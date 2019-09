வேலை... வேலை... வேலை...

கன்னியாகுமரி ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: டெக்னிஷியன் (ஆட்டோ எலெக்ட்ரிக்கல்)

காலியிடம்: 01

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஃபிட்டர், மெக்கானிக் மோட்டார் வெஹிகிள் பிரிவில் ஐ.டி.ஐ. தேர்ச்சியுடன் என்.டி.சி. சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் (அல்லது) ஆட்டோமொபைல்/ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி/ எஸ்டி/ எம்பிசி, பிசி பிரிவினருக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://aavinmilk.com என்ற இணையதளத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பதவிக்கான விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து, கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு விரைவு அல்லது பதிவு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The General Manager, Kanyakumari District Co-operative Milk Producers Union Limited, K.P.Road, Nagercoil, Kanyakumari District - 629 003

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://aavinmilk.com/hrkanapp 070318.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 06-04-2018.

தேசிய அறிவுசார் மாற்றுத்திறனாளிகள்

மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: சிறப்புக் கல்வி ஆசிரியர் (நிலை-6 ) (ஓ.பி.சி)

காலியிடம்: 1

தகுதி: சிறப்புக் கல்வியியல் டிப்ளமோ/ பி.எட். (அல்லது) பி.ஆர்.எஸ். (எம்.ஆர்) - சிறப்புக் கல்வி தேர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: ஹோம் விசிட்டர்/ டீச்சர் (நிலை-6) (எஸ்.சி)

காலியிடம்: 1

தகுதி: ஏதேனும் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். சோசியல் வொர்க்கில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: ஜூனியர் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் டீச்சர் (நிலை -5)

காலியிடங்கள்: 1

கல்வித் தகுதி: சிறப்புக் கல்வியில் பட்டப்படிப்பு/ டிப்ளமோவுடன் மனநிலை சரியற்ற குழந்தைகளுடன் இரண்டாண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் (அல்லது) பி.எட். - சிறப்புக் கல்வி (அல்லது) பி.ஆர்.எஸ். (எம்.ஆர்) - சிறப்புக் கல்வி தேர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: சுருக்கெழுத்தாளர் (நிலை-4)

காலியிடம்: 1

தகுதி: எஸ்.எஸ்.எல்.சி முடித்திருக்க வேண்டும். ஆங்கில டைப்ரைட்டிங் நிமிடத்துக்கு 40 வார்த்தைகளும், ஆங்கில சுருக்கெழுத்து நிமிடத்துக்கு 100 வார்த்தைகளும் அடிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 28 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.niepid.nic.in/emp%20012018.php என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: Director, NIEPID, Manovikasnagar, Secunderabad - 500009.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.niepid.nic.in/012018/DETAILED%20NOTOFICATION.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 09-04-2018.

தென்னக ரயில்வேயில் வேலை

பதவி: Act/ Trade Appretices

காலியிடங்கள்: 2,652

தகுதி: ஃபிட்டர்/ மெக்கானிஸ்ட்/ டர்னர்/ மெக்கானிக் (டீசல்) மெயின்டெனன்ஸ்/ அட்வான்ஸ் வெல்டர்/ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ், பெயிண்டர், கார்பென்டர், பிளம்பர் உள்ளிட்ட 19 பிரிவுகளில் ஐடிஐ / என்.டி.சி. சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 15 வயதிலிருந்து 24 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். புதிதாக ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் அதிகபட்ச வயது 22. எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி பிரிவினருக்கு அதிக பட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.sr.indianrailways.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100 (பொது மற்றும் எம்.பி.சி. பிரிவினருக்கு). Work Shop Personnel Officer/S&T Work Shop, Southern Railway-Podanur, Coimbatore-641 023 என்ற பெயரில் கோயம்புத்தூரில் செலுத்தத்தக்க விதத்தில் இந்திய அஞ்சல் ஆணையை விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The Work Shop Personnel Officer, Office of the Chief Work Shop Manager, Signal & Telecommunication Work Shop, Southern Railway Podanur, Coimbatore District, Tamil Nadu 641 023.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.sr.indianrailways.gov.in/cris//uploads/files/1521004068059-ptj-act-apprentice-notification-2018-revised-1.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 11-04-2018.

சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில் வேலை

பதவி: பேராசிரியர்/ இணைப் பேராசிரியர்/ உதவி பேராசிரியர்

காலியிடங்கள்: எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படவில்லை

தேவைப்படும் துறைகள்: ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங், உயிரி தொழில்நுட்பம், வேதியியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங், இன்ஜினியரிங் டிசைன், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஓஷியன் இன்ஜினியரிங், அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங், எலெக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், மானுடவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல், கணிதம், மெட்டலர்ஜிக்கல் மற்றும் மெட்டிரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங், இயற்பியல்.

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் பி.எச்.டி.யில் முதல் வகுப்பு அல்லது அதற்கு சமமான தேர்ச்சியை அடைந்திருக்க வேண்டும்.

முன் அனுபவம்: உதவி பேராசிரியர்- 3 ஆண்டுகள் . இணைப் பேராசிரியர்- 6 ஆண்டுகள் அனுபவம்.

பேராசிரியர்- 10 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: facapp.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று ஆன்லைன் மூலமாக விவரங்களைப் பதிவு செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களையும் புகைப்படத்தையும் பதிவேற்றி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பின்னர், விண்ணப்பத்தை மட்டும் பிரதியெடுத்து, கையொப்பமிட்டு கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Dean (Administration) IIT Madras Chennai 600 036.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://facapp.iitm.ac.in/2018b/sites/default/files/R218-Advertisment.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 13-04-2018.