக்குக் கொண்டுசெல்கிறேன். புதிய கவிதைகள் படைத்துத் தாருங்கள்' எனக் கேட்டிருக்கிறார் கசின்ஸ். அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று 'வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலை'எனத் தொடங்கும் கவிதையை எழுதி அனுப்பினார் பாரதி. நான்கு நாளில் அந்தக் கவிதை ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துவிட்டது. அது மட்டுமல்ல, அந்த மொழிபெயர்ப்பு 'சுதேசமித்திரன்' ஆசிரியரின் கண்ணில்பட்டுக் கருத்தைக் கவர்ந்து பாரதியாரைக் 'கவிதை எழுதி அனுப்புங்கள்' எனக் கேட்க வைத்துவிட்டதாம். 'அயலவர்கள் சுவை கண்டு அறிவித்த பின்புதான் நம் தமிழர்களுக்குத் தமிழ்க் கவிதையின் அருமை புரிந்தது' எனப் பாரதியார் கூறினாராம்.
ய.மணிகண்டன்
இந்த நிகழ்ச்சியை நினைவுகூர்ந்த கவிதையில்தான் பாரதிதாசன் 'தீங்கற்ற சென்னைத் தினசரி' எனச் 'சுதேசமித்திர'னைக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது 'சுதேசமித்திர'னின் இரண்டாம் கட்டக் காலம்.
'சுதேசமித்திரன்' ஆசிரியர் அப்படிக் கடிதம் எழுதியதுகூட ஒருவகையில் நல்லதாகத்தான் ஆனது.
முதல் கட்டச் 'சுதேசமித்திரன்' காலத்தில் பாரதி அதிகம் உரைநடை எழுத்தோவியங்களைத் தன் பெயரில் எழுதிவிடவில்லை.
இரண்டாம் கட்டச் 'சுதேசமித்திரன்' காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கில் பாரதியின் கட்டுரைகள், பற்பல கதைகள், 'தராசு', 'வேத ரிஷிகளின் கவிதை', 'நவதந்திரக் கதைகள்', 'உல்லாச சபை', 'லோக குரு' முதலிய தொடர்கள், தாகூரின் கதை, கவிதை, கட்டுரைகளின் மொழிபெயர்ப்பு, வசன கவிதை எனப் பின்னாளில் அழைக்கப்பட்ட 'காட்சி' தொகுதியின் ஒன்றிரண்டு பகுதி என வகைவகையான உரைநடை இலக்கியங்கள் வெளிவந்தன. பாரதிதாசன் கவிதையில் பாரதியின் கூற்றாகக் குறிப்பிட்ட 'என்னை வசனமட்டும் நித்தம் எழுதென்று சென்னைத் தினசரியின் ஆசிரியர் செப்புகின்றார்' என்பதன் நல்விளைவே இவையெல்லாம் என்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது. மேலும், ஒரு நாளிதழின் ஆசிரியராக நாளிதழில் அதிகம் கவிதை வேண்டாம் எனக் கருதியதில் குற்றம் சொல்ல முடியாதுதானே!
முதல் கட்டச் 'சுதேசமித்திர'னைப் போலவே இந்தக் கால கட்டமும் நூறுநூறு புதிய வரலாறுகளை நம் முன் திறந்து வைக்கிறது.
வெர்ஹேரன்
வெர்ஹேரன்
பாரதியின் வரலாற்றிலும் பாரதிதாசனின் வரலாற்றிலும் ஏன் 'சுதேசமித்திரன்' வரலாற்றிலும் ஓர் அரிய பதிவு. 1917 அக்டோபர் 3ஆம் தேதி அது நடந்தேறியது. குருநாதரும் சீடருமான இருபதாம் நூற்றாண்டின் இருபெருங்கவிஞர்களின் உரைநடை எழுத்தோவியங்கள் ஒரே இதழின் ஒரே பக்கத்தில் மேலும் கீழுமாக வெளிவந்திருந்தன. மேலே 'ஸ்ரீவைஷ்ணவம்' என்னும் பாரதியாரின் கட்டுரை. கீழே 'வெர்ஹேரன் என்ற பெல்ஜியக் கவிராயர்' என்ற கனகசுப்புரத்தினத்தின் கட்டுரை. கனகசுப்புரத்தினம் என்பது பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் என்பது பலருக்கும் தெரிந்ததே. குருநாதரின் கட்டுரையும் சீடரின் கட்டுரையும் ஒன்றின் கீழ் ஒன்று என வெளிவந்திருந்தன. பொற்சட்டமிட்டுப் போற்ற வேண்டிய தமிழிலக்கியச் சரிதத்தின் அரிய காட்சி. காணக் கண்கோடி வேண்டும். கண்ட கண்கள் இன்று வெறும் சில ஜோடி.
தன் குருநாதரின் சிறப்பினைக் கட்டுரைக்குள் காட்டியிருந்தார் சீடர். முதல் கட்டச் 'சுதேசமித்திர'னில் வெளிவந்த பாரதிதாசனின் கட்டுரை தமிழ் வளர்ச்சிக்குப் புதிய நிகண்டு தேவை எனப் பேசியது. இந்தக் கட்டுரையோ வெர்ஹேரன் என்னும் பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதிய பெருங்கவிஞரின் மரணத்தையொட்டி உலக இலக்கியப் போக்கையும் பாரதி உள்ளிட்ட இந்தியக் கவிஞர்கள் நால்வரின் இடத்தையும் குறிப்பிடுவதாக இருந்தது.
நாம் முன்பு குறிப்பிட்ட ஜேம்ஸ் எச். கசின்ஸ், அன்னி பெசண்ட் நடத்திய 'காமன்வீல்' என்னும் ஆங்கில வார இதழில் வெர்ஹேரனின் திடீர் மரணத்தையொட்டி எழுதியிருந்த கட்டுரையின் அடிப்படையில் பாரதிதாசன் இந்தக் கட்டுரையை எழுதியிருந்தார்.
வெர்ஹேரனின் மரணம் எப்படி ஏற்பட்டது தெரியுமா? பிரான்சு நாட்டிலுள்ள 'ரூவன்' என்னும் நகரத்திலுள்ள இரயில் நிலையத்தில் இரயில் ஏற முயன்றபோது நகர்ந்துகொண்டிருந்த இரயிலின் கீழே தவறி விழுந்து அவர் இறந்து போனார். 1916 நவம்பர் 27ஆம் நாள் இந்தக் கொடுந்துயர நிகழ்வு நடந்தது.
பாரதிதாசனின் கட்டுரை வெர்ஹேரன் இறந்தவிதத்தைத்தான் முதலில் எடுத்துரைத்திருந்தது. அந்தக் கட்டுரைக்குள்ளே ஒரு பகுதி:
ஆனால் பாரத கவிராயராகிய ரவீந்திர நாத் டாகூர், ஸரோஜினி நாயுடு, அரவிந்த கோஷ், சி. சுப்பிரமணிய பாரதி இந்த நால்வரும், இவர்களைப் போலே ஏரின் (ஐர்லந்து) தேசத்திருப்போரும் செய்திருக்கும் 'கவிதை' சாலவும் பெரியது. 'ஏன்' எனில் இவர்கள் அழகுத் தெய்வத்தை நேரே கண்டனர்! கண்டதைக் கண்டபடி பாட்டாலே சொல்லினர்.
ஜேம்ஸ் எச். கசின்ஸ் ஆங்கிலத்தில் எழுதியதைப் பாரதிதாசன் தமிழில் இப்படித் தந்திருந்தார். இந்த ஆங்கிலக் கட்டுரையில்தான் கசின்ஸ், குறிப்பிடத்தக்க இந்தியக் கவிஞர் நால்வருள் ஒருவராகப் பாரதியாரை அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே கூறியிருந்தார் என்பதை நாமெல்லாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.
குருநாதரைக் குறிப்பிடும் கட்டுரையைப் பாரதிதாசன் 'சுதேசமித்திர'னில் ஒருமுறை எழுதியிருந்தார் என்றால், தன் சீடரைக் குறிப்பிடும் கட்டுரைகளைப் பாரதியார் இதற்கு முன்பே இருமுறை எழுதியிருக்கின்றார் என்பதும் வரலாறுதான்.
ஒருமுறை பெயர் சுட்டாமல் பாரதிதாசனைப் பற்றிப் பாரதியார் எழுதியிருந்தார். ஆனாலும் அது பாரதிதாசனைக் குறிப்பது என இன்று எல்லோருக்கும் நன்றாகவே புரிகிறது. அதுதான் பாரதி
தாசனைத் தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய முதல் பதிவு. இன்னொருமுறை இயற்பெயரைக் குறிப்பிட்டே எழுதியிருந்தார்.
1916 அக்டோபர் 27 -
பாரதி 'சுதேசமித்திர'னில் 'தராசு' என்ற பெயரில் ஒரு தொடர் எழுதிவந்தார். பத்திரிகைகளில் பத்தி எழுத்து என்னும் வகைக்கு முன்னோடி பாரதியின் அந்தத் தொடர்.
எழுத்துலகில் 'தராசு' ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு பாரதி தராசுக் கடையை நடத்துகின்றார். இந்தத் 'தராசு' ஒரு கற்பனைத் 'தராசு'. இந்தத் 'தராசு' தனிமனிதனின் வாழ்க்கை தொடங்கி இலக்கியம், சமயம், அரசியல், உலகப் போர் வரை நிறுத்துப் பார்க்கிறது. மதிப்புச் சொல்கிறது. எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்கிறது. 'தராசு' மூலமாகப் பாரதி தன் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துகின்றார்.
அந்தத் 'தராசு' தொடரின் ஒருபகுதி இப்படித் தொடங்கியது.
'நமது கடைக்கு ஒரு தமிழ்க் கவிராயர் வந்தார்...
'தம்முடைய பெயரை வெளிப்படுத்தக் கூடாதென்று சொன்னார். ஆதலால் வெளிப்படுத்தவில்லை.
'தராசு முகமலர்ச்சியுடன் சிரித்தது. இப்படி ஒரு கவிராயன் வந்தால் எனக்கு ஸந்தோஷம். எப்போதும் வீண் வம்பு பேசுவோரே வந்தால் என்ன செய்வேன்.'
கவிராயர் பாடிய பாட்டை மாதிரிக்குச் சொல்லுமாறு கேட்கிறது பாரதியின் 'தராசு'. புலவர் பாடத் தொடங்குகிறார். 'எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா' பாடலைச் சுப்புரத்தினக் கவிராயர் பாடியிருக்கிறார். 'தராசு' மூலமாகப் பாரதியார் 'தொண்டை நல்ல தொண்டை' எனப் பாரதிதாசனின் குரல்வளத்தைப் பாராட்டியிருக்கிறார்.
இடையில் ஒரு துணிக்கடை ஸேட் வருகிறார். 'தீபாவளி வருகிறது. நல்ல லாபம் வரவேண்டும் எனத் தராசு தன் வாயால் வாழ்த்த வேண்டும். வாழ்த்துவதற்குக் கூலிவேண்டுமானாலும் கொடுத்துவிடுகிறேன்' என்கிறார் úஸட்.
'கூலி வேண்டாம் ஸேட்ஜி; இனாமாகவே ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிடுகிறேன். உமக்கு மென்மேலும் லாபம் பெருகும். நாட்டுத்துணி வாங்கி விற்றால்!' என்கிறது 'தராசு'.
விடைபெற்றுப் போகிறார்ஸேட்.
'தராசு' பாரதிதாசனாகிய கவிராயரிடம் சொல்கிறது:
'உமக்கும் அதுதான் காணும் வார்த்தை. நெசவிலே நாட்டுநெசவு மேல். விலைக்கு நெய்வதைக் காட்டிலும் புகழுக்கு நெய்வதே மேல். பணம் நல்லது. ஆனால் பணத்தைக் காட்டிலும் தொழிலருமை மேல். காசிப் பட்டுப் போலே பாட்டு நெய்யவேண்டும். அல்லது உறுதியான, உழவனுக்கு வேண்டிய, கச்சை வேஷ்டி போலே நெய்யவேண்டும். 'மல்' நெசவு கூடாது. 'மஸ்லின்' நீடித்து நிற்காது. பாட்டிலே வலிமை, தெளிவு, மேன்மை, ஆழம், நேர்மை இத்தனையுமிருக்க வேண்டும். இதற்குமேலே நல்ல வர்ணஞ்சேர்த்தால் குற்றமில்லை. சேராமலிருந்தால் விசேஷம்.'
இது தன்னைச் சந்தித்த ஒரு பாரதிதாசக் கவிராயருக்குச் சொன்ன அறிவுரை, கவிதைக் கொள்கை மட்டுமில்லை. தமிழ் மண்ணில் வாழையடி வாழையென வர இருக்கும் எல்லாக் கவிஞர்களுக்கும் பாரதி தனது 'தராசு' வாயிலாகச் சொன்ன அறிவுரை! கவிதைக் கோட்பாடு!
அடுத்து என்ன நடந்தது தெரியுமா?
பாரதிதாசப் புலவர் 'தராசை' நோக்கி 'நீயே எனது குரு' என்று சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணினார்.
'யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் போல் வள்ளுவர் போல் இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை' என்றெழுதிய பாரதியின் கை 'தராசு'வின் மூலமாகப் பாரதிதாசனை 'எழுக! நீ புலவன்!' என எழுதி அங்கீகரித்தது; வாழ்த்தியது.
பாரதி அறிந்த புலவர்களிலே ஒருவராக, பாரதி வாழ்த்திய ஒரே சமகாலப் புலவராக ஒளிபெற்றவர் கனகசுப்புரத்தினம் என்னும் பாரதிதாசன். பாரதியின் கைகளாலேயே உலகறிய முதன்முதலில் அறிமுகம் பெற்ற பெருமை பாரதிதாசன் கவிதைக்கே உண்டு.
வாழ்த்திய பெருமை பாரதிக்கென்றால், தான் ஈடுபட்ட இயக்கமே தலைநாளில் கொண்டாடிப் பின்னாளில் மாறுபட்டபோதும் ஒற்றை மதவேழமாய்ப் பாரதியின் புகழ்முரசொலிக்க வீறுநடைபோட்ட பெருமை பாரதிதாசனுக்கே உண்டு.
மற்றைப் பலரும் அரைகுறையாகப் பாரதியின் எழுத்தை மட்டுமே கண்டனர். பாரதியின் எழுத்துலகத்தை மட்டுமல்ல இதய உலகத்தையும் முழுதுறக் கண்டிருந்ததால் வரலாற்றில் பாரதி குறித்த மதிப்பீட்டில் நின்றசொல்லராய் நிலைபெற்றார் பாரதிதாசன்.
1916 நவம்பர் 22-
'வானம் சினந்தது, வையம் நடுங்குது, காற்றென வந்தது கூற்றம்!' எனப் பாடினார் பாரதி.
என்ன நடந்தது?
இயற்கைப் பெருஞ்சீற்றம்!
தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளையும் புதுச்சேரியை முழுமையாகவும் புரட்டிப் போட்டது, அழிவைச் செய்ததால் பேர்பெற்ற 'நள வருஷத்துப் பெரும்புயல்'!
அந்தத் துயர நாள்களில் கவிஞராகக் கவிதை பாடிய பாரதி, இருக்க இடமும் உடுத்த உடையும் உண்ண உணவும் இன்றித் தவித்த மக்கள் துயர்நீங்க மக்கள் தொண்டராகவும் களப்பணியாற்றினார். பாரதியின் இந்தப் பணிகளைப் பாரதிதாசன் ஏறத்தாழ அரைநூற்றாண்டுக்குப் பின் நினைவுகூர்ந்து இப்படி எழுதினார்:
'பாரதி, தாம் கண்ட காட்சிகளைப் பற்றி, மக்கள் அடைந்த இன்னல்கள் பற்றிச் 'சுதேசமித்திர'னில் எழுதித் தள்ளுகிறார்.
'பாரதி கவிஞர் மட்டுமல்லர். தேசபக்தர் மட்டுமல்லர். அவர் தன்னலங் கருதாத மக்களின் தொண்டர் என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டார்கள்.'
இது பாரதிதாசனின் சமகால நேரடி அனுபவத்தின் பிற்காலப் பதிவு.
பாரதிதாசன் இதில் குறிப்பிட்டிருந்ததைப் போலப் புயலால் சூறையாடப்பட்ட புதுச்சேரியின் மக்கள் படும் துன்பங்களைச் 'சுதேசமித்திர'னில் பாரதி தொடர்ந்து எழுதி மக்கள் கவனத்தையும் ஆட்சியாளரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.
இப்படித் தொடர்ந்து எழுதிய போதுதான் பாரதி 'ஆலங்குப்பத்து வாத்தியார் புயற்காற்றை அனுபவித்த கதை'யைச் 'சுதேசமித்திர'னில் எழுதியிருந்தார்.
யார் அந்த 'ஆலங்குப்பத்து வாத்தியார்'?
நம் சுப்புரத்தினம்தான்.
பாரதி எழுதிய ஆலங்குப்பத்து வாத்தியார் கதையைக் கொஞ்சம் பார்ப்போமா?
பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுட்டிப் பாரதி இதில்தான் எழுதியிருக்கின்றார். இந்தச் 'சுதேசமித்திரன்' பிரதியை முதன்முதலில் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்திய பாரதி அறிஞர் சீனி. விசுவநாதனைப் பாரதி அன்பர்கள் மட்டுமல்ல, பாரதிதாசன் அன்பர்களும் எப்போதும் நினைக்கவேண்டும். இந்தக் கட்டுரையை நீங்கள் படிக்கும் இன்றைய நாள் (22.11.2026) சீனி. விசுவநாதனின் 93ஆம் பிறந்த நாள்.
'புதுச்சேரிக்கு வடமேற்கே சுமார் 4 மைல் தூரத்தில் ஆலங்குப்பம் என்ற கிராமம். அந்தவூர் ஸர்க்கார்ப் பள்ளிக்கூடத்திலே சுப்புரத்ந முதலியார் என்றொரு வாத்தியார். இந்த முதலியாரும் மூன்று இளைஞரும், ஒரு கிழவனுமாக ஐந்து பேர் புயற்காற்றடித்த புதன்கிழமை யிரவில், மேற்படி பள்ளிக்கூடத்து மெத்தையில் படுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். காற்று வந்தது. மெத்தை ஜன்னல் கதவுகள் எட்டிரண்டு பதினாறும் ஏக காலத்தில் வெடித்து விழுந்தன. மேற்கூரை விழத் தொடங்கிற்று. கட்டிடம் கொஞ்சம் அசைந்தது. இவர்கள் பயந்து மேற்படி கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறி ரஸ்தாவுக்கு வந்தார்கள். காற்று தூக்கிக்கொண்டு போய்விட்டது...
'வாத்தியார் சுப்புரத்ந முதலியாரைக் கழனியிடையே, கைப்பிடிச் சுவர் இல்லாத மட்டக் கிணறொன்றிலே தள்ளிவிட்டது. முதலியார் நல்ல தீரன். அப்படியிப்படித் துழாவிப் பக்கத்திலிருந்த ஒரு காட்டாமணக்கஞ் செடியைப் பிடித்துக் கொண்டார்...
இப்படிப் போகிறது பாரதிதாசன் தப்பிப் பிழைத்த கதை. இது பாரதி 'சுதேசமித்திர'னில் 1916 நவம்பர் 30இல் எழுதிய உண்மை நிகழ்ச்சிப் பதிவு.
முதல் கட்டுரையிலே பாரதிதாசனின் கவிதைத் திறமையைப் பாராட்டி எடுத்துரைத்த பாரதியார் அடுத்துப் பாரதிதாசனின் ஆளுமையைப் படம்பிடித்துள்ளார். பாரதிதாசன் ஒருபுறம் புலவராகவும் இன்னொருபுறம் தீரனாகவும் பாரதியாலேயே மதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றார். பாரதிதாசனின் பிற்கால வாழ்க்கை இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது.
தமிழன்பன் சீனி.விசுவநாதன் ஜேம்ஸ் ஹெச் கசின்ஸ்
1916இல் 'சுதேசமித்திரன்' வாயிலாகப் பாரதியார் ஏற்றிவைத்த சுப்புரத்தினச் சுடர் காலப் பெருவெளியில் பாரதிதாசன், புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன், பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எனப் பேரொளியாகப் பரிணமித்தது. ஆனால் எந்த நிலையிலும் - எந்த நாளிலும் பாரதி புகழ்பாட அந்தப் புதுவைக் குயில் தவறியதேயில்லை.
1964 -
72 வயதான பாரதிதாசனை முதுமை முற்றுகையிட்டிருந்த காலம்.
ஏறத்தாழக் கால்நூற்றாண்டுக் கனவை நனவாக்க எல்லா முயற்சிகளையும் அவர் சென்னையில் இருந்து முன்னெடுத்தார். பாரதியார் வாழ்க்கையைத் திரைப்படமாக எடுப்பது அவரது வாழ்நாட் பெருங்கனவு! திரைக்கதை உரையாடலை எழுதி முடிக்கும் தருணம். நடிகர், நடிகையரைத் திட்டமிடத் தொடங்கினார்.
நிதியாதாரம்?
'திரைப்படத்தில் மகாகவி பாரதி' என்னும் அறிக்கை தயாரானது.
'நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர்!' எனக் கேட்டு அறிக்கை எல்லாத் திசைகளுக்கும் ஏகின.
பாரதி திரைக்கதை ஏறத்தாழ முற்றுப்பெற்றது. கடமை பூர்த்தியாகட்டும் என அந்தப் பொழுதுக்காகவே பொறுத்திருந்தது போலக் காத்திருந்த மரணம் கதவைத் தட்டத் தொடங்கியது. நெஞ்சுவலி. பொதுமருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அதே காலத்தில் ஈரோட்டிலும் கோவையிலும் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழாவைப் பெரிய அளவில் கொண்டாட ஏற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருந்தன. முன்னெடுத்தவர் ஒரு தமிழாசிரியர்.
15-4-1964 எனத் தேதி குறிப்பிடப்பட்ட பாரதிதாசனின் கடிதம் சென்னையிலிருந்து ஈரோட்டிலிருந்த அந்தத் தமிழாசிரியருக்கு வந்துசேர்ந்தது. அன்று அந்தக் கடிதத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட அவர் பின்னாளில் பெயர்பெற்ற கவிஞர் ஆனார். அவர்தான் செகதீசன் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன். பாரதி மீது பாரதிதாசன் கொண்டிருந்த எல்லையற்ற மதிப்பை நேரடியாக அறிந்து பதிவுசெய்த பெருமக்களுள் ஒருவர் அவர். தொண்ணூறு அகவை தாண்டி வாழ்ந்த அவரும் நம்மிடமிருந்து விடைபெற்றுப்போய்விட்டார். இன்று அந்தப் பெருங்கவிஞரின் முதலாண்டு நினைவு தினம். அவரை நினைந்து போற்றுவது நம் கடமை.
பாரதிதாசன்
அந்தக் கடிதத்தின் மையப் பகுதியைப் படிப்பவர் அனைவரும் மனத்தில் ஏந்திக்கொள்ளவேண்டும்.
இதோ அந்தப் பகுதி:
'இதனோடு அறிக்கைத்தாள் 50 அனுப்பியுள்ளேன். அவைகளை விஞ்ஞானச் செல்வர் ஜி.டி. நாயுடு முதல் 50 பேர்க்கு நேரில் கொண்டுபோய்க் கொடுத்தால் மிக்க பயன் விளையும்.
இங்குப் பாரதி படம் எடுக்க, திருவாளர் மகாதேவனார் நூறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்.
என் பிறந்த நாள் விழாவில் நான் எடுக்க முயலும் பாரதி படத்திற்கு நன்கொடை கொடுப்பவர் தேவை.'
இந்தக் கடிதத்திற்குப் பின்னால் காலத்தால் ஆறாத துயரக் கதை ஒன்று உண்டு. இதுதான் பாரதிதாசன் எழுதிய இறுதிக் கடிதம். இறப்பதற்கு ஆறு நாள்கள் முன் ஈரோடு தமிழன்பனுக்குப் பாரதிதாசன் எழுதியிருந்தார். மரணத்தின் கடைசிநொடி வரை 'பாரதி', 'பாரதி' என வாழ்ந்த பாரதிதாசனைப் போல இன்னொருவரை வரலாற்றில் நாம் சொல்லுவது கடினம்!
அவரெழுதிய இந்தப் பாரதி திரைப்படக் கதை உரையாடலில் முக்கியமான இடத்தைச் 'சுதேசமித்திரன்' பெற்றிருக்கிறது. 'சுதேசமித்திரன்' ஆசிரியரும் ஒரு பாத்திரமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றார். பாரதியையும் 'சுதேசமித்திர'னையும் பிரிக்கமுடியாதல்லவா?
பாரதியாரைக் குறிப்பிட்டுப் பாரதிதாசன் எழுதிய, பாரதிதாசனைக் குறிப்பிட்டுப் பாரதியார் எழுதிய ஒரே இதழ் வேறு இருக்க முடியுமா, 'சுதேசமித்திர'னைத் தவிர!
(தொடரும்)
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