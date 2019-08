மக்கள் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தும் வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய துறையாக ஆட்டோமொபைல் துறை விளங்கி வருகிறது. புதிய தொழில் நுட்பங்கள், புதிய வடிவமைப்புகளில் நாள்தோறும் புதிய வாகனங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. நுகர்வோரின் தேவைக்கேற்ப வாகனங்களின் வடிவமைப்பு அவ்வப்போது மாறி வருகிறது. கணினித்துறையில் தோன்றுகிற மாற்றங்கள், புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் ஆட்டோமொபைல் துறையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. பல்வேறு நவீன வசதிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே ஆட்டோமொபைல் துறையில் வடிவமைப்பு என்பது அதன் புறத்தோற்றத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் மாறுதல்கள் மட்டுமல்ல. வாகனத்தில் நுகர்வோரின் வசதிக்காக ஏற்படுத்தப்படும் பல்வேறு மாறுதல்களும் அடங்கும்.

ஆட்டோமொபைல் துறையில் வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்ய அதற்கான படிப்புகள் இப்போது கற்றுத் தரப்படுகின்றன. சில கல்வி நிறுவனங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவும் கூட கற்றுத் தருகின்றன.

இத்துறையில் பல்வேறு வேலை மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அதனால் ஆட்டோ மொபைல் துறையில் வேலை பெற்றாலும், தொழிலைத் தொடங்கினாலும் ஆட்டோமொபைல் டிசைன் படிப்புகளைப் படிப்பது அவசியம். அது சம்பந்தமான படிப்புகளுக்கு எப்போதும் மாணவர்களிடையே போட்டி நிலவுகிறது. குறிப்பாக ஆட்டோமொபைல் டிசைன் படிப்புகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.

Bachelor Of Design (B.Des.), Master Of Design (M.Des.) போன்ற பட்டப்படிப்புகளும், பல டிப்ளமோ படிப்புகளும் சொல்லித் தரப்படுகின்றன.

ஆட்டோமொபைல் டிசைன் படிப்புகளை கற்றுத் தரும் சில நிறுவனங்கள்:

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN - Bengaluru

MIT Institute of Design, MIT Art, Design and Technology University,

Loni Kalbhor, Pune

Kalapurnam Institute, C.G Road, Ahmedabad

SGT University - SGT,Gurgaon

Unitedworld Institute of Design, Karnavati University, Ahmedabad

Industrial Design Centre - IIT Bombay (IDCIITB), Powai, Mumbai

- எம். அருண்குமார்