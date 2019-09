பிடித்த பத்து: என்னைப் பக்குவப்படுத்தியவை புத்தகங்களே

"திரைக்கதை மன்னன்' என்று பெயர் பெற்றவர் இயக்குநர், நடிகர் கே.பாக்யராஜ். தனக்கு "பிடித்த பத்து' பற்றி இங்கு கூறுகிறார்:



புத்தகங்கள்: படிக்கிற காலத்தில் பாட புத்தகங்களை படிக்காமல் விட்டேன். நான் வெளியே வந்தவுடன் நான் படிக்காத கதை மற்றும் பல்வேறு புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தேன். அது தான் இன்றும் எனக்கு துணை நிற்கிறது. ஆரம்பத்தில் "பொன்னியின் செல்வன்", "கடல் புறா", காண்டேகரின் புத்தகங்கள், ஜெயகாந்தனின் புத்தகங்கள், பின்னர் சுஜாதா என்று படிக்க ஆரம்பித்த பின்னர், அவை மனிதர்களை புரிந்து கொள்ள படிக்கும் புத்தகங்கள் என்று தெரிந்தது. இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் என்னை பக்குவப்படுத்தியது. பின்னாளில் நான் திரைப்படக் கதை, வசனகர்த்தாவாக மாறிய பிறகு எனக்கு பல்வேறு வகையில் உதவி உள்ளன.

சினிமா: நான் இருந்த வெள்ளாங்கோயில் மக்கள் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டவர்கள். நான் பிறந்த பிறகுதான் அந்த ஊருக்கு மின்சாரமே வந்தது. ரயில், விமானம் ஆகியவற்றை பார்க்காத மக்கள். நாடகமும் சினிமாவும் இரு கண்கள் என்று கூறுவார்கள். அந்த மக்கள் இன்று "டிஸ்கவரி சேனல்' பார்க்கிறார்கள் என்றால் நாம் முன்னேறி இருக்கோம் என்றுதானே அர்த்தம். அதற்கு காரணம் இந்த சினிமா தான். அதன் தொடர்ச்சி தான் தொலைக்காட்சி பெட்டி. இவர்களுக்கு பல்வேறு நாடுகளை, மக்களின் கலாசாரத்தை, பண்பாட்டை வரவேற்பறைக்கு கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறது.

ஆசிரியர்கள்: என்னை பொருத்தவரை ஆசிரியர்கள் பொறுமை மிக்கவர்கள் மட்டுமல்ல; உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறவேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் தன்னலம் கருதாது உழைப்பவர்கள். 20 ஆண்டுகள் ஒரே விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிகுந்த பொறுமை வேண்டும். ஒரே விஷயத்தை எப்படி மாணவர்களுக்கு புரியும் வண்ணம் சொல்லவேண்டும். சலிப்பில்லாமல் அவர்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியதைத்தான் நான் புரிந்து கொண்டு மக்களுக்கு நான் வேறுவிதமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

நண்பர்கள்: எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் உயர்ந்தது நட்பு. ஆரம்ப காலத்தில் என்னுடன் இருந்தவர்கள் சிலர். பின்னர் அதிகம் பார்க்காத பலர் இன்று எனக்கு உதவி இருக்கிறார்கள். அதில் ஒருவர் ராஜரத்தினம். இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எதையுமே பார்க்காமலே எனக்கு உதவியவர். அதே போன்று துபாய் நண்பரும். இப்படி உதவியவர்கள் பலரும் இன்றும் என்னிடம் எதிர்பார்ப்பின்றி பழகுகிறார்கள்.

பெண்கள்: ""என்ன பாக்யராஜ் பெண்கள் என்று கூறுகிறாரே?'' என்று நீங்கள் கேட்கலாம். நம் கலாசாரமே அவர்களது வயதை வைத்து அக்காவாகவோ, அம்மாவாகவோ, தங்கையாகவோ அல்லது அண்ணியாகவோ பார்ப்பதுதான் பண்பாடு. என் வீட்டிலேயே என் அம்மாவை ஒரு உதாரண புருஷியாக நான் சொல்வேன். என்னைப் பொருத்தவரை பெண்கள் பலர் ஆண்களை விட தைரியத்திலும், பிரச்னைகளை சிறப்பாக சந்தித்து முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில் சமர்த்தர்கள்.

தலைவர்கள்: தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்ந்தவர்கள் இவர்கள். காந்தியில் இருந்து பலரையும் நாம் உதாரணமாக காட்டலாம். தமிழ்நாட்டில் காமராஜர், ஜீவா என பலரையும் கூறலாம். தனது தாயாருக்கு வீட்டிற்குள்ளேயே தண்ணீர் குழாய் போட்டது எதற்காக, அதை முதலில் எடுத்துவிடுங்கள் என்றும், மாற்று வேட்டி கூட இல்லாமல் முதலமைச்சர் அழைத்தபோது ""வருகிறேன் நீங்கள் விழாவிற்கு போங்கள்'' என்று கூறிய ஜீவா அவர்களும், மக்களோடு மக்களாக அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கக்கன் அவர்களையும் நாம் இங்கு குறிப்பிடாமல் இருக்கமுடியாது. காந்தி என்றால் ஏன் பலருக்கும் கோட்úஸயை நினைவுக்கு வருகிறது.

பயணங்கள்: நமக்கு என்றுமே ஒரு படிப்பினை பயணங்கள் என்று நான் உணர்ந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஒருமுறை நான் சீனாவுக்கு சென்றிருந்தேன். பாத்ரூமுக்கு சென்றபோது அங்கு ஒரு வாசகம் எழுதி இருந்தது. "If you move one step forward, The civilization also moves one step forward" (சரியாக நின்று சிறுநீர் கழிக்கவும். அப்படிச் செய்தால் உன் கலாசாரத்தை பண்பாட்டை நீ உயர்த்தி விடுகிறாய்) என்பதுதான் அந்த வாசகம். கவித்துவமான இந்த வரிகள் என்னை கவர்ந்து விட்டது. அதே போல் அமெரிக்காவில் நாங்கள் ஒரு கடைக்கு சென்றோம். அங்கு எங்களை பார்த்த பார்வையே சரியில்லை. ஏன் என்று எனக்கு முதலில் புரியவில்லை. பின்னர் எனக்கு ஒரு துணி பிடித்திருந்தது. அதன் விலையை கேட்டவுடன் நான் முதலில் பயந்து விட்டேன். எனக்கு பேண்ட் தைக்க சுமார் ரூபாய் 30,000 ஆகும் என்று தெரிந்தது. ஆனால் எனக்கு பிடித்ததால் என்னுடன் வந்தவர்கள் வாங்க முடிவு செய்து, எனக்கு எவ்வளவு துணி தேவை என்று கேட்டவுடன் எங்கள் குழுவிற்கே தனி மரியாதை கிடைத்தது.பிறகுதான் தெரிந்தது, இவர்கள் எங்கே நம் கடையில் துணி வாங்க போகிறார்கள் என்று நினைத்திருக்கிறார்கள். இதையே ஆங்கிலப் படமான ‘pretty woman’ படத்தில் காட்சியாக வைத்திருந்தார்கள்.

குழந்தைகள்: திரும்ப திரும்ப சலிக்காமல் பார்த்துக்கொண்டே இருக்க தோன்றும் ஒன்று, குழந்தை. இதை பார்க்கும்போதெல்லாம் நாம் இப்படியே இருந்திருக்கலாமே என்று எல்லோருக்கும் தோன்றும். "குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று' என்று நம் முன்னோர்கள் சரியாகத்தான் சொன்னார்கள் என்று தோன்றும். Look Who’s Talking என்ற படம் பார்த்தேன். பெரிய ஹீரோ Bruce Willis குழந்தை Mind voice போல் செய்திருப்பார்கள். அந்த குழந்தையின் முக பாவங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அவர் பேசியிருப்பார். அந்த படத்தின் சிறப்பே அதுதான். எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய படம் அது.

இசை: உலகத்திலேயே வரப் பிரசாதமான ஒன்று இசைதான். இதை கண்டுபிடித்த நமது முன்னோர்களை நாம் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். ஹார்மோனியப் பெட்டி ஒன்றுதான் ஆனால் அதனுள் இருந்து வெளிப்படும் இசை எவ்வளவு வகையானது. மொழியே இல்லாமல் நாடு மதம் என்று பேதமில்லாமல் எல்லோரையும் லயிக்கச் செய்வது இந்த இசை தான். நமது இசையமைப்பாளர்களை எடுத்துக் கொண்டால், அன்று ஜி.ராமநாதன், பின் சுப்பையா நாயுடு, பின்னர், எம்.எஸ்.வி. அவர்கள். இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு தந்த இசை மறக்க முடியாதது. என்றென்றும் கேட்டு அனுபவித்துக்கொண்டே இருக்கத் தோன்றும்.

பேனா பிடிப்பவர்களுக்கு பேச்சாளர்களும்: உலகத்திலேயே மிகப் பெரிய புரட்சிகளும், சிறிய சம்பவங்களும் ஏற்பட்டது பேனா பிடித்து எழுதியதால் என்று கூறலாம். நாம் சாக்ரடீûஸ பார்த்ததில்லை. ஆனால் அவர் இப்படிதான் பேசுவார் அல்லது எழுதுவார் என்று நாடகங்களும், படங்களிலும் பார்த்து வியந்துள்ளோம். அதையே தமிழ் படுத்தி பேசும்போது மேலும் நாம் உத்வேகம் அடைகிறோம். அதேபோன்று கலைஞரின் எழுத்து. "பராசக்தி' படத்தில் சிவாஜி அவர்கள் பேசிய வசனங்கள் என்றும் நம் நெஞ்சை விட்டு அகலாது. எழுதியவரும் சரி, பேசியவரும் சரி, சரியாக இருந்ததால் நம்மால் ரசிக்க முடிந்தது. ஆனால் இன்று பல பேச்சாளர்களிடம் கெட்டிகாரத்தனமான பேச்சு இருக்கு, ஆனால் அது எல்லாம் எதிர்மறையான விஷயங்களுக்கு செயல்படுகிறதே என்று வருத்தமாக இருக்கிறது. உலகமே பேனா பிடிப்பவர்கள் கைக்குள். இந்த பிரபஞ்சமே அவர்களின் மைக்குள் என்று தைரியமாக சொல்லலாம்.

- சலன்