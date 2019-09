பிடித்த பத்து: படிக்காத நாளெல்லாம் எனக்கு வாழாத நாள்!

சென்னை: எங்கள் ஊரை ஆயிரம் பேர் திட்டுங்களேன். எனக்கு எங்கள் ஊர் தான் சொர்க்கம். இங்கே இருக்கும் அவசரம், டிராபிக் , எங்கள் ஊர் தமிழ், எல்லாம் எனக்குப் பிடிக்கும். சென்னையின் துடிப்புமிக்க வாழ்க்கையிலும் ஒரு கவிதையின் சுகம் இருக்கிறது.

பில்டர் காபி: எல்லா காபியும் காபி அல்ல. சான்றோர்க்கு பில்டர் காபியே காபி. அதிலும் காபியை கப் அண்ட் சாஸரில் குடிப்பது , பஞ்சமா பாவங்களுக்குப் பின் வைக்க வேண்டிய ஆறாவது பாவம். ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் அலங்காரமான ஒரு பீங்கான் கப்பில் பில்டர் காபி கொடுத்த போது, நான் வாழ்வினை வெறுத்து மானேஜரை அழைத்தேன் . "எப்போதாவது சூப் கொடுக்கும்போது, டபராவில் கொடுப்பீர்களா ? சூப் என்றால் அதற்கு என்று பெளல் இருப்பது போல, காபி என்றால் அதற்கென்று டபரா டம்ளர் தான் அழகு' என்று மன்றாடிய பின் அந்த ஹோட்டலில் ஒரு செட் டபரா டம்ளர் வாங்கினார்கள் ( நான் வந்தால் மட்டும் கொடுக்க!)

காரசாரமான பட்டிமன்றம்: எங்கள் டீம் நடத்தும் பட்டிமன்றம் எல்லாமே சுவை என்றாலுமே , சில பட்டிமன்றங்களில் நிஜமாகவே அனல் பறக்கும். முன்னால் பேசுகிறவர்கள் புத்திசாலித்தனமான வாதங்களை வைத்து, நாம் அங்கேயே சுடச்சுட மறுப்புகளை சொல்வதில் வரும் மகிழ்ச்சி இருக்கிறதே , அதற்கு ஈடு இணை கிடையாது.அதிலும் ராஜா சாருக்குப் பிறகு பேசும் இன்பம் இருக்கிறதே , அதுவன்றோ இவ்வுலகத்து தலை இன்பம்.

பயணங்கள்: பறவைகள் எப்படி பயணம் செய்கின்றன.. தன் கூட்டிலிருந்து ஒரு சுள்ளியை கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல், போகும் இடத்தை மட்டுமே நம்பி எத்தனை ஆயிரம் கிலோ மீட்டர்களைக் கடக்கின்றன! எனக்கும் அதுபோன்று பயணம் செய்ய ஆசை. எதுவும் இல்லாமல் குறைந்த உடமைகளுடன் ஒரு பயணம். இந்த உலகில் நாம் பார்க்க வேண்டியது, பிரமிக்க வேண்டியது எத்தனை என்று எண்ணம் விரியும் அனுபவம் மகத்தானது.

இளையராஜா: அழுத்தும், துரத்தும் கனமான பொழுதுகள் எல்லாருக்கும் உண்டு. அந்த பொழுதுகளை கடக்க எனக்கான மருந்து இரண்டு. ஒன்று, என் மகள்கள் இருவரில் யாரவது ஒருவரின் கையை கண்களில் ஒற்றிக்கொள்வேன். இல்லாவிட்டால், இருக்கவே இருக்கிறார் ராஜா. காதில் ஒலிப்பானை மாட்டிக்கொண்டு, ராஜாவின் பாடல்களைக் கேட்டால் வாழ்வே வண்ணமயமாகி விடும். அதுதான் இளையராஜா.

புத்தகங்கள்: எத்தனை ஆஹுதி இட்டாலும் அடங்காத வேள்வித்தீ போல, எத்தனை வேலை செய்தாலும் போதாத அலுவலக சூழல், நதிச்சுழல் போலசுற்றிச் சுற்றி வரும். முடிவில்லாத வீட்டு வேலைகள், மேடைகளுக்கான தயாரிப்புகள். இத்தனைக்கும் நடுவே, பாரதிக்காக பாரதி வாழும் நேரம், நான் புத்தகங்களோடு இருக்கும் நேரம். படிக்காத நாள் எல்லாம் எனக்கு வாழாத நாளே. எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிறது நாம் அறிய! இப்போது நான் ஒரே

நேரத்தில் படிக்கும் புத்தகங்கள்- சிவசங்கரி மேடம் தொகுத்த 60 சிறந்த சிறுகதைகளின் தொகுப்பு, ஐன்ஸ்டீன் அவர்களின் வாழ்க்கை பதிவு (வில்லியம்சன் எழுதியது), டான் பிரெளனின் ஏஞ்செல்ஸ் அண்ட் டெமன்ஸ், ஜெயமோகனின் காடு, ரகுராம் ராஜனின் "I do what I do'.

திரைப்படங்கள்: எங்கள் குடும்பம் முழுவதும் பார்க்கும் திரைப்படங்கள் என்று சில உண்டு. அவற்றை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அலுக்காது. பாலசந்தர் படங்கள் - குறிப்பாக, "புன்னகை', "நூற்றுக்கு நூறு', "சிந்து பைரவி', "அவள் ஒரு தொடர்கதை' - இவற்றை நானும் கணவரும் பார்ப்பது. "தில்லானா மோகனாம்பாள்', "மாயாபஜார்', "காதலிக்க நேரமில்லை'. இவற்றை மொத்த குடும்பமும் ரசிப்பது. நானும் என் மகள்களும் மட்டும் பார்க்கும் சில ஹிந்தி படங்கள். குறிப்பாக, "ஜிந்தகி நா மிலேகி தோ பாரா' (வாழ்க்கை இருமுறை கிடைக்காது), ஆங்கில சீரியல்கள் . எங்களுக்கான பொழுதுகளாக நாங்கள் உணரும் நேரங்கள் இவை.

என் அம்மா வீடு: அம்மா இல்லாவிட்டாலும் அம்மா வாழ்ந்த வீடு அம்மா வீடு தானே. அந்த வீட்டுக்குப் போய் , என் அப்பாவும் அம்மாவும் அத்தையும் இருந்த இடத்தைப் பார்ப்பது. திரும்பவும் அம்மாவின் கருவுக்குள் போன மாதிரி நிம்மதியாக இருக்கும் இடம் .

என் வீடு: மகள்களின் சண்டை, உரத்த டிவி உருமல்கள், சமையல் அறை சத்தங்கள், ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு முறை ஒலிக்கும் காலிங் பெல், செல்போன்களின் அலறல்கள் என்று அத்தனைக்கும் கீழே ஒரு அமைதி இருக்கும் இடம். என் கணவர் பிரமாதமாகப் பாடுவார். அவரின் குரலில் பழைய சினிமா பாடல்கள் கேட்பது பிடிக்கும்.

ஜெயமோகன்: ஆசான் என்பதா, இலக்கிய ஆளுமை என்பதா, என் எண்ணங்களை வடிவமைக்க எனக்கு உதவிய குரு என்பதா, சொல்லத் தெரியவில்லை. என் வாழ்வின் மகத்தான தருணங்களில் பலவற்றை ஜெயமோகனின் எழுத்து எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது.