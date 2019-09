வேலை...வேலை...வேலை...

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Manager (Engg.)

காலியிடங்கள்: 4

கல்வித்தகுதி: எலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்/ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன் / எலெக்ட்ரானிக்ஸ் & இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் / மெக்கானிக்கல் / ஆட்டோமொபைல் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் பி.ஈ/ பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். சில பிரிவினருக்கு உச்சபட்டச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aavinmilk.com என்ற வலைதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான நகல் சான்றிதழ்கள், வங்கி வரைவோலை ஆகியவற்றை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Managing Director, The Tamilnadu Cooperative Milk producers' Federation Limited, Aavin Illam, Madhavaram Milk Colony, Chennai-600051.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது/பி.சி/எம்.பி.சி/பட்டியல் இனத்தவருக்கு ரூ.250; எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.100. The Managing Director, TCMPF Ltd., Chennai – 51 என்ற பெயருக்கு வங்கி வரைவோலை எடுக்க வேண்டும்

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, வாய்மொழித் தேர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://aavinmilk.com/hrhoapp170818.pdf என்ற வலைதளத்தைப் பாருங்கள்

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 5-9-2018

ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: மேலாளர்

காலியிடங்கள்: 11

கல்வித்தகுதி: Zonal, Admin, PR, IT துறை மேலாளர் பதவிக்கு எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் 7 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும். Finance துறை மேலாளர் பதவிக்கு சி.ஏ. முடித்திருக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும். Accounts துறை மேலாளருக்கு- அரசின் விளையாட்டுத் துறையில் 25 ஆண்டுகள் அரசுத்துறையில் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: Zonal, Admin, IT, PR, Finance துறை மேலாளர்களுக்கு 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். Accounts துறை மேலாளருக்கு 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: உதவி மேலாளர்

காலியிடங்கள்: 25

கல்வித்தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் முதுகலைப் பட்டம் முடித்திருக்க வேண்டும் (அல்லது) பி.டெக்/ எம்பிஏ படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும்

வயது வரம்பு: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sportsauthorityofindia.nic.in/ என்ற வலைதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறைப்படி விண்ணப்பப் படிவத்தை தட்டச்சு செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களை இணைத்து, kheloindiarecruitment@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.sportsauthorityofindia.nic.in/showfile.asp?link_temp_id=5235#maincont என்ற வலைதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 5-9-2018.

எல்.ஐ.சி. ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Assistant

காலியிடங்கள்: 150

கல்வித்தகுதி: 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஏதேனும் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்

பதவி: Associate

காலியிடங்கள்: 50

கல்வித்தகுதி: 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஏதேனும் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். சி.ஏ. இண்டர் முடித்திருக்க வேண்டும்

பதவி: Assistant Manager

காலியிடங்கள்: 100

கல்வித்தகுதி: 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஏதேனும் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். எம்பிஏ/எம்எம்எஸ்/பிஜிடிபிஏ/பிஜிடிபிஎம்/பிஜிபிஎம்/பிஜிடிஎம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முடித்திருக்க வேண்டும்

வயது வரம்பு: 21 வயதிலிருந்து 28 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். சில பிரிவினருக்கு அரசு விதிகளின்படி உச்சபட்ச வயதுவரம்பில் விலக்கு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.lichousing.com என்ற வலைதளத்துக்குச் சென்று, விண்ணப்பதாரர் விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றி, விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி, ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் தேர்வுக்கான அனுமதி கடிதத்தை வலைதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது/ ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.500. மற்றவர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.lichousing.com/downloads/Detailed_Advertisement_2018.pdf என்ற வலைதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 6-9-2018.

