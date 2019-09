கைபேசி தொலைந்தாலும் தகவல்களைப் பாதுகாக்கலாம்!

சில ஆயிரம் முதல் சில லட்சம் வரை பணம் கொடுத்து கைபேசியை வாங்கியவர்கள் அது தொலைந்து விட்டால் பணத்துக்காக கவலைப்படுவதில்லை. மாறாக அதிலுள்ள தகவல்களை வைத்து அதை எடுத்தவர்கள் என்ன செய்வார்களோ? என்ற பயம்தான் தொலைத்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது.

அத்தகைய கவலை இனி வேண்டாம். நமது தகவல்களை இருந்த இடத்திலிருந்தே கூகுளின் உதவியுடன் அழிக்கவும் முடியும். வாய்ப்பிருந்தால் அந்த கைபேசி எங்கு இருக்கிறது என கண்டறியவும் முடியும்.

கூகுளிலுள்ள find my device தான் இந்த வசதியை நமக்கு வழங்குகிறது.

முதலில் கூகுள் சர்ச்சில் android.com/find என டைப் செய்யுங்கள்.. பிறகு உங்கள் கூகுள் அக்கவுண்டை log in செய்ய வேண்டும். உங்களின் email and password கொடுத்த பின்பு லாக் இன் ஆகும். அப்போது ஸ்க்ரீனின் இடது புறம் நாம் தவறவிட்ட செல்போன் மாடல் எண் இருக்கும். அதன் கீழே தொலைந்த கைபேசியின் சார்ஜின் அளவு சதவீதத்தில் காட்டும்.

மேலும் தொலைந்த கைபேசியில் ஜிபிஎஸ் ஆனில் இருந்தால் வலது புறத்தில் அந்த கைபேசி எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதை பச்சை நிற குறியீட்டுடன் காட்டும். ஜிபிஎஸ் ஆனில் இல்லாவிட்டால் அத்தகவல்களை காட்டாது.இடது புற விண்டோவில் play sound, Enable, Secure & Erase என்ற தகவல்கள் இருக்கும்.

play sound கிளிக் செய்தால் அந்த செல்போன் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட 5 நிமிடம் ஒலிக்கும். Enable, Secure & Erase கிளிக் செய்து lock ஆப்சனை கிளிக் செல்தால் செல்போன் லாக் ஆகி விடும். erase ஆப்சனை கிளிக் செல்தால் செல்போனில் உள்ள தகவல் அனைத்தும் அழிந்து விடும்.

எனவே, கைபேசி தொலைந்தால் கவலை கொள்ளாதீர்கள். பதறாதீர்கள். உங்கள் தகவலை பாதுகாப்பாக அழிக்க முடியும்.

- வி.குமாரமுருகன்