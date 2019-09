பிடித்த பத்து: ராஜஸ்தானி இசையும், கஜலும் பிடிக்கும்!

தனது பேச்சுத் திறமையால் பெரும்பாலான தமிழர்களைக் கவர்ந்தவர் பேராசிரியர் பர்வீன் சுல்தானா. தனக்கு "பிடித்த பத்து' பற்றி கூறுகிறார்:

கற்றல்: ஒருமுறை பெர்னாட்ஷா கூறினார். "பலர் தங்களது 40 வயதிலேயே இறந்து விடுகிறார்கள். அவர்களை புதைக்கத்தான் 70 வருடங்கள் ஆகிவிடுகிறது' என்று. சாக்ரடீஸ் தன் மரணப் படுக்கையில் கூட ஏதோ ஒன்றை கற்றுக் கொள்ள நினைக்கிறார். அவருடன் இருக்கும் ஒருவர் "நீயோ இன்னும் சில நாட்களில் இறக்கப் போகிறாய், இதை கற்றுக் கொண்டு என்ன செய்ய முடியும்?' என்று கேட்கிறார். "எந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் என்ற எண்ணம் போதாதா நான் இதை கற்றுக் கொள்ள?' என்று அவரைப் பார்த்து கேட்கிறார், பெர்னாட்ஷா. ஆக கற்பதனால் நாம் ஏற்கெனவே எடுத்த தீர்மானங்கள், எண்ணங்கள் மாறுகின்றன. புதிய பரிமாணங்கள் கிடைக்கின்றன. எல்லாம் தெரியும் என்று யாருமே கிடையாது. பெரியவர்கள் கூறுவதை கேட்கின்ற பொழுதெல்லாம் நமக்குள்ளே ஒரு தெளிவு பிறக்கும். அதனாலேயே கற்பதில் எனக்கு விருப்பம் அதிகம்.

ரசனை: ஒரு மனிதனுடைய ரசனை சரியாக இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும். நான் திரும்பவும் பெர்னாட்ஷாவைதான் மேற்கோள் காட்ட வேண்டி வருகிறது. "என் மேஜை மீதுள்ள பூ ஜாடியில் பூக்களை வைப்பதில்லை. ஏன் என்றால் குழந்தைகளின் தலைகளை வெட்டுவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. பூக்களை தரிசிக்க வேண்டுமா புறப்பட்டு போ', என்கிறார். பூக்கள் உயர்ந்தவை. அதனால்தான் உயர்ந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாம் பூக்களை சமர்ப்பிக்கிறோம்.பாரதியார் வாழ்க்கையில் துன்பத்தையே பார்த்த போதும் "எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா' என்று பாடுவதற்கு அவருள் ஒரு ரசனை இருந்திருக்க வேண்டும். கம்பனை 12 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பாடல்களை எழுத வைத்ததும் அந்த ரசனைதான். இறப்பைக்கூட ரசனையா எழுதுகிறார். நல்லவை எல்லாவற்றையுமே ரசிப்பது எனக்கு விருப்பமான ஒன்று.

பயணம்: மனிதர்கள் நல்லவர்கள் என்று எனக்கு உணர்த்தியது பயணம்தான். உலகமெல்லாம் உள்ள தமிழர்களை சந்திக்க கூடிய பயணம் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கு. வாழ்க்கை மிக மிக சிறியது. உலகம் மிகப் பெரியது. நம்மை நாமே உணர்ந்து கொள்ள இந்த மாதிரி பயணம் நமக்கு மிகவும் உதவும். நபிகள் நாயகம் "நீங்கள் ஒரு மனிதரை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள அவரோடு இரண்டு நாட்கள் பயணம் செய்யுங்கள்' என்று கூறுகிறார். புனிதப் பயணம் போவதற்கும் ஆண்டவனின் அருள் வேண்டும். பாரதி கூறுவதைத்தான் எனது தாரக மந்திரமாக நான் வைத்திருக்கிறேன். "விசையொரு பந்தினைபோல் உள்ளம் வேண்டும்படி செல்லும் உடல் கேட்பேன்'. என்னுடைய பயணத்தில் நான் வியந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள க்ரிஸ்ட்டல் கேவ் (Cristal Cave), ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) பாலைவனங்கள், சுவிட்சர்லாந்தின் இயற்கை அழகு, மலேசியாவில் உள்ள சாலைகள், (இதையும் தமிழர்கள்தான் அமைத்துள்ளனர்) நயாகரா, செஷல்ஸ் (Seychelles) தீவுவில் உள்ள பல்வேறு விதமான கடல், (கடலில் இத்தனை வகைகளா)

இசை: நம் நாடி நரம்புகளில் ஓடும் சத்தம்,மூச்சுக்காற்று எல்லாமே இசைதான். நம்மை சுற்றி இறைவன் இசையாகத்தான் இருக்கிறார். அந்த இசை கேளிக்கை அல்ல, அது வாழ்வியல் மரபு. எல்லா இசையும் எனக்கு பிடிக்கும். குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் என்றால் ராஜஸ்தானி இசை, உருது மரபில் இருக்கக்கூடிய கஜல்.

தந்தை: என் தந்தையார் பெயர் ஷா ஜமாலுதீன். அவரை இஸ்மாயில் ஷெரிப் என்று அழைப்பார்கள். அவர் ஒரு பிறவிக் கவிஞர். புத்தகங்கள் போடாதவர். மிகப் பெரிய ரசிகர். அவர் உண்மையிலேயே ஒரு சிறந்த கவிஞர் என்று அவரது மரணப் படுக்கையில் நான் உணர்ந்தேன். இன்னும் சில மணி நேரத்தில் அவர் இறக்கப் போகிறார். தலையில் பதினைந்து தையல்.அந்தச் சமயத்தில் என்னைப் பார்த்து ஒரு கவிதை சொன்னார். அவர் ஒரு உடை வடிவமைப்பாளர். அவரது சொற் பிரயோகம் (diction ) தெளிவாக, மிக நேர்த்தியாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டில் கவிஞனாக இருப்பது என்பது கவிஞனுக்கும் பெரும் பாடு. அப்படி லெüகிகக் பாடுகளை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அனுபவித்தவர் என் தந்தையார். அவரது அடுத்த வெளிப்பாடுதான் நான்.

கல்லூரி: நான் பணியாற்றுவது சிறுபான்மை கல்லூரியில். ஒரு பேராசிரியராக எனக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை எல்லாம் விட, இந்தக் கல்லூரி இல்லை என்றால் 60 ஆண்டுகளில், ஒரு லட்சம் பெண்கள் கல்வி கற்றிருக்க வாய்ப்பே இல்லை, அதுவும் இந்த சிறுபான்மை சமூகத்தில் இருந்து. இங்கு பயிலும் மாணவிகள் கற்க ஒரு கல்லூரி தந்த பஷீர் அஹமத்தை (Justice Basheer Ahmed Sayeed College For Women- popularly known as S.I.E.T. college) நான் மிகவும் மதிக்கிறேன், போற்றுகிறேன். எனக்கு ஆயிரம் வாய்ப்புகள் வந்தாலும் இந்தக் கல்லூரியை விட்டு நான் போவேனா என்று கேட்டால் மாட்டேன் என்பதுதான் என் பதிலாக இருக்கும்.

சமையல்: இது ஒரு கலை. ருசி, ரசனை உள்ளவர்களிடம் இந்தக் கலை அதிகமாக இருக்கும். வேதாத்ரி மகரிஷி தியானத்தை பற்றி கூறும்போது இப்படி கூறுகிறார். "நீங்கள் தியானம் செய்பவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எல்லா வீடுகளிலும் பார்க்கலாம். சமையல் செய்யும்போது உப்பை அள்ளிப் போடும் பெண்களை பாருங்கள்". என்பார். உப்பை அள்ளிப் போடும் அந்த நொடி, ருசியை பற்றியும் உப்பின் அளவை பற்றியும் நினைக்க தோன்றும். அப்படி ஒரே விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே நினைப்பதுதான் தியானம் என்பார். எனது தாயார் ஃபைஷல் நிஷா (Faishal Nisha) சமையலை தவம் மாதிரி செய்வார்கள். என்னுடன் சேர்ந்து பிறந்தவர்கள் நால்வர், அக்கா, அண்ணன், தம்பி, தங்கச்சி. என்னுடைய தங்கை சமையல் தொழிலைத்தான் செய்கிறாள். ஆனாலும் என் சமையலைத்தான் எனது தயார் விரும்பி சாப்பிடுவார். என் பாட்டியிடம் இருந்து என் தாய்க்கும், அவரிடம் இருந்து எனக்கும் இந்த சமையல் கலை வந்து விட்டது. அது மட்டுமின்றி சமைத்த உணவை விருந்தினர்களுக்கு பணிவுடன் பரிமாற வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். "பணிவுதான் ராஜா குணத்தின் முதல் தகுதி' என்று உருது மொழியில் ஒரு வாக்கியம் உண்டு. அதுபோல நடக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்ல, நானும் அதையே பின்பற்றி இன்றும் வாழ்ந்துவருகிறேன்.

மேடை பேச்சு: எது பிடித்திருக்கிறதோ அதை செய்தால் உயரலாம் என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம். எனது 12-ஆவது வயதில் இருந்து பேசுகிறேன். என் பேச்சை ஒரு லட்சம் பேர் கேட்கவேண்டும் என்பது என் விருப்பம் இல்லை. ஒருவர் கேட்டால் கூட போதும். அதே போல் யாருமே இல்லாத ஒலிப்பதிவுக் கூடத்திலும் பேசியிருக்கிறேன். அதுவும் சந்தோசம் தான். என் பேச்சை யார் கேட்கிறார்கள் என்பதை விட, என்ன பேசுகிறோம் என்பதே முக்கியம். சுமார் 30 ஆண்டுகளாக இந்த பேச்சுக் கலை என்னுடன் வருகிறது.

முதியவர்கள்: ஒரு முதியவர் இறந்து போகிறார் என்றால் ஒரு நூலகம் இறந்து போகிறது . ஒருவரது அனுபவங்களே பாடங்கள். குழந்தைகளை இழக்கவில்லை நாம், குழந்தமைகளை நாம் இழந்து விட்டோம். childish தான் தப்பு, childlike பாராட்டப் படவேண்டிய ஒன்று. இன்று குழந்தைகள் பெரியவர்களைப்போல் பலசமயம் பேசுகின்றன. ஆனால் முதியவர்களின் அனுபவங்கள் நம்மை பண்படுத்தும், வழி நடத்தும், நல் வாழ்க்கைக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும். சென்னைக்கு குருவிகள் வருவதில்லை. காரணம், முதியவர்களும், முற்றங்களும் இல்லாத வீடுகளுக்கு குருவிகள் வராது.

தொன்மை: எவ்வளவுதான் நாகரீகங்கள் வளர்ந்தாலும் நமது புராதன, பழமையான, மரபு சார்ந்த விஷயங்களில் எனக்கு விருப்பம் அதிகம். எவ்வளவுதான் நவீனத்தை ஏற்றுக் கொண்டாலும் நம்முடைய வேர்களை எப்படி மறக்கமுடியும்? என்னிடம் பலர் கேட்பதுண்டு, "நீ எதற்கு வைணவத்தையும், சைவத்தையும், கிறிஸ்து பற்றியும் சுசீயிசத்தை பற்றியும் பேசற.' ஆன்மீகம் என்பது நமது தொன்மை என்று நான் நினைக்கிறேன். அது மதம் சார்ந்ததல்ல. கடவுள் இல்லை என்று சொல்வது ஒன்று. ஆனால் நமக்கு எல்லாமே சாமிதான். குழந்தையும் சாமிதான். பெரியவர்களின் காலில் விழுந்து வணங்குகிறோம். கல்லும் சாமிதான்,மரமும் சரி, வானம் என்று நாம் எதையும் சாமியாகத்தான் வணங்குகிறோம். கபீர் சொல்வார், ""தாமரை மலர்கிறது. எதைப்பார்த்து? சூரியனை பார்த்து. சூரியன் வெப்பம். வெப்பத்தை பார்த்து எப்படி ஒரு மலர் மலர முடியும்? தண்ணீரில் இருப்பதனால் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை'' என்பார். கீழடியிலோ, ஆதிச்சநல்லூரிலோ நாம் தோண்டி எடுப்பது நமது மரபு சார்ந்த விஷயங்களை. அது பிணங்கள் அல்ல, அதனால தான் நான் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை தேடி போகிறேன். ஆக தொன்மையான விஷயங்களை நான் தேடி சென்று வாசிக்கிறேன்.