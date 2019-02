நான்காவது வினா, "முதலாளித்துவத்தால் இயைந்த அல்லது (அனைவரையும்) உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியைக் கொண்டு வரமுடியுமா?' (Can Capitalism bring inclusive growth) என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

இரண்டுவிதமான பொருளாதாரச் சித்தாந்தங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று முதலாளித்துவம்; மற்றொன்று பொதுவுடைமைத் தத்துவம்.

இதில் முதலாளித்துவம் எனப்படுவது பிரபுக்களின் ஆட்சி (FEUDALISM) எனப்படும் நிலப்பிரபுத்துவத்தின் நீட்சியாக நாம் கொள்ளலாம்.

18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இங்கிலாந்தில் தொடங்கிய தொழில்புரட்சி, 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பா முழுவதும் பரவியது. பின் உலகம் முழுவதும் தொழில்மயமாவதற்கு முதலாளித்துவமே காரணியாக அமைந்தது.

ஏனென்றால், இதில் மூலதனம், நிலம், மூலப்பொருட்கள், உற்பத்தி, கூலி மற்றும் விலை நிர்ணயம் போன்றவை தனிநபர்களின் கட்டுப்பாட்டிலோ, ஒரு குழுவின் கட்டுப்பாட்டிலோ இருக்கும்.

இலாப நோக்கத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதலாளித்துவம் என்ற இச்சித்தாந்தத்தில் உடனடி முடிவெடுத்தல், அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி போன்றவற்றை அடைதல் எளிதானது. இதனால் விரைவான வளர்ச்சியும் சாத்தியமாகிறது.

இந்தக் கருத்தியல் காரணி, முதலாளித்துவத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட வளர்ச்சியே இயைந்த வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்தும் என்ற சிந்தனைக்கு வித்திட்டது. (i.e. based on TRICKLE DOWN THEORY). ஆனால் இன்றைய சமமற்ற பொருளாதார வளர்ச்சி முதலாளித்துவத்தின் வெளிப்பாடாகவே கருதப்படுகிறது.

அதனால் முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சி என்பதும் இயைந்த வளர்ச்சி என்பதும் இருவேறு துருவங்கள் எனக் கருதலாம்.

ஆகவே, முதலாளித்துவத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட வளர்ச்சி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியைப் போல் தோற்றமளித்தாலும் இயைந்த வளர்ச்சியாக அமைவதில்லை. ஏனெனில் அது தனிநபர் வளர்ச்சி அல்லது தனிக்குழு வளர்ச்சி என்பதையே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

மேலே கண்டுள்ளவாறு இக்கட்டுரையினை வடிவமைக்கலாம்.

சமீப காலமாக நாடாளுமன்றத்திலும், செய்திகளிலும் அதிகமாகப் பேசப்பட்டுவரும் ஜி.எஸ்.டி. தொடர்பான விவரங்களைக் கீழே பார்ப்போம்:

கடந்த டிசம்பர் 2014 இல் இந்திய அரசியலமைப்பின் 122 ஆவது திருத்த மசோதா பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இது சரக்கு மற்றும் சேவை வரிவிதிப்பு (GOODS AND SERVICES TAX BILL) மசோதாவாகும்.

இது தொடர்பாக 2013 ஆம் ஆண்டில் குடிமைப்பணித் தேர்வில் கீழ்க்கண்ட வினா கேட்கப்பட்டது.

Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in rollout for its regime.(200 WORDS)

கலால் வரி, சேவை வரி, நுழைவு வரி (பொருட்களை ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்போது அந்தந்த மாநில அரசுகள் விதிப்பது),

மாநில அரசுகளின் வாட் (VAT) எனப்படும் மதிப்புக் கூட்டுவரி, சுங்கவரி போன்றவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மறைமுகவரிகளுக்குப் INDIRECT TAXES பதிலாக முன்வைக்கப்படும் ஒரே மாற்று வரித்திட்டமே ஜி.எஸ்.டி. எனப்படும் பொருள் மற்றும் சேவை வரி ஆகும்.

இதனை ONE NATION, ONE MARKET, ONE INDIRECT TAX என்ற கொள்கையாகக் கொள்ளலாம்.

தற்போது உலகில் சுமார் 140 நாடுகளில் ஜி.எஸ்.டி வரிமுறை செயல்பாட்டில் உள்ளது.

இச்சட்டத்தினால் மாநில அரசுகளுக்கு சில குறிப்பிட்ட சேவை இனங்கள் மீது புதிதாக வரி விதிக்கின்ற வாய்ப்புக் கிடைக்கும். அதனால் கூடுதல் வரி வரவு உருவாகும்.

மத்திய அரசும் இந்தச் சட்டத்தின் மூலம் புதிதாக சில இனங்களில் வரிவிதிப்பு செய்வதால் வரி வரவு கூடுதலாகும்.

2020 இல் இந்தியா, ஒரு பொருளாதாரப் பெருநாடு (ECONOMIC SUPER POWER)) என்ற இலக்கோடு ஜி.எஸ்.டி என்னும் இவ்வரிவிதிப்பு முறையை முன்னெடுத்துள்ளது.

வரி ஏய்ப்பினைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கோடும், ஜி.டி.பி (GDP) யை உயர்த்தும் குறிக்கோளோடும் ஜி.எஸ்.டி. என்னும் இவ்வரி விதிப்பினை அரசு செயல்படுத்த முனைகிறது.

மேலும், தற்போது இந்தியாவில் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வரிவிதிப்பு முறை வேறுபடுகின்றது. இவ்வேறுபாட்டால் குறைவான வரிவிதிப்பு கொண்ட மாநிலத்தினை தொழில் முனைவோர் தேர்வு செய்து தங்களது நிறுவனங்களை நிறுவுகின்றனர்.

இதனால், குறைவான வரிவிகிதம் கொண்ட மாநிலங்களில் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி, வரி வருவாய் போன்றவை அதிகரிக்கின்றன. பிற மாநிலங்களில் இவ்வாய்ப்பு ஏற்படுவதில்லை.

ஆதலால், இயைந்த வளர்ச்சி (INCLUSIVE GROWTH) எனப்படும் இலக்கு சவாலான ஒன்றாக மாறுவதுடன், மாநிலங்களுக்கிடையே சமமற்ற பொருளாதாரச்சூழலையும் ஏற்படுத்திவிடுகின்றது.

பொருள் மற்றும் சேவை வரி செயல்படுத்தப்பட்டால் தொழில் தொடங்குவோர் குறைவான வரிக்காக சில மாநிலங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது குறைந்து அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சமவாய்ப்புக் கிடைத்திடும்.

மேலும், மாநிலங்களுக்குள் பின்பற்றப்படும் வேறுபட்ட வரிவிகிதமுறைகள் தொழில்முனைவோருக்குக் குழப்பத்தினை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் ஜி.எஸ்.டி நாடு முழுவதும் தெளிவான வரிக் கட்டமைப்பினை ஏற்படுத்தும்.

வரிவசூல் மற்றும் வரிப்பகிர்வு என்பதன் அடிப்படையில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையில் பல்வேறு முரண்பாடுகள் அவ்வப்போது வெளிப்படுவதால் ஜி.எஸ்.டி. மசோதா விவாதம் முடிவற்றுத் தொடர்கிறது.

இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் 7-ஆவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி அதிகார எல்லையைத் தெளிவாக வரையறுத்துள்ளது.

இதன்படி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் நேர்முக மற்றும் மறைமுக வரிகளை விதித்து அதனைப் பெறுகின்றன. அதுபற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம்.

இந்தியப் பொருளாதாரம் பற்றிய அடிப்படைகளை விரிவாக அறிந்து கொள்ள DATT & SUNDHARAM எழுதிய INDIAN ECONOMY என்ற நூலே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

ஆனால் மாணவர்களுக்கு அடிப்படைகளை எளிதாகப் புரிய வைக்கும் வகையிலும், குடிமைப்பணித் தேர்வு நோக்கிலும் எழுதப்பட்டுள்ள நல்ல நூலாக கே.சங்கர்கணேஷ் எழுதியுள்ள INDIAN ECONOMY- KEY CONCEPTS என்ற நூல் அமைந்துள்ளது.

இந்த நூலுடன் நடப்பு நிகழ்வுகளாக நாளிதழ்களில் வரும் பொருளாதாரம் தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் அந்தந்த ஆண்டுகளில் இந்திய அரசின் நிதிஅமைச்சகம் வெளியிடும் ECONOMIC SURVEY ஆகியவற்றைப் படிக்கலாம்.

தமிழில் புரிந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் தமிழாக்கம் பெற்றுள்ள கே.சங்கர்கணேஷ் நூலினைப் படிக்கலாம்.

(தொடரும்)