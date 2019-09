படியுங்கள்... டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங்!

"உடுத்த உடை' அனைவருக்கும் தேவை. விதவிதமான வண்ணங்களில், வித்தியாசமான வடிவங்களில் ஆடைகளின் வடிவமைப்பு மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் அவருக்குப் பிடித்தமான ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அணிகின்றனர்.

எவ்வளவுதான் புதிய புதிய வடிவமைப்புகளில் ஆடைகள் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அவற்றிற்கான கவர்ச்சி அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. ஆடைக்காக எவ்வளவு பணத்தை வேண்டுமானாலும் செலவழிக்க தயாராக உள்ளவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

எனவே டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங் தொழில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அது சம்பந்தமான படிப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை மற்றும் சொந்தத் தொழில் வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அத்துறையில் இளம்கலை, முதுகலை, பட்டயப் படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.

இது குறித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ள:

Indian Institute of Fashion & Design - http://iifd.in/

Indian Institute of Fashion Technology - http://iiftbangalore.com/

Gandhi Institute of Fashion and Textile - https://www.gift-

india.com/

- எம்.அருண்குமார்