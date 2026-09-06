கேளீர் தமிழ் வரலாறு - 4: உலகத் தமிழ்!
1968-ஆம் ஆண்டு புதிய சட்டமன்ற விருந்தினர் விடுதி-இரண்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த பிரதிநிதிகள், முதல்வர் அறிஞர் அண்ணா வழங்கிய இரவு விருந்து முடிந்ததும் நாடு திரும்ப ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தனர்.
1968-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 11-ஆம் நாள் இரவு-சென்னை, புதிய சட்டமன்ற விருந்தினர் விடுதி-இரண்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த பிரதிநிதிகள், முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணா வழங்கிய இரவு விருந்து முடிந்ததும் நாடு திரும்ப ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தனர். அந்தப் பரபரப்பான சூழலில் மறுநாள் விமானத்தில் புறப்பட இருந்த தனிநாயக அடிகளிடம் மீண்டும் மீண்டும் நச்சரித்துத் 'தீபம்' இலக்கிய இதழுக்காகக் கோவிந்தன் என்பவர் பேட்டி கண்டார்.
ஈழம் தந்த தமிழ்ப் பேரறிஞர் தனிநாயக அடிகள்தான் உலகத் தமிழ் மாநாட்டை நடத்தும் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்திற்கு மூல காரணகர்த்தா.
பேட்டியாளரின் ஒரு கேள்வியும் அடிகளாரின் பதிலும் இப்படி இதழில் வெளிவந்திருந்தன:
'உலகத் தமிழ் மாநாட்டின் நோக்கம் என்ன?'
'உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் அல்லது கருத்தரங்கு.
பிறநாட்டு நல்லறிஞர்கள் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியில் பெயர்த்திடல் வேண்டும். இறவாத புகழுடைய நூல்கள் தமிழ்மொழியில் இயற்றிடல் வேண்டும். திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்திடல் வேண்டும் என்று பாடிய பாரதியின் கருத்தே இந்த மன்றத்தின் (மோட்டோ) நோக்கமாகும்'.
ஒரு கவிஞனின் கனவு, மொழியின் பெருவளர்ச்சித் திட்டத்தின் அடிப்படை வரைவு ஆவதைப் பாருங்கள்!
இன்று தமிழ்ச் சமூகத்தில் உலகத் தமிழ் மாநாடு, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் முதலியனவெல்லாம் மிகச் சாதாரணமாகிவிட்டன. புழக்கத்தாலும் சில நேரங்களில் தரத்தாலும்! ஆனால், அந்த நாள்கள் வியப்புக்கும் எழுச்சிக்கும் உரியதாக விளங்கிய உதய நாள்கள்!
இத்தகைய உலகளாவிய முயற்சிகளால் தமிழ்மொழியின் 'உலகத் தமிழ்' என்னும் பரிமாணம் உறுதிபெற்றது! ஒளிபெற்றது!
இந்த இடம் எளிதாக நமக்கு வாய்த்துவிடவில்லை.
தனிநாயக அடிகள், கமில் சுவலபில், ஆ. சுப்பையா, பிலியோசா முதலிய பல பேரறிஞர்களின், அன்பர்களின் கனவும் கடும் அர்ப்பணிப்பும் காரணமாகியிருக்கின்றன!
உலகப் பார்வை என்பது நமது இயல்பு; மரபு.
திருவள்ளுவர், இளங்கோவடிகள், கம்பர், சேக்கிழார் என யாராயிருந்தாலும், 'உலகம்' என்னும் சொல் இடம்பெறாமல் இலக்கியத்தைத் தொடங்குவதில்லை என்பது மரபு.
'காடுறை உலகம்' முதலிய நானிலப் பகுதிகளைப் பேசிய தொல்காப்பியர் 'நிலம் நீர் தீ வளி விசும்பொடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்' என முழுமை காட்டி வியக்கவும் வைக்கிறார். சங்க இலக்கியம் 'இன்னாது அம்ம இவ் உலகம்!' என இயல்பு காட்டி, இனியன காண வழிவகுக்கிறது.
இந்தப் பொதுவான உலகத்தை முதன்முதலில் 'தமிழ்கூறு நல்லுலகம்' எனக் கூறியவர், தொல்காப்பியத்துக்குச் சிறப்புப்பாயிரம் படைத்த பனம்பாரனார். 'தமிழ்கூறு உலகம்' 'நல் உலக'மாகத்தான் இருக்கும், இருக்க வேண்டும் என்பது பனம்பாரனாரின் நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும்!
இந்தப் பெரும்புலவர்கள் இன்று நாம் அறியும், காணும் பரந்து விரிந்த உலகத்தை அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
ஆனால், உலகத்தின் பல பகுதிகளையும் நேரில் கண்டவர், உலகளாவிய நிலையில் பேசப்படும் தமிழ் மொழியை, படைக்கப்படும் தமிழ் இலக்கியங்களை நன்கு அறிந்தவர் தனிநாயக அடிகள்.
உலகத் தமிழ் மாநாடுகளையொட்டி, 'உலகத்தமிழ்' என்னும் தலைப்பிலேயே சில நூல்களும் வெளிவந்தன. சாலை இளந்திரையன் (1968), நெ.து. சுந்தரவடிவேலு (1972), அறிஞர் தமிழண்ணல் (1981) ஆகியோரின் நூல்களும் பதிப்பும் இவ்வகையின.
ஆனால், உலகத் தமிழுக்கான அடிப்படைகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே உருவாகத் தொடங்கிவிட்டன.
இன்று வீறார்ந்து ஒலிக்கும் 'உலகத் தமிழுக்கு'ப் புலம்பெயர்ந்த இலட்சக்கணக்கான ஈழத்தனிநாயகர்களாம்- தனிநாயக அடிகளின் ஈழத்தமிழ்வாரிசுகள் முக்கியமான காரணகர்த்தாக்கள்! தொழிலாளர், தொழில்நுட்பப் பணி எனப் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களும்தான்!
'இந்தியாவின் இருபழம்பெரும் மொழிகள் தமிழும் சமற்கிருதமும். இரண்டனுள் இன்றும் வாழும் மொழி தமிழ்மொழியே! தொன்மையோடு வழக்கில் இருப்பதே தமிழின் தனிப்பெருமை' என்றார் மொழியியல் அறிஞர் ஏ.கே. இராமானுசன்.
இவரைப் பற்றி நெஞ்சில் பதித்துக்கொள்ளவேண்டிய ஒரு நிகழ்வைக் காண்போம்.
விக்ரம் சந்திரா என்று ஓர்ஆங்கில எழுத்தாளர். அவரது தாய்மொழி இந்தி. எழுதிய புதினங்களால் உலக அளவில் புகழ்பெற்றவர். அவர் எழுதிய ஆங்கிலப் புதினமொன்றின் தலைப்பு வாசகர்களை வெகுவாக ஈர்த்தது. அவரே சிந்தித்து வைத்த தலைப்பா? இல்லை. ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் எழுதப்பட்ட தமிழ்க் கவிதையொன்றில் இடம்பெற்ற 'செம்புலப் பெயல்நீர்' என்னும் தொடரின்ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. நூலின் தலைப்பு 'ரெட் எர்த் அண்ட் போரிங் ரெய்ன்' என்பதாகும். நம் சங்க இலக்கியத்தின் குறுந்
தொகைக்கு ஏ.கே. இராமானுசன் செய்த மொழிபெயர்ப்பின் தொடர்தான் புதினத்தின் தலைப்பு. பிற மொழியாளரையெல்லாம் இப்படி ஈர்க்கும் வகையில் சங்கத் தமிழை உலகத் தமிழாக்கியவர்தான் ஏ.கே. இராமானுசன்.
'இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் சமற்
கிருதம் இந்திய மொழியாக விளங்குகிறது, உலகின் பல பகுதிகளில் ஆட்சிமொழியாகவும் பேசப்படும் மொழியாகவும் உள்ள தமிழ்மொழி உலகமொழியாகத் திகழ்கின்றது' என மதிப்பிட்டுரைத்துள்ளார் செக்நாட்டு அறிஞர் கமில் சுவலபில்.
இந்தக் கமில் சுவலபில் தனது கையொப்பமிட்டு 1956-ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார். அதனை முக்கியத்துவம் கருதித் தனிநாயக அடிகளார் தாம் முதன்மை ஆசிரியராக இருந்து நடத்திய 'டமில் கல்சர்' இதழில் முகப்பை அடுத்து வெளியிட்டிருந்தார். 'உலக நாகரிகத்திற்கு வாய்த்த சிறந்த, அழிவற்ற கருவூலமாகத் தமிழ்ப் பண்பாடு திகழ்கிறது' எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். 'ஹோமரின் காவியங்கள், ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகங்கள், ரெம்பிராண்டின் ஓவியங்கள், பிரான்சின் தேவாலயங்கள், கிரேக்கத்தின் சிற்பங்கள் ஆகியவற்றை உலகின் இலக்கிய, கலைச்செல்வங்களாகக் கொண்டாடுவதுபோல, தமிழர்களின் மேதைமையால் விளைந்த சங்க இலக்கியங்களின் எட்டுத்தொகை, திருக்குறள், சிலப்பதிகாரக் காப்பியம், இறைமையை நாடும் ஒப்பற்ற பக்தி இலக்கியங்களான மாணிக்க
வாசகர், ஞானசம்பந்தர், நம்மாழ்வார், ஆண்டாள் பாடல்கள், தத்துவ ஆழமிக்க சைவ சித்தாந்தம், சோழர் காலச் சிற்பங்கள், தஞ்சை -தில்லை - மதுரைப் பெருங்கோயில்கள் ஆகியவற்றை உலகம் கொண்டாட வேண்டுமெனவும் யுனெஸ்கோ முதலிய அமைப்புகளின் கடமையையும் அறிவுறுத்தி அந்த அறிக்கை திகழ்ந்தது.
தமிழ்மொழி இரு நிலைகளில் உலகமொழியாக - உலகத் தமிழாக இன்று திகழ்
கிறது. ஒருபுறம் இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியாஆகிய நாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் கனடா, இங்கிலாந்து, பிரான்சு, ஆஸ்திரேலியா என உலகின் பலநாடுகளிலும் வாழும் தமிழர்களால் அந்தந்த நாடுகளில் பேசப்படும் மொழிகளில் ஒன்றாக - உலகளாவிய நிலையில் பேசப்படும் மொழியாக அங்கீகாரத்தோடு விளங்குகிறது. மேலும் அங்கெல்லாம் வாழும் தமிழர்களால் படைக்கப்படும் இலக்கியம் உலகத் தமிழிலக்கியமாக ஒளிர்கின்றது.
இன்னொருபுறம் ஆங்கிலேயர், பிரெஞ்சுக்காரர், அமெரிக்கர், ஜப்பானியர், செருமானியர், கனடா நாட்டவர், செக்நாட்டவர் முதலிய அயல்மொழியினர் தமிழை விரும்பிக் கற்று ஆராய்ந்து தமிழைப் போற்றுகின்றனர். இந்த வகையிலும் தமிழ் உலகமொழியாக உயர்ந்து விளங்குகின்றது. வீரமாமுனிவர், எல்லிஸ், கால்டுவெல், போப் முதலிய நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையவர்கள் தொடங்கி நம் காலத்தின் ஜார்ஜ் எல். ஹார்ட், கிரிகோரி ஜேம்ஸ், தாமஸ் டிரவுட்மென், பிரெண்டாபெக், டேவிட் சுல்மன், தாமஸ் லேமன், ஈவா வில்டன், செவியார், உல்ரிகே நிக்கலஸ், ஸாஷா எபிலிங் முதலியவர்கள் வரை உலகத் தமிழுக்கு ஒளியூட்டியுள்ளனர்.
பழுத்த சைவர் ஒருவர், ஓர்ஆங்கிலேயக் கிறித்தவப் பாதிரியாரைக் குறிப்பிட்டு 'அவர் முற்காலத்தில் பிறந்திருந்தால் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார் வரிசையில் மேலுமொருவராகக் கணிக்கப்பட்டிருப்பார்' என்னும் கூற்றை எடுத்துக்காட்டியிருந்தார். என்ன காரணமாக இருக்கும்? தமிழ்த் தொண்டன்றி வேறென்னவாக இருக்க முடியும்!அந்த வரலாற்றையும் அடுத்துக் காண்போம்.
(தொடரும்)
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