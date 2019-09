மர வேலையில் தொழில்நுட்ப பயிற்சி!

வேலைவாய்ப்பு மிக்க மரப்பொருள் உற்பத்தித் தொழில்துறை, இந்தியாவில் நல்ல வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, இயந்திரரீதியான மரப்பொருள் தயாரிப்புகளுக்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது, சர்வதேசச் சந்தையிலும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

கடுமையான போட்டிகள் நிறைந்த இன்றைய சந்தைச் சூழலில், தரமான மரப்பொருள் தயாரிப்பு மற்றும் சேவைக்கு அதிகப்படியான விலை கிடைக்கிறது. இந்தத் துறையின் வளர்ச்சிக்கு 3 முக்கிய தேவைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. முதலாவது, முறையான பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள். அடுத்தது, துல்லியமான கலைநயத்தை கொண்டு வருவதற்கான இயந்திரங்கள். மூன்றாவது, இந்த துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான கல்வி நிறுவனங்களுக்கும், மரப்பொருள்களைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் இடையே வலுவான தொடர்பு.

இதை மனதில் வைத்தே பெங்களூருவில் உள்ள Institute of Wood Science and Technology நிறுவனம் Advanced Woodworking Training Centre என்ற அமைப்பை தொடங்கி நடத்தி வருகிறது. மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் Institute of the Indian Council of Forestry Research and Education

(ICFRE), இத்தாலி அரசின் தன்னாட்சி அமைப்பாக உள்ள Italian Trade Commission மற்றும் Italian Woodworking Machinery and Tools Manufacturers Association ஆகியவற்றின் கூட்டுச் செயல்பாடாக Advanced Woodworking Training Centre உள்ளது.

பெங்களூருவில் உள்ள பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், இந்திய மரத் தயாரிப்பு, உற்பத்தித் தொழில் திறன்களை கலைநயமிக்கவையாக மாற்றி, உலக அளவில் போட்டியிடுவதற்கான திறனை எட்டும் வகையில் ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதையொட்டி, விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்கள் மூலம் இங்கு தொடர்ச்சியான பயிற்சித் திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அதில் ஒன்று, மரபுவழிப் பயிற்சி (Conventional Training) மற்றும் கணினி எண்ம கட்டுப்பாட்டு இயந்திரப் பயிற்சி (Computer Numerical Control Machine}CNC). இந்த பயிற்சியின் இரு பகுதிகளும் தலா 3 தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மரபுவழி பயிற்சியில், அடிப்படை மரவேலை (Fundamental Wood Working), அடிப்படை இயந்திர செயலாக்கம் (Basic Mechanical Processing), மேம்பட்ட இயந்திர செயலாக்கம் (Advanced Machanical Processing) என்ற தொகுதிகளும், CNC-பயிற்சியில், CNC வழிச் செயலியின் அடிப்படைகள், செயலியின் அடிப்படை பண்புகள் மற்றும் நிரலாக்கம், செயலியின் மேம்பட்ட நிரலாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் (Programming and Operations) என்ற 3 தொகுதிகளும் உள்ளன.

மரச்சாமான்கள் தயாரிப்பில் CNC இயந்திரங்கள் சிறியதாகவும், உயர் செயல்திறன் வடிவமைப்பு கொண்டதாகவும், முக்கிய குழு கதவுகள் (Core Panel Doors), கதவு பாகங்கள் (Door Elements), ஜன்னல்கள் மற்றும் படிகள் தயாரிப்பில் சிறந்ததாகவும் உள்ளன. மேலும், இவை சிறிய கடைகள் தொடங்கி, புதிய தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் பெரிய நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டுக்கான கைத்திறன் மிக்க சிறந்த இயந்திரங்களாகவும் உள்ளன. இவற்றில் பயிற்சி பெறும் இளைஞர்கள் சுயதொழில் முதற்கொண்டு, பெரிய நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெறுவது வரை பயன்பெறலாம்.

மரபுவழி மற்றும் சிஎன்சி பயிற்சியில் சேர 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது. மரபுவழி பயிற்சி 4 வாரம், சிஎன்சி பயிற்சி 2 வாரம் என 6 வாரங்கள் பெங்களூரு வளாகத்தில் பயிற்சி நடைபெறும். பயிற்சிக் கட்டணம் தலா ரூ. 10 ஆயிரம் மற்றும் குறுகிய கால திட்ட கட்டணம் (Short Term Project Fees) ரூ. 5 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ. 25 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், உணவு மற்றும் தங்கும் கட்டணமாக குறைந்தபட்ச கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

பயிற்சி முடித்து வாய்வழி விளக்கத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவோருக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். நிகழாண்டு திட்டத்தின்படி, வரும் செப்டம்பர் 10, அக்டோபர் 8, நவம்பர் 5, டிசம்பர் 3 ஆகிய தேதிகளில் பயிற்சி தொடங்கவுள்ளது.

நவீன மரப்பொருள் தயாரிப்புத் துறையில் முறையான பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட பயிற்சியை முழுமையாக முடித்த இளைஞர்களுக்கு நாடு முழுவதும் உள்ள பல மரப்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் வேலை காத்துள்ளது.

Wood Science and Technology துறையில் கல்வித் தகுதி, வேலைத்திறன், அனுபவம், பணி வழங்குவோரைப் பொறுத்து ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மின்னசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் மரம் மற்றும் காகித அறிவியல் துறை தகவலின்படி, மர அறிவியல் துறை இளநிலை பட்டதாரிகளுக்கு சர்வதேச அளவில் ஆண்டுக்கு ரூ. 35 லட்சமும், எம்பிஏ முடித்தவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 51 லட்சமும், மிகுந்த அனுபவம், தொழில்திறன் பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 70 லட்சமும், மரப்பொருள் தயாரிப்பு தொழில்நுட்ப ஊழியர்களுக்கு தொடக்கநிலை ஊதியமாக குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ரூ. 23 முதல் 27 லட்சம் வழங்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பெங்களூருவில் உள்ள மர அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வழங்கப்படும் பயிற்சிகள் குறித்த மேலும் விவரங்களை www.iwst.icfre.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

- இரா.மகாதேவன்