நீ... நான்... நிஜம்! -33

உலகத்தையே கலக்கிய உன்னத வீரர்களில் ஒருவன் அவன். உலக வரலாறே அவனது வாழ்க்கை வரலாறு என்கிற உயரம் தொட்டவன் அவன். அளவற்ற தன்னம்பிக்கையின் அடையாளமாகவே அவன் அறியப்பட்டான். அவன் தன் படைத்தளபதியைப் பார்த்து, "படை எடுப்பை எப்போது தொடங்கலாம்?'' என்றான். "நாம் வெற்றி பெறும் அளவு படைகளைத் திரட்டிய பிறகு'' என்றான் தளபதி. "வெற்றி பெற நமக்கு எவ்வளவு படை வீரர்கள் தேவை?'' என்றான் தலைவன். "குறைந்த பட்சம் ஒரு லட்சம் பேர்'' - தளபதியின் பதில். "அப்படியானால் உடனடியாக யுத்தம் தொடங்குவோம். நான் ஒருவன் மட்டுமே ஒரு லட்சம் வீரர்களுக்குச் சமம்'' என்று கொக்கரித்தான் அந்தத் தலைவன். இப்படி அளவு கடந்த தன்னம்பிக்கையுடன் மார்தட்டிய தலைவனது இறுதிக் காலம் எப்படிப் பட்டது தெரியுமா? துயரத்தின் எல்லை. துக்கத்தின் தொகுப்பு.

தலைவன் வேறு யாருமல்ல... நெப்போலியன். சராசரி குடும்பத்தில் பிறந்து சக்கரவர்த்தியாகத் திகழ்ந்து சாமானியனுக்கும் கீழாகச் செத்துப் போனான் அவன். தன்னை ஒரு லட்சம் வீரருக்குச் சமம் என்று கருதிய நெப்போலியன் கடைசிக் காலத்தில் பேசியதை வரலாறு பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது.

"எனக்குப் படுக்கைக்குப் பதில் இப்போது ஒரு தங்க அரியாசனமே தந்தாலும் மறுக்கும் நிலையில் இருக்கிறேன். நான்கு உதவியாளர்களை ஒரே சமயத்தில் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்கிய, கட்டளை பிறப்பித்த, நானா இப்படி இருக்கிறேன். அந்தோ... அது நான் நெப்போலியனாக இருந்த காலம். இப்போது... நான் இரக்கப்படத்தக்க ஒரு விலங்கு போல கிடக்கிறேன். தூக்கத்தையே விரும்பாத நான் இப்போது அதற்காகவே ஏங்கிக் கிடக்கிறேன்'' என்று புலம்பினான்.

அதே நெப்போலியன் தன் கர்வத்தை வெளிப்படுத்தி ஆரம்பத்தில் தன்னை உலகத் தலைவன் என்றான். எப்படி? தன் முடிசூட்டு விழாவுக்கு வற்புறுத்தி போப்பாண்டவரை வரவழைத்தான். ஆனால் அவர் திருக்கரங்களால் மணிமுடி தரிக்காமல், தன் வாள் நுனியால் மகுடத்தை எடுத்து, தானே தன் தலை மீது சூடிக் கொண்டான். "என் வாளால் விளைந்த வெற்றி இது... அதனால் வாளால் மணிமுடி சூடினேன்'' என்றான். What is the law of this land என்று கேட்டபோது படு திமிராக I am the law என்றான். ஆனால் முடிவில் ஒரு மனநோயாளியாகக் கிழிந்த கோட்டுடன் தன்னிரக்கத்துடன் ஒரு கைதியாகச் செத்தான்.

தன் இறுதிக்காலத்தில் மனமுடைந்த நெப்போலியன், "கொடுங்கோல் கொள்ளையர்கள், இங்கிலாந்தின் கொலையர்கள் காரணமாக என் உண்மையான முழுவாழ் நாளும் முடியும் முன்பே நான் மெல்ல மெல்ல இறந்து கொண்டிருக்கிறேன்'' என்று புலம்பினான். இந்த இடங்களை எல்லாம் தன்னம்பிக்கை சுயமுன்னேற்றம் பற்றி வகுப்பு நடத்தும் உந்து சக்தி பேச்சாளர்கள், (Motivational Speakers) சுயமுன்னேற்றப் பயிற்சியாளர்கள் ஒரு முறைக்கு நூறுமுறை படிக்க வேண்டும். வெறித்தனமான Motivation பைத்தியக்காரத்தனமானது என்பது புரிய வேண்டும். தன்னம்பிக்கை என்ற பேரில் தலைக்கனம் தலை எடுத்தால் தடுமாறி வீழ வேண்டி வரும்.

தன்னம்பிக்கையைத் தம்பட்டமடிக்காத, தலைக்கனத்தில் தடுமாறாத ஒரு மாமனிதரைப் பற்றி இப்போது சொல்லுகிறேன். அவர் எந்தச் சொத்து சுகமும் சேர்க்காத காளி கோயில் பூசாரியான பகவான் ராமகிருஷ்ணர். இன்று ஆயிரக்கணக்கான மகராஜ்களால் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் துறவிகள் மகராஜ் என்றழைக்கப்படுவர்) நாள்தோறும் பூசிக்கப்படுகிற மகராஜர்களின் மகராஜர் அவர். இத்தனைக்கும் பகவான் இராமகிருஷ்ணர் கடுமையான தொண்டைப்புண் நோயால் உணவு கூட அருந்த முடியாதவராக இருந்தார். அன்னை காளியிடம் வேண்டி உணவாவது அருந்தும் வரம் பெறக் கூடாதா என்று விவேகானந்தர் உள்ளிட்ட தொண்டர்கள் கேட்டனர். குருதேவரோ கண்களைச் சிறிது மூடித்திறந்து, "காளி சிரிக்கிறாள்.. இத்தனை வாய்களால் உண்டும் உன் பசியடங்கவில்லையா'' என்கிறாள் என்றபடி சீடர்கள் அனைவரையும் காட்டினார். பாருங்கள்... "தானே அனுபவித்தல் என்பதைக் கடந்து சகலரும் அனுபவித்தலில் சந்தோஷம்' என்று விரிவடைகிறார் குருதேவர். தலைமை என்பது தான் பெரிய மனிதனாகி உயர் வாழ்வு வாழ்வதல்ல. பிறர் வாழ அதில் மகிழ்வது. அதனால் தான் அவர் மகராஜர்களின் மகராஜர் ஆகிறார்.

இப்படிப்பட்ட, இந்தியத் தன்மையுடன் கூடிய, தலைமைப் பண்பே இளைஞர்களுக்கு அவசியம். பிறரை அடக்கி ஆளவிரும்பாத, தர்மத்திற்குக் கட்டுப்பட்ட தலைவர்களின் பூமி இது. இந்திய இலக்கியத்தில் தலைமைக்குத் தரப்பட்டுள்ள இலக்கணம் கவனிக்கத்தக்கது. பாரதக் கதையைப் பாருங்கள்... பாண்டவர் தலைவன் தரும மகாராசன். உண்மையில் உடல் வலிமைமிக்க பீமன், வில்லாற்றல் மிக்க விஜயன், அறிவாற்றல் மிக்க நகுல சகாதேவன் இவர்களை விட, அதிக வலிமை மிக்கவன் தான் அவர்கள் தலைவனாகி இருக்க வேண்டும். ஆனால் வலிமை குறைந்த தருமன் தலைவனாகிறான். எத்தனை சண்டையிட்டாலும் பீமனும், விஜயனும், நகுல சகாதேவனும் தருமனை மீறுவதேயில்லை. இதென்ன ஆச்சர்யம்?

உடல் வலிமை, கருவி வலிமை, தலைமை ஏற்றால் ஒரு நாட்டில் வன்முறை வெடிக்கும். தருமத்தில் நாட்டமுள்ளவன் தலைமைதான் உலகிற்கு நன்மை செய்யும் என்ற செய்தி அதில் ஒளிந்திருக்கிறது. தருமனும் சில குறைகள் உடையவன் தான். என்றாலும் பொறுமை, பணிவு, நியாய அநியாயம் பற்றிய தெளிவுள்ளவன். யட்சனது சோதனையில், தம்பியர் நால்வரும் இறந்து கிடக்கிறார்கள். யாராவது ஒருவனை உயிருடன் எழுப்பிக் கொள்ள யட்சன் வரம் தந்தபோது, வலிமை மிக்க பீமனையோ, அருச்சுனனையோ, எழுப்பாது நகுல சகாதேவரில் ஒருவரை, எழுப்ப வேண்டுகிறான். யட்சன் ஏன் என்றபோது, " என் அம்மா குந்திக்கு பிள்ளை நான் உயிருடன் இருப்பது போல் சிற்றன்னை மாத்ரிக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டுமல்லவா?'' என்று நியதி சொல்கிறான். இது தான் இந்தியத் தலைமையின் இலக்கணம்.

பாருங்கள்.. பிறரை வெல்ல, வேலோடும் வாளோடும் திரிந்த அலெக்ஸாண்டரை உலகம் மாவீரன் என்றபோது ஆடை கூட அகங்காரம் என உதறி விட்ட, தன்னை வென்ற, (ஜின்) மகாவீரரை மாவீரன் என்ற ஒரே நாடு இந்தியா அல்லவா?

உலகின் அதிகபட்ச நாடுகளில் ஒரே சமயத்தில் தன் கொடியைப் பறக்க விட்ட, பிரிட்டிஷ் மகாராணியை விட, அதிகபட்ச மக்களைக் கொன்று குவிக்க அணுகுண்டு வீசிய அமெரிக்க ஜனாதிபதியை விட, மனிதகுலத்தில் அதிகம் பேருக்கு அச்சுறுத்தல் வழங்கிய ஹிட்லரை விட, சத்தியம், தர்மம், அகிம்சை மூலம் போராடிய மகாத்மா காந்தி அதிகம் மரியாதைக்குரியவராகக் கருதப்படுகிறார். இத்தனைக்கும் அவர் எந்த அரசுப் பதவியும் வகித்தவர் அல்லர். இத்தகு தலைவர்களாக உருவாக வேண்டியது இளைய தலைமுறையின் கடமை.

இந்தியாவுடன் சமகாலத்தில் சுதந்திரமடைந்த நாடு பாகிஸ்தான். இன்னும் சொல்லப் போனால் ஒரு நாள் முன்னரே சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டது. காரணம், ஜின்னா, பாகிஸ்தானின் ஒரே தலைவர். தலைமைக்கு அங்கே போட்டியில்லை. எனவே எல்லாமே சட்டென்று நடந்து விட்டது. ஆனால் இந்தியாவில் யார் பிரதமர் என்பதில் வெளிப்படையாகவும், இரகசியமாகவும் சிக்கல்கள், மோதல்கள் இருந்தன. வல்லபாய் படேலா, ஜவஹர்லால் நேருவா என்று காந்தியடிகளே தடுமாற வேண்டி இருந்தது. ஆனால் அதில் ஜனநாயக நறுமணம் வீசியது. அதனால்தான், இன்றுவரை, இந்தியாவில் ஜனநாயக நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது.

பக்கத்து நாடான பாகிஸ்தானில் ஜனநாயகத்தின் கழுத்தை நெரித்த மிலிட்டரி ஜெனரல்கள் ஒருவரா? இருவரா? பிரதமர்களை ஆடுகளாக்கிய சர்வதிகாரிகளின் தேசம் பாகிஸ்தான். இம்ரான்கான் இன்னும் எத்தனை நாள் குப்பை கொட்டப்போகிறார் என்பது இறைவனுக்கே வெளிச்சம். ஊதுவத்தியின் நறுமணத்துடன் சுருள்புகையுடன் பாரதமாதா வணங்கப் பெறுகிறாள். கைத்துப்பாக்கியின் வெடிச்சத்தத்துடனும், அதிலிருந்து புறப்பட்ட தோட்டாவின் கரும்புகையுடனும், பாகிஸ்தான் தேவி பலிவாங்கிக் கொள்கிறாள். எனவே தலைமை பற்றிய இந்தியப் பார்வை வேறு.

அளவு கடந்த அதிகாரம் என்பதல்ல நம் வரையறை. கூடுதல் பொறுப்புணர்வு... தர்மத்திற்குத் தலை வணங்கும் தலைமையே இந்திய எதிர்பார்ப்பு. எந்தத் தேசத்திலாவது அரசு விருது ஒன்றை வழங்கிய பிரதமர், விருது பெற்ற சாமானிய கிராமத்துப் பெண்ணின் காலில் விழுந்து ஆசி பெறுவாரா? பாரத ரத்னா வாஜ்பாய் விருது வழங்கிய பின் விருது பெற்ற சின்னப் பொண்ணு என்கிற பெண்மணி காலில் விழுந்தபோது இந்தியா உலக அரங்கில் உயர உயர உயர்ந்து எழுந்தது.

சிலர் உயர்ந்த பதவி பெறுவது, அவர்களது வாழ்வில் பெரிய முன்னேற்றம். ஆனால் சிலர் பதவி ஏற்பதோ ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்தின் முன்னேற்றம். இதில் இரண்டாவது வகையான தலைவர்களாக இளைஞர்கள் உருவாக வேண்டும். அகங்காரம், அதிகாரம், அளவுக்கதிகமான ஆர்ப்பாட்டம் செய்து, மற்றவரை அடிமையாய்ப் பயன்படுத்தும் அதிகாரிகள், பதவிக்காலம் முடிந்தபின் படாத பாடுபடுவார்கள். தங்கள் ஓய்வூதியம், தொகுப்பூதியம், தாங்கள் பணிபுரிந்த அலுவலகத்திலிருந்து பெறுவதற்குக் கூட கஷ்டப்படுவார்கள். அவர்களால் நசுக்கப்பட்டவர்கள் அவமானப்படுத்தி பழி வாங்குவார்கள். பதவி முடிந்த பிறகும் கிடைக்கிற மரியாதை தான் உங்களுக்கான உண்மையான மரியாதை.

(தொடரும்)