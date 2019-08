பகத்சிங் கடிதம்

1931- ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23-ஆம் தேதி பகத்சிங் தன்னுடைய கூட்டாளிகள் சுகதேவ் மற்றும் ராஜ்குரு ஆகியோருடன் பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரியான ஜான் சான்டேர்ஸ் என்பவரை கொன்றதற்காக தூக்கிலிடப்பட்டார்கள். லாகூர் சதி வழக்கில் தங்களுக்கு சட்ட உதவி வேண்டி 1930-ஆம் ஆண்டு, மே மாதம் 8-ஆம் தேதி தீர்ப்பாயத்திற்கு பகத்சிங் தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து எழுதிய கடிதம் பஞ்சாப் ஆவண காப்பகத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பகத்சிங்கின் ஆலோசகரும் புதுதில்லி ஜவாஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் முன்னாள் பேராசிரியருமான சமன்லால் விரிவாக பேசுகிறார்.

"லாகூர் சதி வழக்கின் விசாரணைக்காக 1930-ஆம் ஆண்டு மே 1-ஆம் தேதி பஞ்சாப் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஷாதிலால் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட ஒரு சிறப்பு தீர்ப்பாயம் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பாயத்தில் நீதிபதி கோல்ட் ஸ்ட்ரீம் தலைமையிலும், நீதிபதி ஆகா ஹைதர் மற்றும் நீதிபதி ஹில்டன் ஆகியோர் இதில் உறுப்பினர்களாக செயல்பட்டனர்.

மே மாதம் 5-ஆம் தேதி பகத்சிங்கின் 5 தோழர்கள் தீர்ப்பாயத்தை நிராகரிக்கப் போவதாக எடுத்த முடிவை, தீர்ப்பாயத்திற்கு கடிதமாக எழுதிய நேரத்தில், மே 8-ஆம் தேதி அன்று பகத்சிங்குடன் சேர்ந்து மற்ற 10 தோழர்களும் இந்த வழக்கிற்கு சட்டப்பூர்வ உதவியை தங்களுக்குத் தாங்களே நாட வேண்டியது பற்றி கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்.

இந்தக் கடிதம், முன்னரே கிடைக்கப் பெறவில்லை. ஆனால், 2018-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில், பஞ்சாப் ஆவண காப்பகம், 1931-ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன் முதலாக, பகத்சிங்கிற்குத் தொடர்பான 100க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களிலிருந்து ஒரு சிலவற்றை கண்காட்சியில் வைத்திருந்தனர்.

இது தொடர்பாக லாகூரைச் சேர்ந்த அமரா அஹமத் என்ற பத்திரிகையாளர், ஒரு சில புகைப்படங்களையும் இந்த கடிதத்தையும் அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளார்.

பஞ்சாப் ஆவண காப்பகம், பகத்சிங் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் பொது மக்களிடையே கொண்டு சென்று விட்டதாகவும், அனைத்தையும் டிஜிட்டல் மயமாக்கி விட்டதாகவும் கூறுகிறது. சண்டிகரிலுள்ள பஞ்சாப் அரசு, பாகிஸ்தானிலுள்ள லாகூர் அரசாங்கத்தை அணுகி பகத்சிங் தொடர்பான ஆவணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொண்டால் சிறப்பாக இருக்கும். மேலும், பகத்சிங்கின் நவான் ஷாஹேர்-ஷாஹுத் பகத்சிங் நகர், மாநில அருங்காட்சியகத்திலும் அவற்றை காட்சிப்படுத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அந்தக் கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு தீர்ப்பாய நீதிமன்றம் in the court of the special tribunal லாகூர் சதி வழக்கு

முடியாட்சி எதிர் சுகதேவ் மற்றும் வகையறா 302, 120-B 121-A ஐ.பி.சி பிரிவின் கீழ் வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட பகத்சிங் மற்றும் பிறர் மிக மரியாதையோடு வைக்கும் விண்ணப்பம்

1. வாதிகள் ஐ.பி.சி 302, 120-B 121-A பிரிவின் கீழ் தீவிரமான குற்றங்களை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர்.

2. பெரும்பாலான வாதிகள் கடந்த 8 அல்லது 9 மாதங்களாக சிறையில் இருந்து வருகின்றனர்.

3. ஒருவரை தவிர மற்ற அனைத்து வாதிகளும் வெகு தொலையில் உள்ள பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். மேலும் அவர்களை தற்காத்துக் கொள்ள அவர்களுடைய உறவுகள் யாரும் இங்கே இல்லை.

1.அஜய்குமார் கோஷ்- அலகாபாத், உ.பி

2. பிஜோய் குமார் சின்ஹா-கான்பூர், உ.பி

3. பிரேம் தத்- ஸ்ரீநகர், காஷ்மீர்

4.கமல்நாத் திவாரி-பேடியா , பீகார்

5. ஷிவ் வர்மா-ஹர்தோய் உ.பி

6. ஜெய்தேவ் கபூர்- ஹர்தோய், உ.பி

7. எஸ்.என். பாண்டே-கான்பூர், உ.பி

8. கிஷோரி லால்-க்வெட்டா, பலுசிஸ்தான்

9. தேஸ்ராஜ்- சியால்காட்

4. பிரநிதித்துவம் இல்லாத குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த ஐந்துவாதிகளும் வழக்கை தங்களுக்கு தாங்களே எதிர்கொள்கிறார்கள்.

5. மேற்கண்ட 3-4 பாராக்களில் சொன்ன காரணங்களால் வாதிகள் தங்கள் மீதுள்ள வழக்கை நடத்துவதற்கு நண்பர்கள், வழக்கறிஞர்கள், பாதுகாப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் மூலமாக மட்டுமே எதிர்கொள்ள முடியும்.

6. எனவே கீழ்க்கண்ட வசதிகளை அளிக்குமாறு மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களை கேட்டு வேண்டுகிறோம்.

 நண்பர்கள், வழக்கறிஞர்கள், சட்ட ஆலோசகர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக்குழு உறுப்பினர்கள், உறவினர்கள் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடுவதற்கு நீதிமன்றத்தின் மதிய உணவு இடைவெளியின் போதோ அல்லது நீதிமன்றத்தில் ஒரு மணி நேரத்திலோ பரஸ்பர கலந்துரையாடலுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும்.

 இதற்கான கலந்துரையாடல் நடத்துவதற்கு, பார்ஸ்டல் மற்றும் மத்திய சிறைச்சாலையின் கண்காணிப்பாளருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.

 பிரநிதித்துவம் இல்லாத குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களின் சட்ட ஆலோசர்களுக்கு நீதிமன்ற அறையில் அவர்கள் உட்காருவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும்.

 பாதுகாப்புக்குழு அங்கீகரிப்பு மற்றும் குழுவின் இரண்டு உறுப்பினர்களை நீதிமன்றத்தில் அனுமதிக்கும் படி வேண்டுகிறோம்.

 வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள், அதிக அளவில் இருப்பதால் வார நாட்களில் சனிக்கிழமை அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வழக்கு தொடர்பான அரசு ஆவணங்களை சரிபார்த்து அதற்குண்டான பதிலை தாக்கல் செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.

மேற்கண்டவாறு கோரிக்கை விடுத்து அனைவரும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

- வனராஜன்