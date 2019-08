தி கேர்ள் இன் த ஸ்பைடர்ஸ் வெப் 

ஹாலிவுட்டில் கலக்கிய "தி கேர்ள் வித் தி டிராகன் டாட்டூ' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் "தி கேர்ள் இன் ஸ்பைடர்ஸ் வெப்' (The Girl in the Spider's web) என்ற பெயரில் வெளியாகிறது. கணிப்பொறியை கையாளுவதில் நிபுணத்துவம் கொண்ட பெண் கடுமையான கட்டுப்பாடு கொண்ட தளங்களிலும் கூட எளிதாக நுழைய கூடியவர், இவருடன் ஒரு பத்திரிகையாளர்... இந்த இருவரும் ஒரு கட்டத்தில் ஊழல் மலிந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் மற்றும் சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களில் ஈடுபடும் ஒரு கும்பல் ஆகியோரிடம் சிக்கிக்கொள்கிறார்கள்.

இந்த கும்பலிலிருந்து தப்பி எவ்வாறு அவர்களது சதி செயல்களை தவிடுபொடி ஆக்குகிறார்கள் என்பதுதான் கதையின் சாரம். கணிப்பொறி செயல் திட்டத்தின் ரகசிய குறிப்புகள் எதிரிகளின் கையில் சிக்கினால் பெரும் நாசம் விளையும் என்கிற காரணத்தினால் அதை கைப்பற்றி பாதுகாப்பான இடத்தில் ஒப்படைக்க பயணிக்கிறார்கள். அந்த பணி சிறப்பாக நிறைவேறியதா என்பதுதான் திரைக்கதை. 2016 -இல் வெளிவந்த "Don’t Breathe’ படத்தை இயக்கிய பீடு இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். பனாஸ் இசை அமைத்துள்ளார் லுக்கூயூ ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். 115 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய இந்தப் படம் இந்த மாதம் 23-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.