360 டிகிரி

"கறுப்பு ஜாக்குவார்'

சிறுத்தைப் புலியை லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் "கறுப்பு ஜாக்குவார்' என்றும் ஆசியா ஆப்பிரிக்காவில் கருஞ்சிறுத்தை எனவும் தென் அமெரிக்காவில் கறுப்பு கூகர் எனவும் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறார்கள்.

-ஆர்.கே. லிங்கேசன், மேலகிருஷ்ணன்புதூர்



முதன் முதலாக..

மிகச்சிறந்த படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை, சிறந்த கதையமைப்பு என்று ஐந்து ஆஸ்கர் பரிசுகளை பிராங் காப் ராவீன் It happened one night என்ற ஆங்கிலப்படம் பெற்றது. கிளார்க் கேபின் கதாநாயகனாகவும், கிளாடிட்டே கோல்பர்ட் நாயகியாகவும் நடித்தனர். 1934- ஆம் ஆண்டு இந்தப் படம் திரையிடப்பட்டது. அதற்குப்பிறகு 1975-இல் அதாவது இருபத்தேழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதே மாதிரி ஐந்து பரிசுகளை one flow over the cuckoos என்ற திரைப்படம் பெற்றது.



அட அநியாயமே!

ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் தயாரிக்கப்படும் நகரில் உள்ள மலை மீது ஏஞககவ ரஞஞஈ என்று பெயர் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. 1978-இல் கரையான்கள் அது இது என்று பூச்சிகள் அந்த வார்த்தையில் இருந்த ஞ எழுத்தை கீழே தள்ளிவிட்டன. அதே ஆண்டு போராட்டம் ஓன்று நடந்தது. அதில் கலந்து கொண்ட வீரர்கள் க என்ற எழுத்தை உடைத்து எறிந்துவிட்டார்கள். ஹாலிவுட் நகரியம் எல்லா எழுத்துகளையும் எடுத்துவிட்டு மீண்டும் புதிதாக ஏஞககவரஞஞஈ -வார்த்தை உருவாக்க 2,50,000 டாலர்கள் (சுமார் இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய்) செலவழித்தது.

-சக்திக்கொடி, சேலம்

ஒரே இந்தியர்!

உலகம் முழுவதும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் காய்கறி வெங்காயம்!

உலகின் பதினெழு பல்கலைக்கழகங்களில் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஒரே இந்தியர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்!

-வி.ந. ஸ்ரீதரன், சென்னை



நடந்தே போன முதலமைச்சர்!

2010-ஆம் ஆண்டு பிரேம்குமார் என்ற முதலமைச்சர் ஹிமாசல் பிரதேஷ் மாநிலத்தில் இருந்தார். பெட்ரோல் விலை உயர்வுக்கு பிறகு அவர் தன் அலுவலகத்துக்கு நடந்தே போனார்.

1994-இல் திருநங்கைகளுக்கு ஓட்டுரிமை வந்த பிறகு பத்மாமெüனி என்ற திருநங்கை ம.பி மாநில சட்டமன்றத்துக்கு சுயச்சை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

-அனிதா ராமசந்திரன், பெங்களூரு



உயரமான ஸ்தூபி

உலகிலேயே மிக உயரமான ஸ்தூபி வாஷிங்டனில் உள்ளது. இதை ஜார்ஜ் வாஷிங்டனின் நினைவாக எழுப்பினார்கள். இந்த ஸ்தூபியின் உயரம் 166.6 மீட்டார். இது 36 ஆண்டுகளில் (1848-1884) கட்டி முடிக்கப்பட்டது.

"காட் சேவ் த க்வீன்' என்ற பாடல் நான்கு நாடுகளுக்கு தேசிய கீதமாகும். அந்த நாடுகள் ஸ்வீடன், டென்மார்க், இங்கிலாந்து, சுவிட்சர்லாந்து.



அறிவோம்

மகாத்மா காந்தி நடத்திய பத்திரிகைகள் இந்தியன் ஒப்பீனியன் -1903, யங் இந்தியா - 1918, நவ ஜீவன்-1918, ஹரிஜன- 1933 ஜப்பானியர்கள் சாப்பிடும் முன் "இடடாகி மசூ' என்று சொல்வார்கள். இதற்கு அர்த்தம் . இந்த உணவுப்பொருளை தயாரித்து வழங்கியவர்களுக்கு நன்றி.

""தமிழில் முதன் முதலாக வெளிவந்த வரலாற்று நாவலின் பெயர் "மோகனாங்கி' 1875 -இல் இதை எழுதியவர் சரவண முத்துப்பிள்ளை. இலங்கையை சேர்ந்தவர்.

-முக்கிமலை நஞ்சன், நீலகிரி



"கத்தி' சீதனம்

திருமணத்தின் போது ஜப்பானில் மணப் பெண்ணுக்கு கொடுக்கும் முக்கிய சீதனம் கத்தி. மானத்திற்கு பங்கம் வரும் போது பயன்படுத்திக்கொள் என்று பெண்ணின் தந்தை மகளுக்கு கொடுக்கும் சீதனம் இது. நம் நாட்டிலும் மிசோராம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக எப்போதும் கத்தியைப் பையில் வைத்திருப்பார்களாம்.

-சி.ரகுபதி, போளூர்



ஹின்ஜோ

ஜப்பான் நாட்டில் பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கு 10 நாட்கள் வரை முருங்கைக் கீரையைத்தான் சூப்பாக வைத்துக் கொடுப்பார்கள். இந்த சூப்புக்கு பெயர் தான் "ஹின்ஜோ'.



கோவாவில் திருமண முறைகள்

வரதட்சணை, சீர்வரிசைகள், ஆகியவற்றிற்கு கோவா இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்திற்கும் பின் தங்கியதில்லை. ஆகையால் இனிப் பெற்றோர் சொத்தில் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன் என்று திருமண வீட்டில் பதிவாளர் முன்னிலையில் பத்திரம் எழுதி மணப்பெண் கொடுக்க வேண்டுமாம்.

ஒரே பெண்ணாக இருந்தால் மணமகன் "உங்கள் வீட்டிலேயே வந்து குடித்தனம் செய்வேன். சொத்தில் உங்கள் மகளுக்குப் பாதி எனக்கு பாதி' என்று பத்திரம் எழுதிக் கொடுக்க வேண்டுமாம்.

-ஆதினமிளகி, திருநெல்வேலி